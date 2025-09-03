नाशिक

Maratha Reservation : मराठा आरक्षणावरून नवा वाद; समता परिषदेचा ओबीसी आरक्षणाला धक्का न देण्याचा इशारा

Samata Parishad Submits Memorandum in Nashik : नाशिक जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांना ओबीसी आरक्षण अबाधित ठेवण्याच्या मागणीसाठी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी निवेदन दिले.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लागता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेने केली आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांना मंगळवारी (ता. २) निवेदन देण्यात आले.

