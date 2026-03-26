Saptashrungi Devi Chaitra Utsav : 24 तास दर्शन अन् 2 कोटींचा विमा! चैत्रोत्सवासाठी सप्तशृंगी गडावर अभूतपूर्व तयारी; भक्तांसाठी काय आहे खास?

वणी (नाशिक) : आदिमाया शक्तिपीठ असलेल्या श्री सप्तशृंगी देवीचा चैत्रोत्सव यंदा २६ मार्च ते २ एप्रिल २०२६ या कालावधीत मोठ्या उत्साहात होत आहे. या उत्सवासाठी श्री सप्तशृंगी निवासिनीदेवी ट्रस्टने कंबर कसली (Saptashrungi Devi Chaitra Utsav 2026) असून, भाविकांना सुलभ दर्शन आणि सुरक्षा मिळावी, यासाठी सर्वंकष नियोजन करण्यात आल्याची माहिती ट्रस्ट प्रशासनाकडून देण्यात आली..चैत्रोत्सवात भाविकांची होणारी गर्दी लक्षात घेता, श्री भगवती मंदिर दर्शनासाठी २४ तास खुले राहणार आहे. दर्शन रांगेत शिस्त राखण्यासाठी १५ टप्प्यांचे (बॅरिकेड्स) नियोजन करण्यात आले असून, ९० पेक्षा जास्त हंगामी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मंदिरात प्रवेश करण्यासाठी आणि बाहेर पडण्यासाठी दोन स्वतंत्र मार्ग निश्चित करण्यात आले आहेत, जेणेकरून चेंगराचेंगरीसारखे प्रकार टाळता येतील..सुरक्षेच्या दृष्टीने संपूर्ण गडावर आणि मंदिर परिसरात ३९१ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवविण्यात आले आहेत. सुरक्षेसाठी महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाचे जवान, खासगी सुरक्षारक्षक आणि अनिरुद्ध डिझास्टर ॲकॅडमीचे २०० स्वयंसेवक असा मोठा ताफा तैनात असणार आहे. मुख्य प्रवेशद्वारावर मेटल डिटेक्टरद्वारे तपासणी केली जाणार आहे. तसेच आगीच्या घटना रोखण्यासाठी ८४ अग्निशामक सिलिंडर आणि विशेष पथक तैनात करण्यात आले आहे..गडावर ठिकठिकाणी कायमस्वरूपी आणि तात्पुरत्या पानपोयींची सोय करण्यात आली असून, सुमारे १०० मोबाईल शौचालये, कायमस्वरूपी स्वच्छतागृहांची व्यवस्था करण्यात आली असून, ५० स्वच्छता कर्मचारी तैनात आहेत. २४ तास प्राथमिक उपचार केंद्र आणि तीन रुग्णवाहिका सज्ज आहेत. संपूर्ण मंदिर परिसर आणि पायी मार्गावर आकर्षक रोषणाई करण्यात आली असून, वीज खंडित झाल्यास जनरेटरची व्यवस्था करण्यात आली आहे..अन्नपूर्णा प्रसादालयात दिवसभर भाविकांसाठी मोफत अन्नदानाची सोय करण्यात आली आहे. व्हीआयपी लोकांसाठी सशुल्क भोजनाची वेगळी व्यवस्था असेल. भाविकांसाठी पहिली पायरी, शिवालय तीर्थ आणि रोप वे परिसरात एलईडी स्क्रीनद्वारे 'लाइव्ह दर्शन'ची व्यवस्था करण्यात आली आहे. भाविकांच्या सुरक्षिततेसाठी दोन कोटी रुपयांचा विमा उतरवण्यात आला आहे. एकूणच, ६५० पेक्षा जास्त हंगामी कर्मचारी आणि विविध यंत्रणांच्या समन्वयाने ट्रस्ट या वर्षीचा चैत्रोत्सव निर्विघ्नपणे पार पाडण्यासाठी सज्ज झाला आहे..ट्रस्टचे नियोजनदोन डोअर फ्रेम व १२ हॅन्ड मेटल डिटेक्टरद्वारे भाविकांची तपासणीपहिल्या पायरीजवली दीपमाळ येथे कुर्पर कुंड, अगरबत्ती तसेच तेल अर्पणाची सोयमंदिर पायऱ्यांसह १५ ठिकाणी बाऱ्यांचे नियोजनट्रस्टच्या एक शस्त्रधारीसह ३२ व महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाचे चार शस्त्रधारीसह ३२ सुरक्षारक्षकआपत्ती व्यवस्थापनाचे २५ प्रशिक्षित स्वयंसेवक, अनिरुद्ध अॅकॅडमीचेही दोनशेवर स्वयंसेवकविविध ठिकाणी ८४ अग्निशामक सिलिंडरदहा ठिकाणी पाणपोया व दहा ठिकाणी वॉटर कूलरची व्यवस्था२४ तास वैद्यकीय सेवा व मोफत औषधोपचारप्रदक्षिणा मार्ग बंद.भाविकांनी सूचनांचे पालन करावे. गडावरील गर्दी पाहता संयम राखावा आणि कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये. आदिमायेचे दर्शन सुखाचे आणि मंगलमय व्हावे, हीच आमची प्राथमिकता आहे.-भगवान नेरकर, प्रभारी व्यवस्थापक, श्री सप्तशृंगी निवासिनीदेवी ट्रस्ट, सप्तशृंगगड.