Samruddhi Mahamarg : समृद्धी महामार्गावरील पंक्चरचे गूढ उकलले; ‘खिळ्यां’चा व्हिडिओ व्हायरल

नाशिक: समृद्धी महामार्गावर वाहन पंक्चर करण्यासाठी खिळे लावले, असा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाल्यावर खळबळ उडाली होती. मात्र, हे खिळे नसून रस्त्यावरील सूक्ष्म खड्डे बुजविण्याच्या दुरुस्ती प्रक्रियेत वापरण्यात आलेले ॲल्युमिनियमचे नोझल्स असल्याचे स्पष्टीकरण महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाकडून देण्यात आले आहे..महामंडळाचे मुख्य अभियंता संगीता जयस्वाल व सतीश श्रावगे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गावर (साखळी क्रमांक ४४२+४६०) दौलताबादहून मुंबईकडे जाणाऱ्या पहिल्या लेनमध्ये दिवसभर देखभाल व दुरुस्तीचे काम सुरू होते. यात सूक्ष्म खड्डे इपॉक्सी मटेरियलने बुजविण्याची प्रक्रिया सुरू होती. .त्यासाठी ॲल्युमिनियम नोझल्स वापरून ग्राउटिंग करण्यात आले. या कामादरम्यान संबंधित लेन वाहतुकीसाठी बंद ठेवण्यात आली होती. मात्र, रात्री उशिरा तीन वाहने चुकीने बंद लेनमध्ये गेल्याने त्यांची चाके पंक्चर झाली. तत्काळ संबंधित यंत्रणा घटनास्थळी दाखल होऊन सुरक्षा व्यवस्था पुन्हा उभारली व वाहतूक सुरळीत केली. .Parli Beed Road Accident: परळी-बीड मार्गावरील भीषण अपघातात आजोबांसह नात ठार.अखेरीस बुधवारी (ता. १०) पहाटे पाचपर्यंत मार्गावरील सर्व नोझल्स काढून घेण्यात आले. दरमहा दहा लाखाहून अधिक वाहनांची वाहतूक करणाऱ्या या महत्त्वाच्या महामार्गावर अशा प्रकारची घटना घडल्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते. मात्र, महामंडळाच्या खुलाशामुळे 'खिळे' लावून वाहनचालकांची लूट केल्याची चर्चा फेटाळण्यात आली आहे.