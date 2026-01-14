नाशिक

Sant Nivruttinath Maharaj : भक्तीचा मळा फुलला! ब्रह्मा व्हॅलीच्या विस्तीर्ण प्रांगणात रंगला विलोभनीय रिंगण सोहळा

Sant Nivruttinath Maharaj Yatra Moves Towards Trimbakeshwar : त्र्यंबकेश्वरजवळील ब्रह्मा व्हॅली मैदानावर कृष्णाजी माउली जायखेडकर यांच्या दिंडीचा भक्तिभावाने साजरा झालेला संत निवृत्तिनाथ महाराजांचा भव्य रिंगणसोहळा.
सकाळ वृत्तसेवा
हरिनामाच्या अखंड गजरात आणि भक्तीच्या लयीवर न्हालेल्या वातावरणात संत निवृत्तिनाथ महाराजांच्या यात्रेचा पवित्र प्रवाह त्र्यंबकेश्‍वरकडे वाहू लागला आहे. ब्रह्मा व्हॅलीच्या विस्तीर्ण मैदानावर कृष्णाजी माउली जायखेडकर यांच्या दिंडीचा भव्य रिंगण सोहळा भक्तिभावाने साजरा झाला.

