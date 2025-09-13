नाशिक
Sanjay Raut : नाशिक दत्तक घेतले मग समस्या का सुटत नाहीत? संजय राऊतांचा मुख्यमंत्र्यांना थेट सवाल
Sanjay Raut Criticizes Nashik's Governance : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दत्तक घेतलेल्या नाशिक शहरात दोन दिवस विरोधी पक्षांच्या प्रतिनिधींसह फिरून प्रत्यक्ष परिस्थितीचा आढावा घ्यावा, असे आव्हान शिवसेना (उद्धव ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी दिले.
नाशिक: कुंभमेळानगरी नाशिकमध्ये अलीकडील काळात अराजकतेचे वातावरण निर्माण झाले असून, नाशिक महापालिकेत सुरू असलेल्या भ्रष्टाचारामुळे शहराची अक्षरशः वाट लागली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दत्तक घेतलेल्या नाशिक शहरात दोन दिवस विरोधी पक्षांच्या प्रतिनिधींसह फिरून प्रत्यक्ष परिस्थितीचा आढावा घ्यावा, असे आव्हान शिवसेना (उद्धव ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी दिले.