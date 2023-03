SAKAL Special : Child Car मुळे तरुणांना रोजगार; खेळणीतील कारमधून शोधले उत्पन्नाचे साधन!

जुने नाशिक : सर्वत्र बेरोजगारी पसरली असताना खेळणीतील चाइल्ड कारच्या माध्यमातून स्वतःसह इतरांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याची किमया सागर जाधव तरुणाने करून दाखवली. यामुळे तिघांच्याही कुटुंबीयांचा त्यातून उदरनिर्वाह होण्यास मदत होत आहे.

‘वाळूचे कण रगडीता तेलही गळे’ या वाक्यास सार्थक करून दाखवण्याचा प्रयत्न सागर जाधव तरुणाने केला. बेरोजगारीत जखडून न राहता. चाइल्ड कारच्या माध्यमातून स्वयंरोजगार उभा केला.

त्यातून त्याने स्वतःसाठीच रोजगार उपलब्ध करून न घेता इतर दोघांनाही रोजगार दिला. (SAKAL Special Employment for youth due to Child Car source of income invented from toy car Nashik News)

आधुनिक बॅटरीवर चालणारी चाइल्ड कार पाहून त्यातून रोजगार निर्मिती करू शकतो, अशी कल्पना त्यास सुचली. कुटुंबीयांच्या मदतीने त्याने ती कल्पना प्रत्यक्षात उतरवली. कुटुंबीयांकडून आर्थिक मदत घेत त्याने सुमारे १६ हजार रुपये किमतीची चाइल्ड कार खरेदी केली.

नागरिक तसेच पर्यटकांची गोदावरी काठावर होणाऱ्या गर्दीची संधी साधत त्याने गांधी तलाव येथे त्या कारमध्ये लहान मुलांना कारमध्ये बसून रिमोटच्या माध्यमातून चक्कर मारण्याचा व्यवसाय सुरू केला. ३०० मीटरची प्रतिचक्कर दर आकारणी केली.

काही दिवसांच्या कालावधीत व्यवसायात तेजी आली. कुटुंबीयांच्या मदतीने घेतलेल्या एक कारला नागरिकांचा मिळत गेलेल्या प्रतिसादाने तरुणाने त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर आणखी दोन कारची खरेदी केली.

हेही वाचा : बँक खात्याला जोडलेल्या सिमकार्डबाबत बाळगा ही काळजी...

त्यांना ऑपरेट करण्यासाठी अन्य दोघांना कामावर ठेवले. दैनंदिन ज्या प्रमाणात उत्पन्न होईल त्या प्रमाणात त्या दोघांनाही प्रतिदिन दोनशे ते अडीचशे तर शनिवार आणि रविवार अधिक गर्दी होत झाल्यास ३०० ते ४०० रोज अशा पद्धतीने कार चालवण्यासाठी असलेल्या दोघा कामगार तरुणांना महिनाकाठी सुमारे ७ ते ८ हजार पेक्षाही अधिक वेतन मिळत असते. त्यामुळे तिघांच्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी त्यातून मदत होत आहे.

सापुतारा ठरला टर्निंग पॉइंट

जाधव कुटुंबीय सापुतारा येथे फिरण्यासाठी गेले होते. त्या ठिकाणी पर्यटकांचे लहान मुले चाइल्ड कारचा आनंद घेताना दिसले. ते पाहून सागरला शहरातील गंगा गोदावरी काठावरील गांधी तलावावर अशा प्रकारे व्यवसाय सुरू करता येऊ शकतो. कल्पना सुचली आणि व्यवसायाला सुरवात झाली. सापुतारा पर्यटन टर्निंग पॉइंट ठरला.

"कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी व्यवसायाची मोठी मदत होत आहे. जिद्द असेल तर सर्व काही शक्य होऊ शकते. बॅटरी आणि इतर देखभालीसाठी तीन ते चार महिन्यात केवळ दोन हजार रुपयांचा खर्च येतो." - सागर जाधव