Wain News : "न मावे रूप तुझे माझिया नयने...": ललिता पंचमीनिमित्त सप्तशृंगगडावर लाखो भक्तांची मांदियाळी; भक्ती-भावाची उधळण

वणी: “न मावे रूप तुझे माझिया नयने, काय वर्णू मी ललिता मात्सत्रिपुरे...” अशा स्तोत्ररूपी स्तुतिसुमनांनी भाविकांनी सप्तशृंगीमातेला वंदन केले. अश्विन शुद्ध पंचमी अर्थात ललिता पंचमीनिमित्त लाखो भक्तांनी आदिमायेच्या चरणी नतमस्तक होत नवरात्रोत्सवाच्या सहाव्या दिवशी गडावर भक्तिभावाची उधळण केली. षष्ठी तिथीला रविवार (ता. २८) सुटीचा दिवस लाभल्याने गडावर विक्रमी गर्दी होण्याची शक्यता आहे..आद्यस्वयंभू शक्तिपीठ असलेल्या सप्तशृंगगडावर भाविकांकडून देवीचा जागर केला जात असून, ललिता पंचमीपासूनच भक्तांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. शुक्रवारी (ता. २६) पहिल्या पायरीपर्यंत बाऱ्या लागल्या होत्या. रात्री उशिरा रोपवे व पायी दोन्ही मार्गांनी गर्दी वाढली. नांदुरी येथे उभारण्यात आलेल्या तात्पुरत्या बसस्थानकावरही भाविकांचा ताफा दिसून आला. .शनिवारी (ता. २७) पंचामृत महापूजा कळवणचे तहसीलदार रोहिदास वारुळे व विश्वस्त ॲड. ललित निकम यांनी सपत्नीक केली. देवीस भरजरी पैठणी नेसविण्यात आली, तसेच सोन्याचे व चांदीचे विविध अलंकार परिधान करण्यात आले. या वेळी श्री सप्तशृंग निवासिनी देवी ट्रस्टचे अधिकारी, व्यवस्थापक व सुरक्षा कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. दरम्यान, पहिल्या पायरी परिसरात उपकार्यालय विभागप्रमुख विजय भवरे यांनी गर्दीवर नियंत्रण ठेवले..Bengaluru Mumbai Train : बंगळूर-मुंबई सुपरफास्ट रेल्वेला मंजुरी, ३० वर्षांपूर्वीची मागणी पूर्ण.पूजा साहित्याच्या किमतीत वाढगेल्या वर्षाच्या तुलनेत पूजेचे साहित्य, प्रसाद व हारांच्या किमतीत १० ते २० रुपयांनी वाढ झाली आहे. नारळ, अगरबत्ती, कापूरवडी यासाठी भाविकांना ५० ते ६० रुपये खर्च करावे लागत आहेत. रोपवे प्रकल्प क्षेत्रातील दुकानांत भाव तुलनेने जास्त असल्याचे भाविकांकडून सांगण्यात आले. यंदा झेंडूच्या फुलांचे उत्पादन घटल्याने हारांच्या किमतीतही लक्षणीय वाढ झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.