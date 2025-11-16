Nashik Sakal Petopia Carnival : नाशिककरांसाठी 'पेटोपिया' कार्निव्हलमध्ये रंगांची दुनिया; आज रविवार अखेरची संधी!

नाशिक: झुपकेदार शेपटीची पर्शियन मांजर, तिचे म्यॅव म्यॅव करत किलबिल्या नजरेने चिमुकल्यांकडे पाहणे, त्याचबरोबर श्वानांचे रुबाबदार प्रात्यक्षिके, त्यांचे पायात घुटमळणे, मुलांना बघून उड्या मारणे, तर दुसरीकडे माशांची रंगबिरंगी दुनिया आणि नानाविध पक्ष्यांचा किलबिलाटाने ‘सकाळ-पेटोपिया’ कार्निव्हलचे शनिवारी (ता. १५) सकाळी हनुमानवाडी रोडजवळील श्रद्धा लॉन्स येथे थाटात उद्घाटन झाले. या उपक्रमासाठी दीपक बिल्डर्स ॲन्ड डेव्हलपर्स, झेनो हेल्थ व श्रद्धा लॉन्स यांचे सहकार्य लाभले. .या उद्घाटन सोहळ्याला फ्रावशी ग्रुपचे संचालक रतन लथ, दीपक बिल्डर्स ॲण्ड डेव्हलपर्सच्या ईशा चंदे, देवश्री चंदे, श्रद्धा लॉन्सचे सुरेश अण्णा पाटील, झेनो हेल्थचे वरिष्ठ विपणनप्रमुख सुशांत गवळी, फेमाचे अध्यक्ष रवी पवार, आर्या ग्रुपचे मार्केटिंग संचालक प्रशांत बच्छाव, नाशिक क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष विनोद शहा, सचिव समीर रकटे, ‘नावा’चे अमोल कुलकर्णी, निर्मल गंगा ॲग्रो टुरिझमच्या प्रणिता गायकवाड, महाराष्ट्र ॲक्वारारियमचे अब्दुल टिनवाला, पशुवैद्यकीय अधिकारी किरण जाधव, श्वान प्रशिक्षक विक्रांत देशमुख, रिलस्टार सौरव बिरारी, पेटोपिया उपक्रमाचे हेमंत वंदेकर, ‘सकाळ’च्या उत्तर महाराष्ट्र आवृत्तीचे निवासी संपादक अभय सुपेकर, सरव्यवस्थापक संजय पाटील, व्यवस्थापक (वितरण) बळिराम पवार आदी उपस्थित होते..‘सकाळ माध्यम समूहा’च्या वतीने मे महिन्यात ‘सकाळ-पेटोपिया’ उपक्रम घेण्यात आला होता. या उपक्रमाला नाशिककर प्राणीप्रेमींनी भरभरून प्रतिसाद दिल्याने या वेळी ग्रॅण्ड स्वरूपात ‘सकाळ-पेटोपिया’ कानिर्व्हलचे सलग दोन दिवस आयोजन करण्यात आले आहे. या उपक्रमाला उपस्थित सर्व मान्यवरांनी शुभेच्छा देत नाशिककर प्राणीप्रेमींनी ‘सकाळ-पेटोपिया’ कार्निव्हलला भेट देण्याचे आवाहन केले..लाखोंचे विविधरंगी पक्षी, प्राणी एकाच छताखालीया फेस्टिव्हलमध्ये डॉग्जना खेळण्यासाठी अॅजिलिटी फन गेम्स, फेदर फियास्तामध्ये स्कार्लेट मकाऊ, हॉक हेडेड पॅरट, व्हायलेट टुराको, मेजर, मिशेल कॉकटू, गोल्डन फीजंट, टोका टूकन यांसारखे जगभरातील लाखोंचे ५० विविधरंगी पक्षी व प्राणी एकाच छताखाली नाशिककरांनी बघण्याचा आनंद घेतला..आज अखेरची संधी!सकाळ पेटोपिया कार्निव्हल पाहण्याची रविवारी (ता. १६) अखेरची संधी असून, सकाळी ११ ते रात्री ८ या वेळेत हनुमानवाडी रोड जवळील श्रद्धा लॉन्स येथे हा कार्निव्हल आयोजित केला आहे. येथे लाखो रुपये किमतीचे ५० पेक्षा जास्त पक्ष्यांच्या व्हरायटीसह मासे, ससे, सरडा, मांजर यांसारखे प्राणी तसेच पोलिसांच्या श्वान पथकाचे खास प्रात्यक्षिक प्राणीप्रेमींना पाहता येणार आहे..गुगल, गुरू, नीताचे प्रात्यक्षिकनऊ महिने खडतर प्रशिक्षण घेऊन घरफोडी, खुनाचा शोध, त्यासाठी वापरलेली हत्यारे शोधणे, अंमली पदार्थ शोधणे यासाठी पोलिसांना मदत करणाऱ्या गुगल, गुरू आणि नीता या श्वानांचे आज प्रात्यक्षिक पाहण्याची संधी नाशिककरांना मिळणार आहे..Chhatrapati Sambhajinagar: किमानच नव्हे; तर कमालमध्येही घट, दिवसाही गारवा, पुढील दोन दिवस शहरात थंडी अजून वाढणार.‘सकाळ’ माध्यम नेहमीच वेगवेगळे उपक्रम राबवीत असतात. त्यातील एक ‘सकाळ-पेटोपिया’ कार्निव्हल असून, यामुळे प्राण्यांविषयी जागरूकता नागरिकांमध्ये निर्माण होते. याचबरोबर पेट पॅरेटसनी आदिवासी भागातील मुलांना दत्तक घेऊन त्यांच्या शिक्षणाचा खर्च करावा.- रतन लथ, संचालक, फ्रावशी ग्रुप.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.