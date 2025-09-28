नाशिक

Wain News : "न मावे रूप तुझे माझिया नयने...": ललिता पंचमीनिमित्त सप्तशृंगगडावर लाखो भक्तांची मांदियाळी; भक्ती-भावाची उधळण

Devotees Throng Saptashrungi on Lalita Panchami : वणी येथील आद्यस्वयंभू शक्तिपीठ असलेल्या सप्तशृंगगडावर अश्विन शुद्ध पंचमी अर्थात ललिता पंचमीनिमित्त देवीची पंचामृत महापूजा संपन्न झाली. या सोहळ्यात देवीस भरजरी पैठणी आणि सोन्याचे अलंकार परिधान करण्यात आले, तसेच भाविकांनी मातेच्या दर्शनासाठी मोठी गर्दी केली
Navratri festival

Navratri festival

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

वणी: “न मावे रूप तुझे माझिया नयने, काय वर्णू मी ललिता मात्सत्रिपुरे...” अशा स्तोत्ररूपी स्तुतिसुमनांनी भाविकांनी सप्तशृंगीमातेला वंदन केले. अश्विन शुद्ध पंचमी अर्थात ललिता पंचमीनिमित्त लाखो भक्तांनी आदिमायेच्या चरणी नतमस्तक होत नवरात्रोत्सवाच्या सहाव्या दिवशी गडावर भक्तिभावाची उधळण केली. षष्ठी तिथीला रविवार (ता. २८) सुटीचा दिवस लाभल्याने गडावर विक्रमी गर्दी होण्याची शक्यता आहे.

Loading content, please wait...
Wani
Nashik
Navratri Festival
maharashtra
festival
Event
vani
saptashrungi Devi Temple
saptarang
Navratri

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com