Nashik News : सप्तशृंगगडावर जाणाऱ्या भाविकांसाठी आनंदाची बातमी! नवरात्रोत्सवासाठी सप्तशृंगगडावर ३२० जादा एसटी बस

नाशिक: नवरात्रोत्सवात श्री सप्तशृंगगडावर दर्शनासाठी भाविकांची होणारी गर्दी लक्षात घेता, भाविक प्रवाशांसाठी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने जादा बसगाड्यांचे नियोजन केले आहे. उत्सवकाळात विविध ठिकाणाहून एकूण ३२० बसगाड्या भाविक प्रवाशांसाठी उपलब्ध होतील. तसेच या कालावधीत घाटात खासगी वाहनांसाठी रस्ता बंद ठेवला जाणार असल्याने, नांदुरीहून १४० जादा बसगाड्या उपलब्ध असतील..दर वर्षीप्रमाणे या वर्षीही श्री सप्तशृंगी देवी नवरात्रोत्सवासाठी एसटी महामंडळाच्या नाशिक विभागामार्फत जादा बसचे नियोजन केले आहे. या वर्षी सोमवार (ता. २२)पासून २ ऑक्टोबरपर्यंत नवरात्रोत्सव काळात तसेच ५ ते ७ ऑक्टोबरदरम्यान कोजागरी पौर्णिमा उत्सवासाठी एकूण ३२० जादा बस उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. भाविकांच्या सुविधेसाठी ठक्कर बझार येथून नाशिक शहराच्या बसगाड्या सुटतील. नांदुरी पायथा वाहनतळ आणि सप्तशृंगगड वाहनतळ येथून वाहतूक केंद्रे उभारण्यात आली आहेत..सुधारित भाडेआकारणीया उत्सवासाठी काही मार्गांवर सुधारित भाडेआकारणी लागू केली आहे. नाशिक ते सप्तशृंगगड प्रवासाचे प्रौढांसाठी १३२ रुपये आणि मुलांसाठी ६६ रुपये भाडे लागू राहील. नांदुरी ते सप्तशृंगगडासाठी प्रौढांना २५ रुपये आणि मुलांसाठी १५ रुपये भाडे आकारले जाईल. याव्यतिरिक्त नाशिक ते सप्तशृंगगड मार्गावर ३० फेऱ्या इलेक्ट्रिक बसद्वारा (ई-बस) चालविल्या जातील. या बससेवांचा लाभ पहाटे पाच ते सायंकाळी साडेसातदरम्यान घेता येईल..प्रमुख मार्गावर उपलब्ध बसगाड्यानांदुरी ते सप्तशृंगगड : १४०नाशिक ते सप्तशृंगगड : ११०मालेगाव ते सप्तशृंगगड : ३०मनमाड ते सप्तशृंगगड : १५सटाणा ते सप्तशृंगगड : १५नांदगाव ते सप्तशृंगगड : १०