Dindori News : सिग्नल यंत्रणा शोभेची वस्तू, खड्ड्यांमुळे वाहतूक आणखी बिकट; दिंडोरीकरांचा संताप

लखमापूर: दिंडोरी शहरातील चिंचोळा रस्ता, हातगाड्यांची गर्दी आणि मध्येच रस्त्यात उभी केली जाणारी वाहने यामुळे शहरातील मध्यवर्ती ठिकाणी वाहतुकीची कोंडी दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. गडावर जाणारे पर्यटक, कारखान्यामुळे वाढलेली अवजड वाहतूक आणि लोकांकडे वाढलेली वाहने यामुळे वाहतूक कोंडीचा प्रश्न दिवसेंदिवस उग्र रूप धारण करीत आहे. .यावर पर्याय काढणे दूरच, साधी सिग्नल यंत्रणा बसवायलाही संबंधित विभागाला वेळ नाही. एकूणच, शहराच्या दृष्टीने अत्यंत गंभीर बनत चाललेल्या या प्रश्नाकडे वेळीच लक्ष देऊन मार्ग काढणे गरजेचे झाले आहे. शहरात उड्डाणपूल उभारणे हाच सध्या येथील वाहतूक कोंडीवर एकमेव पर्याय आहे, याचाही विचार व्हायला हवा..दिंडोरी तहसील कार्यालयापासून ते जुना कळवण रस्ता, नवीन कळवण रस्त्याची त्रिफुली या तब्बल शंभर ते सव्वाशे मीटरच्या अंतरात शेकडो वाहनांच्या रांगांमुळे दररोज वाहतूक कोंडी होत आहे. पोलिसांकडून अनेकदा वाहनांवर कारवाई होते, मात्र वाहनमालक बऱ्याचदा पोलिसांवर दबाव आणून वाहने सोडून नेण्याचे प्रकार समोर येतात..दिंडोरी तहसील हा मोठ्या प्रमाणात वर्दळीचा भाग असल्याने वाहनांची गर्दी येथे नित्याचीच आहे. पालखेड चौफुली, औद्योगिक कंपन्या, स्वामी समर्थ केंद्राकडे जाणारे भाविक तसेच वणीकडे जाणारे व गुजरातकडे जाणारी वाहने, नाशिककडे जाणारी अवजड वाहने यामुळे ही कोंडी ठरलेलीच असते. दिंडोरी पोलिसांकडून पालखेड चौफुलीवर किमान दोन ते चार कर्मचारी ड्यूटीवर दिसतात, मात्र वाहतूक कोंडी आजपर्यंत सुटलेली नाही. .त्यातच रस्त्याच्या कडेला उभी राहणारी वाहने व काही व्यावसायिकांमुळे वाहतूक कोंडीला चालनाच मिळते. व्यावसायिक नगरपंचायतीची पावती फाडतो असे उत्तर देत कारवाईला अडचणी निर्माण करतात. यातच पालखेड चौफुलीचा परिसर ते बँक ऑफ बडोदा पर्यंतच्या रस्त्याला अनेक ठिकाणी खड्डे पडल्याने या भागातून बऱ्याचदा एकेरी वाहतूक चालते. .हे वाहतूक कोंडीचे आणखी एक कारण आहे. तहसील कार्यालयाकडून नाशिककडे जाणारी वाहने तर कायमच एकेरी मार्गाने जातात. वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी पालखेड चौफुलीवर सिग्नल यंत्रणा बसवण्यासाठी पोल उभे केले आहेत, मात्र अनेक दिवसांपासून ते शोभेची वस्तू ठरत आहे. यातील तहसील कार्यालयाकडील पोल तर सिग्नल सुरू होण्याच्या आतच कलला आहे..खड्ड्यांमुळे एकेरी वाहतुकीची वेळदिंडोरी शहरात पालखेड चौफुलीच्या परिसरात बेशिस्त वाहनचालकांमुळे कायमच वाहनांची कोंडी होते. अवजड वाहने व कामगारांना घेऊन जाणारी वाहने यामुळे कंपन्यांच्या व कार्यालय सुटण्याच्या वेळेत वाहतूक कोंडी ठरलेली असते. कधीकधी तर दोन्ही बाजूने एक किलोमीटरच्या रांगा लागल्याचे चित्र अनेकदा समोर आल्याने वाहनचालक त्रस्त झाले आहेत. .यावर उपाय करण्यासाठी दिंडोरी नगरपंचायत, दिंडोरी पोलिस व वाहनचालक या सर्वांनी एकत्र येऊन मदतीचे प्रयत्न केले पाहिजे. रस्त्याला पडलेल्या मोठमोठ्या खड्ड्यांमुळे वाहतूक एकेरी करावी लागते, हेही कोंडीचे एक प्रमुख कारण आहे. सुशिक्षित वाहनचालकांकडूनही अनेकदा या परिसरात वाहने उभी केल्याची उदाहरणे समोर आली आहेत, त्यात शिक्षक, अधिकारी व सरकारी कर्मचारी तसेच खासगी कंपन्यांतील कर्मचारींचा समावेश आहे..