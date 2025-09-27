Dattatreya Kulkarni : ४८ वर्षांची अखंड वारी; दत्तात्रय कुलकर्णींचा श्रद्धेचा प्रवास

पिंपळगाव: सप्तशृंगगडाच्या पवित्र भूमीवर एक झुळूक अंगावरून गेली तरी देवीच्या चरणी आपण नतमस्तक झाल्याची अनुभूती येते, असा भक्तांचा विश्वास आहे. हाच विश्वास, हाच नितळ भाव आपल्या कृतीतून जिवंत ठेवणारे पुण्यनगरीतील ८९ वर्षीय दत्तात्रय पांडुरंग कुलकर्णी ऊर्फ बाप्पा..१९७७ पासून आजपर्यंत म्हणजे तब्बल ४८ वर्षांपासून ते सातत्याने सप्तशृंगगडाच्या चरणी हजेरी लावत आहेत. सुरुवातीच्या काळात नांदुरी ते गड पायी चढाई करताना कोणतीही सुविधा नव्हती, रस्ताही नव्हता; तरीही त्यांनी या गडाची वारी थांबवली नाही..नोकरीच्या काळात रविवारी मिळालेली सुटी असो वा शासकीय सुटीचा दिवस, प्रत्येक वेळी त्यांचा प्रवास फक्त सप्तशृंगीकडेच. निवृत्तीनंतर तर त्यांनी आपले सर्वस्वच देवीच्या चरणी अर्पण केले. पुण्यातील भावे विद्यालयात लिपिक ते रोखपाल अशी सेवा करून मिळविलेली जमापुंजीही त्यांनी देवीच्या दर्शन प्रवासासाठी खर्च केली. कोविडकाळात जग थांबलं, मंदिराचे दरवाजे बंद झाले; तरीही कुलकर्णींची वारी खंडित झाली नाही. .आजही दिवसाआड पुण्याहून खासगी वाहनाने गडावर येऊन ते भगवतीचं दर्शन घेतात. ‘‘श्रद्धेला किंमत नसते, ती जगविणारी माणसं असतात. दत्तात्रय कुलकर्णी यांची ओळख श्रीमंती वा पदामुळे नाही, तर केवळ श्रद्धेमुळे आहे. त्यांचा सेवाभाव, निरंतरता आणि अखंड भक्ती प्रत्येक भाविकासाठी प्रेरणादायी आहे. ‘सप्तशृंगी माता... चरणी ठाव देई आता...!’ अशी मनोभावे प्रार्थना करीत त्यांनी आयुष्य अर्पण केलं आहे. देवी त्यांना किमान १०८ वर्षांची निरोगी सेवा करण्याची संधी देवो, हीच अपेक्षा.’’.श्रद्धेचा प्रवास-काही टप्पे१९७७- १९९६ : सलग १९ वर्षे दर रविवारी सप्तशृंगगडावर दर्शन१९९६- २००८ : निवृत्तीनंतर आठवड्यात पाच दिवस गडावर वास्तव्यसध्याच्या काळात : दिवसाआड पुणे- सप्तशृंगगड प्रवास.दादासाहेब फाळके फिल्मसिटीमध्ये ३६०-डिग्री सिनेमाचे उद्घाटन.ही फक्त एका वृद्ध भाविकाची कथा नाही, तर श्रद्धा, निष्ठा आणि सेवाभावाचा अखंड दीप आहे. दत्तात्रय कुलकर्णींची वारी भाविकांना केवळ प्रेरणा देत नाही, तर देवीवरील विश्वास आणि भक्तीचे मूर्त रूप आहे.-सुदर्शन दहातोंडे, व्यवस्थापक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सप्तशृंगीदेवी ट्रस्ट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.