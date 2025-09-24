नाशिक

Wani News : सप्तशृंगगडावर नवरात्रोत्सवाची दुसरी माळ: देवीचे ब्रह्मचारिणी रूपात दर्शन

Sharadiya Navratri Celebration at Saptashrunggad : शारदीय नवरात्रोत्सवाची दुसरी माळ देवी ब्रह्मचारिणीच्या रूपात साजरी झाली. हिरवाईच्या निसर्गरम्य कुशीत आणि भक्तिभावाने भारलेल्या वातावरणात हजारो भाविकांनी दर्शन घेऊन आपली श्रद्धा व्यक्त केली.
Saptashrunggad

Saptashrunggad

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

वणी: पावसाच्या सरींनी न्हालेल्या सप्तशृंगगडावर मंगळवारी (ता. २३) शारदीय नवरात्रोत्सवाची दुसरी माळ देवी ब्रह्मचारिणीच्या रूपात साजरी झाली. हिरवाईच्या निसर्गरम्य कुशीत आणि भक्तिभावाने भारलेल्या वातावरणात हजारो भाविकांनी दर्शन घेऊन आपली श्रद्धा व्यक्त केली.

Loading content, please wait...
Wani
Nashik
Nitin Pawar
vani
Celebration
Navratri

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com