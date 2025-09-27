नाशिक

Dattatreya Kulkarni : ४८ वर्षांची अखंड वारी; दत्तात्रय कुलकर्णींचा श्रद्धेचा प्रवास

The Lifelong Devotion of Datta Kulkarni : पुण्यातील ८९ वर्षीय दत्तात्रय पांडुरंग कुलकर्णी (बाप्पा) यांनी गेल्या ४८ वर्षांपासून सप्तशृंगगडाच्या चरणी आपली अखंड वारी कायम ठेवली आहे. नोकरीतून निवृत्त झाल्यावरही ते दिवसाआड पुण्याहून खासगी वाहनाने देवीच्या दर्शनासाठी येतात.
sakal 

योगेश सोनवणे : सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपळगाव: सप्तशृंगगडाच्या पवित्र भूमीवर एक झुळूक अंगावरून गेली तरी देवीच्या चरणी आपण नतमस्तक झाल्याची अनुभूती येते, असा भक्तांचा विश्वास आहे. हाच विश्वास, हाच नितळ भाव आपल्या कृतीतून जिवंत ठेवणारे पुण्यनगरीतील ८९ वर्षीय दत्तात्रय पांडुरंग कुलकर्णी ऊर्फ बाप्पा.

Nashik
Navratri Festival
maharashtra
festival
Yatra
devotional
saptashrungi Devi Temple
Navratri

