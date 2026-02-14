Samruddhi Mahamarg : समृद्धी महामार्गावर मृत्यूचे तांडव! टँकरला भीषण आग, चालक जळून खाक

सिन्नर: मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गावर आयशर ट्रक व पेट्रोल-डिझेलने भरलेल्या टँकरमध्ये भीषण अपघात झाला. अपघातावेळी टँकरला आग लागून यात चालक जळून ठार झाल्याची घटना घडली. अपघातानंतर ट्रकचालक फरारी झाला. मंगळवारी (ता. १०) मध्यरात्री साडेबाराच्या सुमारास पाथरे शिवारात हा अपघात झाला. .हिशेबलाल शिवलाल राऊत (रा. पोस्ट पालोरा, ता. मोहाडी, जि. भंडारा) असे ठार झालेल्या टँकरचालकाचे नाव आहे. हा टँकर (एमएच ४९, बीझेड ३१८७) पेट्रोल व डिझेल घेऊन वाशीहून नागपूरकडे जात होता. या वेळी पुढे चालत असलेल्या आयशर ट्रकचा (एमएच ०४, एफपी २००८) अचानक वेग कमी झाला. त्यामुळे टँकर त्यावर मागून आदळून अपघात घडला. अपघात होता क्षणीच टँकरचा पुढील भाग आगीने वेढला गेला. .आग इतक्या वेगाने पसरली, की चालक राऊत यास वाचण्याची संधीही मिळाली नाही. अपघाताची माहिती मिळताच गोंदे येथील टोल नाक्यावरून मदत पथक घटनास्थळी रवाना झाले. अग्निशमन दलाला बोलावून आग विझवण्यात आली. तोपर्यंत टँकरचा पुढील भाग आगीने खाक झाला होता. आयशर ट्रकचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले..मोठा अनर्थ टळलाटँकरचा पुढील भाग पूर्णतः खाक झाला. ही आग त्वरित आटोक्यात आली नसती, तर पेट्रोल व डिझेलनेही पेट घेतला असता. पूर्ण टँकरला आग लागण्याच्या आत त्यावर नियंत्रण मिळविल्याने मोठा अनर्थ टळला..पाच अल्पवयीन मुलींचा शेतात जाऊन 'डार्क एक्सपेरिमेंट', चौघींच्या बेतला जीवावर; एक सुदैवाने वाचली....अर्धा तास खोळंबाअर्धा तास वाहतूक खोळंबा झाला. वावी पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन मदतकार्य केले. आग विझविल्यावर लगेचच दोन्ही वाहने हटविण्यात आली. तोपर्यंत नागपूरला जाणाऱ्या लेनवर सुमारे एक किलोमीटर अंतरापर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.