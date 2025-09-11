नाशिक

Samruddhi Mahamarg : समृद्धी महामार्गावरील पंक्चरचे गूढ उकलले; ‘खिळ्यां’चा व्हिडिओ व्हायरल

Samruddhi Highway Incident: Clarification on the Viral Video : व्हायरल व्हिडिओमध्ये दिसणारे हे खिळे नसून, समृद्धी महामार्गावरील सूक्ष्म खड्डे भरण्यासाठी वापरलेले ॲल्युमिनियमचे नोझल्स आहेत, असे महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाने स्पष्ट केले आहे.
Samruddhi Mahamarg

Samruddhi Mahamarg

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: समृद्धी महामार्गावर वाहन पंक्चर करण्यासाठी खिळे लावले, असा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाल्यावर खळबळ उडाली होती. मात्र, हे खिळे नसून रस्त्यावरील सूक्ष्म खड्डे बुजविण्याच्या दुरुस्ती प्रक्रियेत वापरण्यात आलेले ॲल्युमिनियमचे नोझल्स असल्याचे स्पष्टीकरण महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाकडून देण्यात आले आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Vehicle
Road Development
viral video
Samruddhi Highway incident

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com