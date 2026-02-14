नाशिक

Samruddhi Mahamarg : समृद्धी महामार्गावर मृत्यूचे तांडव! टँकरला भीषण आग, चालक जळून खाक

Fatal Collision on Samruddhi Mahamarg : आयशर ट्रक व पेट्रोल-डिझेलने भरलेल्या टँकरमध्ये भीषण अपघात झाला. अपघातावेळी टँकरला आग लागून यात चालक जळून ठार झाल्याची घटना घडली.
sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
सिन्नर: मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गावर आयशर ट्रक व पेट्रोल-डिझेलने भरलेल्या टँकरमध्ये भीषण अपघात झाला. अपघातावेळी टँकरला आग लागून यात चालक जळून ठार झाल्याची घटना घडली. अपघातानंतर ट्रकचालक फरारी झाला. मंगळवारी (ता. १०) मध्यरात्री साडेबाराच्या सुमारास पाथरे शिवारात हा अपघात झाला.

