SAKAL Special : चालता... बोलता...!

मोदी माझ्याशी विकासावर बोलले

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा नाशिक दौरा झाला. ओझर विमानतळावर प्रोटोकॉलनुसार ठराविक लोकांना स्वागत करण्याची संधी मिळाली. त्याव्यतिरिक्त निलगिरीबाग येथील हेलिपॅडवर काहींनी संधी मिळाली तर उर्वरित पदाधिकाऱ्यांना सभास्थळी नमस्कार करण्याची संधी मिळाली.

मोदी त्यांच्या खास विमानातून उतरल्यानंतर फक्त हात जोडून सर्वांचे अभिवादन स्वीकारत होते. काही ठिकाणी थांबले त्या काळात अनेकांनी फोटो काढून सोशल मिडीयावर व्हायरल केले. आज दिवसभर मोदी माझ्याशी बोलले यावरच अधिक चर्चा घडून आली.

काय बोलले तर विकासावर... देशाचे पंतप्रधान असल्याने प्रत्येकाला भेटीचा अभिमान राहिलंच यात शंका नाही परंतु ‘मोदी माझ्याशी विकासावर बोलले’ यात जरा अतिशयोक्ती वाटतं असल्याने अनेकांनी आपले हसू करून घेतले.

