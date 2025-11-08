नाशिक

Wani News : भाविकांसाठी मोठी बातमी! सप्तशृंगगडासाठी पर्यायी 'रडतोंडी' घाट रस्त्याचे काम लवकरच सुरू होणार; अंदाजपत्रक तयार

Need for an Alternate Road to Saptashringgad : वणीजवळील सप्तशृंगगडावर भाविकांच्या सोयीसाठी आणि अपघातांचा धोका कमी करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पर्यायी रडतोंडी घाट रस्त्यासाठी अंदाजपत्रक तयार केले आहे.
दिगंबर पाटोळे, सकाळ वृत्तसेवा
वणी: आद्यस्वयंभू शक्तिपीठ असलेल्या सप्तशृंगगडावर जाण्या-येण्यासाठी नांदुरी ते सप्तशृंगगड घाट रस्त्यासाठी पर्यायी मार्ग म्हणून सार्वजनिक बांधकाम उपविभागाने (कळवण) प्रस्तावित पर्यायी रडतोंडी घाटरस्त्याच्या कामास चालना देण्यासाठी सर्वेक्षण, भूसंपादन, वनजमीन संपादन करण्यासाठी प्रस्ताव तयार केला आहे. या कामासाठी एक कोटी ५५ लाखांचे अंदाजपत्रक तयार केले. शासनाने या प्रस्तावासह अंदाजपत्रकास तातडीने मंजुरी दिल्यास पर्यायी रडतोंडी घाट मार्गाच्या कामास चालना मिळणार आहे.

