Salim Kutta Dance Case : पोलिसांना प्रतिक्षा लेखी उत्तरांची; ‘लाचलुचपत’कडून टांगती तलवार

नाशिक : मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपी सलिम कुत्ता याच्यासमवेतच्या डान्सपार्टीप्रकरणी शिवसेनेच्या उबाठा गटाचे सुधाकर बडगुजर यांची शहर गुन्हेशाखेकडून चौकशी सुरू आहे.

या चौकशीदरम्यान बडगुजर हे आता वकिलामार्फत लेखी उत्तर देणार असल्याने पोलिसांनाही लेखी उत्तरांची प्रतिक्षा करावी लागणार असल्याचे सध्याचे चित्र आहे.

तर, दुसरीकडे अपहारप्रकरणातही बडगुजर यांना दहा दिवसांची मुदत दिलेली असली तरी 'लाचलुचपत' त्यांना कधीही चौकशीची टांगती तलवार कायम आहे. असे असले तरी, या चौकशांमध्ये त्यांना काहीसा दिलासा मिळाल्याचे चित्र आहे.