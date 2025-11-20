Sakal Karandak : तरुण कलाकारांची ऊर्जा, नावीन्यतेचा अविष्कार! 'सकाळ करंडक' एकांकिका स्पर्धेच्या प्राथमिक फेरीला नाशिकमध्ये आजपासून सुरुवात

नाशिक: ‘सकाळ करंडक’ आंतरमहाविद्यालयीन एकांकिका स्पर्धेच्या प्राथमिक फेरीचा रंगमंच गाजविण्यासाठी विद्यार्थी सज्ज झाले असून, गुरुवारी (ता. २०) महाकवी कालिदास कलामंदिरात सकाळी आठपासून नाशिक विभागाच्या प्राथमिक फेरीला सुरवात होणार होईल. या स्पर्धेसाठी दीपक बिल्डर्स ॲण्ड डेव्हलपर्स यांचे सहकार्य लाभले आहे. .या स्पर्धेत सहभागी झालेला संघ पहिल्यांदाच रंगमंचावर आपली कला सादर करणार असल्याने या स्पर्धेला कलाकारांचे हक्काचे व्यासपीठ मानले जाते. कारण मराठी रंगभूमीच्या वैभवशाली परंपरेचा समृद्ध वारसा येणाऱ्या पिढीकडे सुपूर्द करण्यासाठी माध्यम म्हणून आपली जबाबदारी आहे. या विचारातून ‘सकाळ माध्यम समूहा’ने या स्पर्धेला कलाकारांचे हक्काचे व्यासपीठ बनविले आहे. अल्पावधीच ही स्पर्धा लोकप्रिय झाली..एकापेक्षा एक सरस एकांकिकांचे सादरीकरण, तरुण कलाकारांची अफाट ऊर्जा, नावीन्यता शिवाय नवोदित कलाकारांना परीक्षकांकडून मिळणारे मार्गदर्शन या वैशिष्ट्यांमुळे या स्पर्धेने आपली एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. मागील वर्षाप्रमाणे यंदाही राज्यातील नाशिक, पुणे, मुंबई, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर या सहा केंद्रांवर स्पर्धेची प्राथमिक फेरी घेण्यात आली..या विभागातून प्रथक क्रमांक पटकावलेल्या एकांकिकेची महाअंतिम फेरीसाठी निवड करण्यात येईल. त्यानंतर होणाऱ्या महाअंतिम फेरीतून स्पर्धेचा ‘महाविजेता’ निवडला जाईल. स्पर्धेची महाअंतिम फेरी ४ डिसेंबरला बालगंधर्व रंगमंदिर, छत्रपती शिवाजीनगर, पुणे येथे होईल..Feng Shui Turtle: घरी कासव ठेवण्यापूर्वी 'या' गोष्टी जाणून घ्या, वाढेल बँक बॅलेन्स अन् नोकरीत मिळेल प्रमोशन.दिग्गजांची असणार उपस्थितीया स्पर्धेचे परीक्षण प्रसिद्ध दिग्दर्शक जयेश आपटे व अभिनेत्री सायली देशमुख करणार असून, दुपारी तीनला होणाऱ्या बक्षीस वितरण सोहळ्याला प्रमुख पाहुण्या म्हणून ज्येष्ठ अभिनेत्री विद्या करंजीकर उपस्थित राहणार आहेत. करंजीकर यांनी आत्तापर्यंत अनेक चित्रपट मालिका, दिग्दर्शन आणि व्यावसायिक नाटकांमध्ये महत्त्वाच्या भूमिका निभावल्या आहेत. ‘तुला पाहते रे’, ‘शुभं करोति’, ‘कस्तुरी’, ‘तुमची मुलगी काय करते?’ मालिका, तर ‘जोगवा’, ‘लग्नकल्लोळ’ चित्रपटांत त्यांनी काम केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.