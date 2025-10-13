नाशिक
Salher Fort : ट्रेकिंग ठरले अखेरचे! साल्हेर किल्ल्यावर विश्रांती घेत असताना पर्यटकाला भोवळ, उपचारापूर्वीच निधन
Salher Trek Death, Heart Attack, Nashik : गुजरातमधून साल्हेर किल्ल्यावर ट्रेकिंगसाठी आलेल्या भावीनकुमार चंपकभाई पटेल यांचा हृदयविकाराने मृत्यू झाल्यानंतर स्थानिक ग्रामस्थ आणि वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या पार्थिवाला झोळीत टाकून किल्ल्याच्या पायथ्याशी आणले.
साल्हेर: गुजरातमधून साल्हेर किल्ल्यावर ट्रेकिंगसाठी आलेल्या एकाचा रविवारी (ता. १२) सकाळी आठच्या सुमारास हृदयविकाराने मृत्यू झाला. स्थानिक ग्रामस्थांच्या मदतीने त्याला तातडीने झोळीत टाकून पायथ्याशी आणण्यात आले, मात्र तत्पूर्वीच त्याचा मृत्यू झाला होता.