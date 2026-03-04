नाशिक

Crime News : समृद्धी महामार्गावर थरार! सिन्नरजवळ चाकूचा धाक दाखवून प्रवाशांची मोठी लूट

Armed Suspects Attack Passengers with Knives and Choppers : कोनांबे शिवारात सोमवारी (ता. २) पहाटे तीनला प्रवाशांची लूट करण्यात आली. कारच्या काचा फोडून चाकू, चॉपरसारख्या हत्यारांचा धाक दाखवून ही लूट झाली. पोलिसांनी घटनेची नोंद केली आहे.
Crime

Crime

सिन्नर: समृद्धी महामार्गावर कोनांबे शिवारात सोमवारी (ता. २) पहाटे तीनला प्रवाशांची लूट करण्यात आली. कारच्या काचा फोडून चाकू, चॉपरसारख्या हत्यारांचा धाक दाखवून ही लूट झाली. पोलिसांनी घटनेची नोंद केली आहे.

Chhatrapati Sambhajinagar

