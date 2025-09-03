Maratha Reservation : मराठा आरक्षणावरून नवा वाद; समता परिषदेचा ओबीसी आरक्षणाला धक्का न देण्याचा इशारा

नाशिक: ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लागता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेने केली आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांना मंगळवारी (ता. २) निवेदन देण्यात आले. .समता परिषदेच्या निवेदनात, गेल्या चार ते पाच दिवसांपासून मुंबई येथे मराठा समाजाचे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनामधील आंदोलक इतर मागसवर्ग कोट्यातून (ओबीसी) आरक्षणाची मागणी करत आहे. वास्तविक मराठा समाजाला सद्यःस्थितीमध्ये खुल्या गटातून, एसईबीसी, ईबीडब्ल्यएस व कुणबी म्हणून ओबीसीतून आरक्षण दिले जात आहे. मराठा समाज त्याचा लाभ घेत आहे. .तरीही आंदोलक ओबीसीतून आरक्षण द्यावे, अशी मागणी करत आहेत. मुळातच ओबीसी समाजामध्ये अतिशय अल्प आरक्षणाच्या कोट्यातून ३७४ जातींना आरक्षणाचा लाभ मिळतो आहे. मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यास ओबीसी समाजातील जातबांधवांचे आरक्षण नावापुरते शिल्लक राहील. .ज्या समाजाने समाज व्यवस्थेमध्ये वर्षानुवर्षे तसेच पिढ्यान् पिढ्या समाजिक व आर्थिक मागासलेपण भोगले अशांवर अन्याय होणार असल्याची भावना निवेदनातून व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देऊ नये, अन्यथा समता परिषदेमार्फत आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा या वेळी देण्यात आला..Manoj Jarange : मराठवाड्याचा मराठा हाच कुणबी, सर्वच मराठ्यांना आरक्षण मिळालं; मनोज जरांगेंनी पुन्हा ठामपणे सांगितले.समता परिषदेचे प्रदेश उपाध्यक्ष बाळासाहेब कर्डक यांच्या अध्यक्षतेखाली देण्यात आलेल्या निवेदनप्रसंगी युवक शहराध्यक्ष अंबादास खैरे, शहराध्यक्षा कविता कर्डक, महिला शहराध्यक्षा आशा भंदुरे, रूपाली पठारे, सचिन जगझाप, अमोल नाईक, भालचंद्र भुजबळ, संदीप गांगुर्डे, संतोष पुंड अन्य पदाधिकारी व ओबीसी समाजातील बांधव उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.