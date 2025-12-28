Nashik News : आनंदावर विरजण! भावाच्या लग्नासाठी बहीण पाहुणी आली अन पाठीमागे घराची राख झाली

साल्हेर: भावाच्या विवाहासाठी मोराळापाड्याहून बहिणीचा परिवार आलेला असताना अचानकच बहिणीच्या घराला आग लागल्याची वार्ता धडकली अन दोन किलोमीटरवर असलेल्या बहिणीच्या घराकडे नवरदेवासह पाहुणे मंडळींनी धाव घेतली. आग आटोक्यात आणण्याचे प्रयत्न झाले, मात्र आगीमध्ये रोख चार लाख व संसारोपयोगी साहित्य जळून खाक झाल्याने भावाच्या विवाहाच्या आनंदावर विरजण पडले. .बागलाण तालुक्याच्या आदिवासी पश्चिम पट्ट्यातील मानूर ग्रामपंचायत सदस्य संभाजी देशमुख यांचा शनिवारी मांडव- हळदीचा कार्यक्रम गढीपाडा येथे होता. शनिवारी (ता.२७) दुपारी दीडच्या सुमारास मानूर मोराळेपाडा येथील शेतकरी लक्ष्मण यादू भोये यांच्या घरातून धूर निघत असल्याचे गावातील आनंद पवार, निंबा चौधरी, रामदास पवार, उत्तम पवार यांना दिसला. .त्यांनी घरामधून धूर पाहिल्याने घराशेजारी गेल्यावर घराला आग लागल्याचे लक्षात आले. त्यांनी इतर ग्रामस्थांना आवाज दिला, तेव्हा ग्रामस्थ तत्काळ घटनास्थळी आले, टँकरच्या पाण्याने आग विझवण्याचा ग्रामस्थांनी पूर्ण प्रयत्न केला, मात्र घर सागवानी लाकडाचे असल्याने आगीने रौद्ररूप धारण केले..Crime News : 'पीडितेने जबाब बदलला तरीही...' मुलीवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या पित्याला हायकोर्टाचा मोठा झटका.आगीत घरामध्ये ठेवलेले रोरव चार लाख रुपये, सोने चांदी, बाजरी, भात- वरई, नागली आदी धान्य जळून राख झाली. संसारोपयोगी सर्व साहित्य जळून गेले. आग लागलेल्या घराशेजारीच शेडमध्ये नविन बोलोरो गाडी पार्किंग केलेली होती. ग्रामस्थांनी गाडीचे लॉक तोडून शेडमधून बाहेर काढली. आगीची माहिती पोलिस पाटील बारकू पाटील, सरपंच पंडित अहिरे यांनी कळविली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.