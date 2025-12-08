नाशिक

Nashik-Pune Highway : नाशिक-पुणे महामार्ग नव्हे, तर 'ट्रॅफिक जॅम मार्ग'! संगमनेरजवळ सिमेंट काँक्रिटीकरणाने कोंडी; प्रवासी हैराण

Cement Road Work Creates One-Lane Bottleneck : नाशिक-पुणे राष्ट्रीय महामार्गावर (घारगाव ते माहुली, संगमनेर) सिमेंट काँक्रिटीकरणाच्या कामामुळे केवळ एका मार्गिकेवरून वाहतूक सुरू असल्याने रविवारी वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या, ज्यामुळे हजारो प्रवाशांना तासन्तास कोंडीत अडकावे लागले.
संगमनेर: पुणे- नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावर रविवारी (ता.७) पुन्हा एकदा भीषण वाहतूक कोंडी झाल्याने हजारो प्रवाशांना आणि वाहनचालकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागला. घारगाव ते माहुली (ता. संगमनेर) दरम्यान वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. महामार्गावर तासनतास अडकून पडलेल्या प्रवाशांनी संबंधित विभागाच्या निष्क्रियतेविरुद्ध तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.

