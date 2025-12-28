Nashik News : आनंदावर विरजण! भावाच्या लग्नासाठी बहीण पाहुणी आली अन पाठीमागे घराची राख झाली

नाशिक

Wedding Celebration Turns Tragic in Salher : बागलाण तालुक्यातील मानूर मोराळेपाडा येथे लक्ष्मण भोये यांच्या घराला लागलेल्या भीषण आगीत संपूर्ण संसार जळून खाक झाला. ग्रामस्थांनी टँकरच्या साह्याने आग विझवण्याचे शर्थीचे प्रयत्न केले.
सकाळ वृत्तसेवा
साल्हेर: भावाच्या विवाहासाठी मोराळापाड्याहून बहिणीचा परिवार आलेला असताना अचानकच बहिणीच्या घराला आग लागल्याची वार्ता धडकली अन दोन किलोमीटरवर असलेल्या बहिणीच्या घराकडे नवरदेवासह पाहुणे मंडळींनी धाव घेतली. आग आटोक्यात आणण्याचे प्रयत्न झाले, मात्र आगीमध्ये रोख चार लाख व संसारोपयोगी साहित्य जळून खाक झाल्याने भावाच्या विवाहाच्या आनंदावर विरजण पडले.

