Wani News : भाविकांसाठी मोठी बातमी! सप्तशृंगगडासाठी पर्यायी 'रडतोंडी' घाट रस्त्याचे काम लवकरच सुरू होणार; अंदाजपत्रक तयार

वणी: आद्यस्वयंभू शक्तिपीठ असलेल्या सप्तशृंगगडावर जाण्या-येण्यासाठी नांदुरी ते सप्तशृंगगड घाट रस्त्यासाठी पर्यायी मार्ग म्हणून सार्वजनिक बांधकाम उपविभागाने (कळवण) प्रस्तावित पर्यायी रडतोंडी घाटरस्त्याच्या कामास चालना देण्यासाठी सर्वेक्षण, भूसंपादन, वनजमीन संपादन करण्यासाठी प्रस्ताव तयार केला आहे. या कामासाठी एक कोटी ५५ लाखांचे अंदाजपत्रक तयार केले. शासनाने या प्रस्तावासह अंदाजपत्रकास तातडीने मंजुरी दिल्यास पर्यायी रडतोंडी घाट मार्गाच्या कामास चालना मिळणार आहे..सप्तशृंगगडावर दरवर्षी चैत्रोत्सव व नवरात्रोत्सव काळात लाखो भाविक येतात. नांदुरी ते सप्तशृंगगड हा एकमेव घाटमार्ग असून याच मार्गाचा वापर भाविक करतात. भाविकांच्या संख्येत वाढ होत असून पर्यायी मार्ग उपलब्ध असणे महत्त्वाचे आहे..या घाटमार्गावर दरवर्षी मुसळधार पावसामुळे दरड कोसळण्याचे प्रमाण अधिक आहे, ज्यामुळे वाहतुकीस वारंवार अडथळा निर्माण होतो. यामुळे यात्रेकरू आणि स्थानिक नागरिक यांना जीवित व मालमत्तेची हानी होण्याचा धोका वाढतो..भविष्यातील संभाव्य अपघात आणि वाहतूक अडथळे टाळण्यासाठी नवीन पर्यायी मार्ग निश्चित करणे अत्यावश्यक आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक बांधकाम उपविभागाने या रस्त्यासाठी नवीन पर्यायी मार्ग निश्चित करण्यासाठी पायलट पथाची उभारणी व भौगोलिक सर्वेक्षणाचे काम हाती घेणे प्रस्तावित केले आहे. तत्कालीन जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी पर्यायी मार्गासाठी अंदाजपत्रक सादर करण्याच्या सूचना एप्रिलमधील बैठकीत दिल्या होत्या, त्यानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून अंदाजपत्रक तयार करून ते जिल्हाधिकारी कार्यालयात देण्यात आले आहे..सर्वेक्षण, भूसंपादनासाठी अंदाजपत्रकसर्वेक्षण कार्य : २८ लाख ३४ हजार ३६२जमीन संपादनाचे काम: ८१ लाख ८६ हजार ९५१भूतांत्रिक, माती सर्वेक्षण काम: ५ लाख ६३ हजार ६५९डिझाइन, अंदाज, रेखाचित्र काम: १४ लाख ७१ हजार ५२६जीएसटीसाठी : २३ लाख ५० हजार १६९कामगार विमा : १ लाख ३० हजार ५६५एकूण : १ कोटी ५५ लाख ३७,२३३.घाटमार्गाबाबत बांधकामची निरीक्षणेसध्याच्या घाटमार्गावरील अपघातांचा धोका कमी करणे.सुरक्षित, सुलभ व अखंड वाहतुकीची सुविधानिर्माण करणे.नैसर्गिक आपत्तींचा परिणाम कमी करणे.सप्तशृंगगडाच्या धार्मिक पर्यटन विकासाला चालना देणे..अंदाजपत्रकांत अंतर्भूत केलेल्या बाबी...प्राथमिक सर्वेक्षण, ट्रायलपिट खोदकाम,ड्रोन सर्वेक्षण.रस्त्याचे आराखडे व अंदाजपत्रके तयार करणेनाल्यांची सर्वेक्षणे, भूसंपादन प्रस्तावतयार करणेभू- अभियांत्रिकी अहवाल तयार करणेभौमितिक रचना व संरेखन डिझाइनतयार करणेसीडी वर्क्सचे सर्वेक्षण व एल-सेक्शन तयार करणेडोंगराळ भागातील तपशीलवार सर्वेक्षण करणे.Kolhapur Road Work : कोल्हापुरातील रस्त्यांची कामे खराब केल्याने चार अभियंत्यांची वेतनवाढ रोखली, आयुक्तांच धाडसी पाऊल.सप्तशृंगगड- नांदुरी- अभोणा या राज्यमार्गाचे पर्यायी संरेखन निश्चित करण्यासाठी सविस्तर सर्वेक्षण करणे, आवश्यक भूसंपादन व वनजमीन संपादनाकरिता प्रस्ताव तयार करून जिल्हाधिकारी कार्यालयात दाखल करण्यात आला आहे.- रोहिणी वसावे, सहायक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, कळवण.