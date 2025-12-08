Nashik-Pune Highway : नाशिक-पुणे महामार्ग नव्हे, तर 'ट्रॅफिक जॅम मार्ग'! संगमनेरजवळ सिमेंट काँक्रिटीकरणाने कोंडी; प्रवासी हैराण

संगमनेर: पुणे- नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावर रविवारी (ता.७) पुन्हा एकदा भीषण वाहतूक कोंडी झाल्याने हजारो प्रवाशांना आणि वाहनचालकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागला. घारगाव ते माहुली (ता. संगमनेर) दरम्यान वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. महामार्गावर तासनतास अडकून पडलेल्या प्रवाशांनी संबंधित विभागाच्या निष्क्रियतेविरुद्ध तीव्र संताप व्यक्त केला आहे..सध्या या मार्गावर सिमेंट काँक्रिटीकरणाचे काम सुरू असल्याने फक्त एकाच मार्गिकेवरून वाहने ये-जा करीत आहेत. परिणामतः सकाळपासूनच वाहतूक ठप्प होऊ लागली. सुट्टीचा दिवस असल्याने वाहनांची संख्या दुपटीने वाढली आणि परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली. वाहने लाईनमध्ये एकेक इंच पुढे सरकत होती, अनेक प्रवासी अक्षरशः त्रस्त झाले. काही वाहनचालकांनी रस्त्यावर उतरून संताप व्यक्त केला. सर्वांनाच या परिस्थितीचा सर्वाधिक फटका बसला. .स्थानिक नागरिकांनी तसेच दररोज या मार्गाने प्रवास करणाऱ्या लोकांनी संबंधित विभागाच्या ढिसाळ नियोजनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. काम सुरू असताना वाहतूक व्यवस्थापनासाठी कर्मचाऱ्यांची नेमणूक, पर्यायी मार्ग नसल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. अनेकांनी सांगितले, की दर आठवड्यात दोन ते तीन वेळा वाहतूक ठप्प होते. काम महत्त्वाचे आहे, पण अशा अव्यवस्थित पद्धतीने केल्यास जनतेचेच हाल होणार, मग यावर लक्ष कोण देणार असा प्रश्न आहे. वाहनांच्या रांगा हटवण्यासाठी स्थानिक पोलिसांनी प्रयत्न केले; मात्र कामाच्या ठिकाणी कोंडी असल्याने परिस्थिती हाताबाहेर गेली..दररोजच्या ठप्प वाहतुकीमुळे पुणे- नाशिक महामार्गावरून प्रवास करणे नागरिकांसाठी जिकिरीचे झाले आहे. या परिस्थितीवर तातडीने नियंत्रण आणण्यासाठी संबंधित प्रशासन, ठेकेदार व विभागाने एकत्रितपणे ठोस पावले उचलण्याची मागणी होत आहे..Winter Session : विरोधी पक्षनेत्याविना अधिवेशन कसे? विरोधकांचा सवाल.सिमेंट-काँक्रिटीकरणाचे काम होणे महत्त्वाचे आहे; परंतु संबंधित कंपनी आणि ठेकेदारांकडून कुठल्याच प्रकारचे नियोजन दिसत नाही. त्यामुळे सातत्याने वाहतूक ठप्प होत आहे. प्रवासी, वाहनचालक आणि स्थानिक नागरिकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागतो. चार-चार तास वाहतुकीत अडकून राहावे लागत आहे. ठेकेदाराने वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी मनुष्यबळाची नेमणूक करणे आवश्यक आहे; पण त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले जाते.- किशोर डोके, जिल्हा संघटक, मनसे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.