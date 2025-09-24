Wani News : सप्तशृंगगडावर नवरात्रोत्सवाची दुसरी माळ: देवीचे ब्रह्मचारिणी रूपात दर्शन

वणी: पावसाच्या सरींनी न्हालेल्या सप्तशृंगगडावर मंगळवारी (ता. २३) शारदीय नवरात्रोत्सवाची दुसरी माळ देवी ब्रह्मचारिणीच्या रूपात साजरी झाली. हिरवाईच्या निसर्गरम्य कुशीत आणि भक्तिभावाने भारलेल्या वातावरणात हजारो भाविकांनी दर्शन घेऊन आपली श्रद्धा व्यक्त केली..सोमवारी (ता. २२) सायंकाळी नवरात्रोत्सवाची सुरुवात झाली असता पावसाने हजेरी लावल्याने भाविकांची थोडीशी तारांबळ उडाली होती. दुसऱ्या माळेला पहाटेपासूनच हलक्या पावसाची सर आली, तरी श्रद्धाळू भाविकांनी गडावर हजेरी लावलीच. या दिवशी सकाळी विश्वस्त संस्थेच्या मुख्य कार्यालयातून देवीच्या आभूषणांची मिरवणूक काढण्यात आली. .हिरव्या रंगाच्या भरजरी पैठणी वस्त्रात देवीला अलंकृत करण्यात आले. सोन्याचे मंगळसूत्र, वज्रटिक, मोठे गाठले, कुयरी हार, मोहनमाळ, कर्णफुले, नथ, सोन्याचे पाऊल, लहान गाठले आणि चांदीचा कमरपट्टा या सर्व अलंकारांनी देवीचे तेज अधिकच खुलून आले..या वेळी दुसऱ्या माळेची पंचामृत महापूजा कळवण-सुरगाणा मतदारसंघाचे आमदार नितीन पवार यांनी सपत्नीक केली. तसेच, सप्तशृंगगड ग्रामपंचायतीच्या सदस्या बेबीबाई जाधव यांनाही या दिवशी पंचामृत महापूजेचे यजमानपद लाभले. .मंत्रोच्चार, ढोल-ताशा आणि घंटानादात वातावरण पवित्रतेने भारावून गेले होते. उत्सवात ट्रस्टचे व्यवस्थापक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुदर्शन दहातोंडे, कार्यकारी अधिकारी भगवान नेरकर, कार्यालयीन अधीक्षक प्रकाश जोशी, इस्टेट कस्टोडियन प्रकाश पगार, जनसंपर्क अधिकारी भिकन वाबळे, मंदिर पर्यवेक्षक सुनील कासार, ग्रामपंचायत सदस्य राजेश गवळी व शांताराम गवळी आदी मान्यवर उपस्थित होते..Amruta Fadnavis : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस काही काळासाठी कोल्हापुरात, कारण काय?.भाविकांसाठी ट्रस्टच्या अन्नपूर्णा प्रसादालयात सालाबादप्रमाणे मोफत महाप्रसादाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. स्वच्छतेसाठी मोबाईल टॉयलेट्स, पिण्याच्या पाण्याची सोय, वैद्यकीय सुविधा व पोलिस प्रशासनाची सुरक्षा यंत्रणा सतत कार्यरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.