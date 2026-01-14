Sant Nivruttinath Maharaj : भक्तीचा मळा फुलला! ब्रह्मा व्हॅलीच्या विस्तीर्ण प्रांगणात रंगला विलोभनीय रिंगण सोहळा

हरिनामाच्या अखंड गजरात आणि भक्तीच्या लयीवर न्हालेल्या वातावरणात संत निवृत्तिनाथ महाराजांच्या यात्रेचा पवित्र प्रवाह त्र्यंबकेश्वरकडे वाहू लागला आहे. ब्रह्मा व्हॅलीच्या विस्तीर्ण मैदानावर कृष्णाजी माउली जायखेडकर यांच्या दिंडीचा भव्य रिंगण सोहळा भक्तिभावाने साजरा झाला. .टाळ-मृदंगाच्या निनादात, विठुरायाच्या नामस्मरणात तल्लीन झालेल्या वारकऱ्यांनी रिंगणात सहभाग घेतला आणि क्षणोक्षणी अध्यात्माचा गंध दरवळत राहिला. श्रद्धा, शिस्त आणि समर्पण यांचे दर्शन घडवणारी ही दृश्ये वारीच्या आत्म्याला उजाळा देणारी ठरली..नाशिक: शेकडो शिस्तबद्ध वारकरी बांधव... ‘ज्ञानोबा माउली, तुकाराम, संत निवृत्तिनाथ’चा अखंड जयघोष... टाळ-मृदंगाच्या तालावर आबालवृद्ध, महिला-पुरुषांचा एकसंध ठेका... आणि भक्तीच्या उन्मेषात साकारलेला सहा टप्प्यांचा अनुपम्य रिंगणसोहळा... असा हा सोहळा याचि देही- याचि डोळा हजारो भाविकांनी अनुभवला..महनीय कृष्णाजी माउली जायखेडकर प्रतिष्ठान यांच्यातर्फे संतपरंपरेचा पवित्र वारसा लाभलेल्या त्र्यंबकेश्वर परिसरात संत निवृत्तिनाथ महाराज यांच्या भूमीत हा दिव्य रिंगणसोहळा भक्तिभावाने झाला. त्र्यंबकेश्वरच्या अलीकडे ब्रह्मा व्हॅली महाविद्यालयाच्या विस्तीर्ण प्रांगणात मंगळवारी (ता. १३) वारकरी बांधवांनी नयनरम्य पदन्यास घडविला. अनेक वर्षांपासून येथे परंपरेने रंगणारा हा सोहळा यंदा अधिकच भावस्पर्शी ठरला..सोहळ्याची सुरुवात मान्यवरांच्या हस्ते माउलींच्या रथपूजेने झाली. त्यानंतर बापू महाराज व सुनील महाराज यांच्या हस्ते सलामीचा ध्वज मिरविण्यात आला. या क्षणी दोन सलामी अर्पण करण्यात आल्या. एक संत ज्ञानेश्वर महाराज यांना, तर दुसरी बाजीनाना या दिवंगत वारकरी बांधवांच्या स्मरणार्थ. सलामीनंतर ‘पावल्या’ खेळल्या गेल्या आणि भक्तीचा ठेका अधिक गडद झाला..रिंगणाच्या पहिल्या वर्तुळात पताका धारण केलेले वारकरी भक्तिभावाने नाचत होते. दुसऱ्या वर्तुळात टाळकरी ‘ज्ञानोबा माउली, तुकाराम, संत निवृत्तिनाथ’च्या नामघोषावर लयबद्ध नृत्यात तल्लीन झाले. तिसऱ्या टप्प्यात बालगोपाळांचे रिंगण होते. चिमुकल्या वारकऱ्यांसह शाळकरी मुले-मुली वर्तुळाकार उभी राहून भजनावर ठेका धरत होती; त्या निरागसतेतूनच भक्तीचा खरा अर्थ उमटत होता..यानंतर गुरुबांधवांचे रिंगण, जांभेकरांचे रिंगण, माता-भगिनींचे रिंगण आणि सरतेशेवटी अविस्मरणीय अश्वारिंगण... प्रत्येक टप्प्यात भक्ती, शिस्त आणि परंपरेचा संगम दिसून आला. विशेषतः अश्वरिंगणाने उपस्थित वारकरी बांधव मंत्रमुग्ध झाले. असा अनुपम सोहळा क्वचितच अनुभवायला मिळतो, अशा भावना या वेळी व्यक्त झाल्या..या दिव्य प्रसंगी ह. भ. प. यशोदा आक्का जायखेडकर, ‘ब्रह्मा व्हॅली’चे संचालक राजाराम पानगव्हाणे, वैभव पानगव्हाणे, डॉ. धनिषा पानगव्हाणे यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. प्रारंभी आचार्य हरिभाऊ महाराज, विश्वनाथ नाना महाराज, अशोक महाराज भीमाशंकर, वीणाधारक नामदेव महाराज, एकनाथ महाराज थोरात, सुदामन महाराज लोहोणेरकर, बापू महाराज, रावसाहेब सुरसे यांच्यासह दिंडीतील मान्यवरांचा सन्मान करण्यात आला. अखेरीस ज्ञानेश्वर महाराजांच्या आरतीने या रिंगणसोहळ्याचा भक्तिभावपूर्ण समारोप झाला. आबा महाराज यांनी सूत्रसंचालन केले..रिंगणात रंगल्या फुगड्या...रिंगण समाप्तीकडे झुकत असताना जांभेकरांच्या रिंगणादरम्यान महिला वर्गाने वेगवान फुगड्या घातल्या. ‘राधेकृष्ण, गोपाळकृष्ण’ नामगजरात या फुगड्या इतक्या रंगल्या, की काहींना भोवळ येऊन क्षणभर विश्रांती घ्यावी लागली. त्या आनंदात काही वारकरी बांधवांनीही सहभागी होत भक्तीचा उत्सव द्विगुणित केला..तिळगूळ, लिंबूपाणी आणि सेवाभावमकरसंक्रांतीच्या पार्श्वभूमीवर सर्व वारकरी बांधवांना तिळाचे लाडूवाटप करण्यात आले. रिंगणाआधी व नंतर लिंबूपाणी देण्यात आले. तसेच, जखमींच्या सेवेसाठी तत्काळ प्रथमोपचार व वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या. सेवाभाव, भक्ती आणि परंपरेचा हा संगम नाशिकच्या भूमीत पुन्हा एकदा अवतरला, आणि वारकरी मनांतून एकच उद्गार उमटला, ‘माउलींचा गजर-हेच जीवनाचं सार!’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.