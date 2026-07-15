Sakri-Shirdi Highway Protest: खड्ड्यांत वृक्षारोपण; राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अनोखे आंदोलन "महामार्ग नव्हे, मृत्यूचा सापळा"; तातडीने दुरुस्तीची मागणी, अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा इशारा

सटाणा : शहरातून जाणाऱ्या साक्री-शिर्डी राष्ट्रीय महामार्गावरील खड्ड्यांच्या निषेधार्थ राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे आज खड्ड्यांमध्ये प्रतीकात्मक वृक्षारोपण करून प्रशासनाचा तीव्र निषेध करण्यात आला. तालुकाध्यक्ष राजेंद्र सोनवणे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनातून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि संबंधित यंत्रणांच्या निष्क्रिय कारभाराविरोधात संतप्त भावना व्यक्त करण्यात आली..शहरातून जाणाऱ्या साक्री-शिर्डी राष्ट्रीय महामार्गाच्या काँक्रिटीकरणाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून रखडलेला आहे. पुष्पांजली सिनेमागृह ते बसस्थानक या दरम्यानचे काँक्रिटीकरण पूर्ण झाले असले, तरी बसस्थानकापुढील मोठा टप्पा अद्यापही अपूर्ण आहे. या मार्गासाठी विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना आणि नागरिकांनी वेळोवेळी आंदोलने, उपोषणे केली. अखेर दोन महिन्यांपूर्वी तात्पुरत्या स्वरूपात डांबरीकरण झाले. मात्र पहिल्याच पावसात या डांबरीकरणाची पोलखोल झाली असून महामार्गावर ठिकठिकाणी मोठमोठे खड्डे पडले आहेत..या खड्ड्यांमुळे दररोज हजारो वाहनचालक आणि नागरिकांना जीव धोक्यात घालून प्रवास करावा लागत आहे. पावसामुळे खड्ड्यांमध्ये पाणी साचत असल्याने त्यांचा अंदाज येत नसून अपघातांचा धोका मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. दुचाकीस्वारांसह चारचाकी वाहनचालकांनाही मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. सततच्या खड्डेमय रस्त्यामुळे पाठदुखी, कंबरदुखी, मानेचे दुखणे अशा शारीरिक व्याधींनाही नागरिकांना सामोरे जावे लागत आहे. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी महामार्गावरील खड्ड्यांमध्ये प्रतीकात्मक वृक्षारोपण करून प्रशासनाचे लक्ष वेधत यंत्रणांविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. महामार्गाची तातडीने आणि दर्जेदार दुरुस्ती करण्यात यावी, अन्यथा यापेक्षाही तीव्र आंदोलन उभारण्याचा इशारा श्री.सोनवणे यांनी दिला..आंदोलनात माजी आमदार संजय चव्हाण, जिल्हा उपाध्यक्ष फईम शेख, संदीप भामरे, ज्येष्ठ नेते दिलीप खैरनार, भारत खैरनार, नंदराज देवरे, दिगंबर सोनवणे, नंदकिशोर सोनवणे, रोहित सोनवणे यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि मोठ्या संख्येने नागरिक सहभागी झाले..राष्ट्रीय महामार्गाची झालेली दुरवस्था ही प्रशासनाच्या हलगर्जीपणाची साक्ष आहे. नागरिकांच्या जीवाशी खेळणे त्वरित थांबवून महामार्गाचे दर्जेदार काँक्रिटीकरण करावे, अन्यथा राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे यापेक्षाही तीव्र आंदोलन उभारले जाईल.— राजेंद्र सोनवणे, तालुकाध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.