व्यावसायिकांनाही फटकारस्त्याच्या कडेला चारही बाजूंनी उभ्या राहणाऱ्या वाहनांमुळे बऱ्याचदा वाहतुकीची कोंडी होते, यामुळे ज्या ग्राहकांना या परिसरातील दुकानांमधून काही वस्तू खरेदी करायच्या असतील किंवा नाश्ता, चहा वगैरे घ्यायचा असेल अशा ग्राहकांना वाहन उभे करण्यासाठी जागा नसल्याने वाहनचालक तेथे न थांबता पुढे निघून जातात. यामुळे बऱ्याचदा येथील व्यावसायिकांचे प्रचंड नुकसान होताना दिसून येते..बाह्यवळण रस्ता मंजूर करा : जाधवदिंडोरी शहरात वाहतुकीची समस्या गंभीर झालेली असून शासनाने तातडीने बाह्यवळण रस्ता मंजूर करून वाहतूक कोंडी सोडवावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे गटनेते अविनाश जाधव यांनी केली आहे. सध्या दिंडोरी शहरात जनता विद्यालयापासून ते ग्रामीण रुग्णालयापर्यंत प्रचंड वाहतूक कोंडी होते. .दुचाकी वाहने अडचणीत सापडतात, त्यामुळे खूप वेळ वाया जातो. दिंडोरी शहराची लोकसंख्या वाढलेली असून वाहनांची संख्याही वाढली आहे. कुंभमेळ्यानिमित्त सप्तश्रृंगीगड येथे जाणारे भाविक, पर्यटकांचा मोठा ओघ असेल, त्यामुळे ताण आणखी वाढेल. त्यामुळे गुजरातमार्गे येणारे पर्यटक सुद्धा या रस्त्यावरून जातील. त्यामुळे दिंडोरी शहरात फार मोठी वाहतूक कोंडी होऊ शकते. त्यामुळे आगामी सिंहस्थ पर्वाच्या नियोजनात दिंडोरी शहराला लागून बाह्यवळण रस्ता मंजूर करावा, अशी मागणी श्री. जाधव यांनी केली आहे..प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून दिंडोरीत सिग्नलला परवानगी मिळाली आहे, मात्र रस्ते सुरक्षा विभागाकडून पुढील कार्यवाही बाकी असल्याने सिग्नल यंत्रणा कार्यान्वित झालेली नाही. येत्या आठ-दहा दिवसात संबंधित विभागासोबत बैठक घेऊन लवकरच सिग्नल यंत्रणा सुरू करण्यात येईल.- भास्कर भगरे, खासदार.रस्त्याच्या कडेला बसणाऱ्या व्यावसायिकांमुळे वाहतूक कोंडी होत असल्याने अशा व्यावसायिकांना आतमध्ये बाजार पटांगणात बसण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्याचे कुणी पालन करत नसल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल.- संदीप चौधरी, मुख्याधिकारी, दिंडोरी नगरपंचायत.Nashik News : 'पाणी वाचवा' मोहीम फक्त कागदावरच? सिडकोतील वारंवार होणाऱ्या जलवाहिनी फुटण्याच्या घटनांवर नागरिकांचा संताप.रस्ता लहान आल्याने वाहतुकीची समस्या आणखी वाढणार आहे, यामुळे या दिंडोरी बसस्थानक ते सिडफॉर्मपर्यंत उड्डाणपूल हाच एकमेव मार्ग आहे, अन्यथा हा प्रश्न कधीही सुटणार नाही.- रणजित देशमुख, सामाजिक कार्यकर्ते, दिंडोरीरस्त्याच्या कडेला उभ्या राहणाऱ्या वाहनांमुळे वाहतुकीस अडथळा होतो. अशा वाहनचालकांवर पोलिसांकडून गुन्हे दाखल करण्याचे काम सुरू असते. आठवडे बाजार व सलग सुट्ट्यांवेळी वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी अतिरिक्त पोलिस यंत्रणाही तैनात करावी लागते. वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी पोलिस सतत प्रयत्नशील असतात.- रघुनाथ शेगर, पोलिस निरीक्षक, दिंडोरी. 