Salim Kutta Dance Case: सलिम कुत्ताने गाठले पार्टीतून थेट कारागृह

Salim Kutta Dance Case : मुंबई बॉम्बस्फोटातील आरोपी सलिम कुत्ता याच्यासमवेतचा डान्स पार्टी व्हिडिओप्रकरणी शिवसेनेच्या उबाठा गटाचे नाशिकचे महानगरप्रमुख सुधाकर बडगुजर यांची पोलिसांकडे चौकशी सुरू आहे.

परंतु चौकशीत बडगुजर यांच्याकडून पोलिसांना समाधानकारक उत्तरे मिळालेली नाही. (Salim Kutta immediately reached Nashik Road Central Jail after dance party was over nashik news)