SAKAL Special : चालता... बोलता...!

मोदींना इच्छुकांच्या शुभेच्छा मात्र...

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाराणसी लोकसभा मतदारसंघात झालेल्या विकासाच्या दृष्टीने येत्या निवडणुकीत त्यांनी नाशिकमधून निवडणूक लढवावी, अशा चर्चांनी जोर धरला आहे.

याबाबत राजकीयसह विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांकडून त्यांचे स्वागत होत आहे. विशेष म्हणजे येत्या निवडणुकीसाठी इच्छुकांनी देखील शुभेच्छा दिल्या आहेत.

यामुळे त्यांचं खासदार होण्याचं स्वप्न भंग होऊ शकतं. त्यामुळे इच्छुकांनी मन मारून केवळ वर-वर शुभेच्छा दिल्या आहेत, अशा चर्चा नागरिकांमध्ये रंगू लागल्या आहेत. मात्र मोदी खरंच नाशिकमधून लोकसभा लढवतील का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

(sakal special chalta bolta All best wishes to Modi but nashik news)