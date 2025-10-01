Wani News : वणी गडावर आज रात्री कीर्तिध्वज! सप्तशृंगी देवीच्या महानवमी सोहळ्याची तयारी पूर्ण

वणी: आदिमाया सप्तशृंगीदेवीच्या शारदीय नवरात्रोत्सवात सोमवारी (ता. ३०) दुर्गाष्टमीनिमित्त श्री भगवतीच्या पादुकांची पालखी काढून उत्साहात विधीपूर्ण कार्यक्रम पार पडला. बुधवारी (ता.१) महानवमीच्या रात्री शेकडो वर्षांच्या परंपरेनुसार गडाच्या शिखरावर दरेगावचे गवळी पाटील कीर्तिध्वज फडकवणार आहेत. सोहळ्यासाठी तयारी पूर्ण झाली आहे. .सोमवारी (ता. २९) परतीचा पाऊस व प्रशासनाचे इशारे यामुळे गडावर नवरात्रोत्सवाच्या प्रमुख दिवशी अघोषित संचारबंदीसारखे दृश्य उभे राहिले. मंदिर गाभारा आणि सभामंडपाशिवाय कुठेही भाविकांची गर्दी दिसली नाही. मंगळवारी (ता. ३०) पावसाने काही प्रमाणात उसंत घेतली, धुके ओसरले; पण पावसाळी वातावरण कायम होते. .त्यामुळे भाविकांची थोड्या प्रमाणात गडाकडे घोळके दिसली; मात्र सातवी व आठवी माळेतील नेहमीची गर्दी दिसेनासे होती. कोविडकाळ वगळता गडवासीयांसाठी हे दृश्य नवीन होते. याच दिवशी पंचामृत महापूजा विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम व सहधर्मादाय आयुक्त विवेक सोनुले यांनी सपत्नीक केली. या वेळी श्री भगवतीस हिरव्या रंगाचे भरजरीचे महावस्त्र नेसविण्यात आले होते..दुपारी श्री सप्तशृंगी निवासिनीदेवी ट्रस्टच्या मुख्य कार्यालयात दुर्गाष्टमी श्री भगवतीच्या मूर्तीची विधिवत पूजा व आरती केली गेली. त्यानंतर नगरप्रदक्षिणेसाठी पालखीची सुरुवात झाली. शिवालय तलाव आणि पहिली पायरी येथेही पालखीची आरती झाली. तहसीलदार रोहिदास वारुळे, ट्रस्टचे व्यवस्थापक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुदर्शन दहातोंडे, कार्यकारी अधिकारी भगवान नेरकर, कार्यालयीन अधीक्षक प्रकाश जोशी, इस्टेट कस्टोडियन प्रकाश पगार, जनसंपर्क अधिकारी भिकन वाबळे उपस्थित होते..दुपारी दिल्ली येथील सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी श्री भगवतीची सपत्नीक आरती केली. ट्रस्टचे अध्यक्ष व जिल्हा न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अभय लाहोटी, विश्वस्त अॅड. ललित निकम आणि मनज्योत पाटील उपस्थित होते..Car-Bike Offers : दसरा-दिवाळीच्या शुभमुहूर्तावर ऑफर मिस करू नका! 'या' 5 दुचाकी अन् चारचाकी गाड्यांवर मिळतोय बंपर डिस्काउंट.कीर्तिध्वजाची आज पूजाबुधवारी (ता. १) महानवमीनिमित्त ट्रस्टच्या मुख्य कार्यालयात दुपारी साडेतीनला कीर्तिध्वजाची सपत्नीक पूजा होईल. या वेळी किर्तिध्वजाचे मानकरी गवळी परिवार, ट्रस्टचे विश्वस्त मंडळ प्रतिनिधी आणि ग्रामस्थ उपस्थित राहतील. मध्यरात्री सप्तशृंगी शिखरावर देवीचा कीर्तिध्वज फडकविला जाईल. यानंतर सायंकाळी पाचला श्री भगवती मंदिरात शतचंडी याग, होमहवन पूजा विश्वस्त संस्थेचे अध्यक्ष व जिल्हा न्यायाधीश अभय लाहोटी यांच्या हस्ते पूजेस सुरुवात होईल. गुरुवारी या यागाच्या पूर्णाहुतीसह शारदीय नवरात्रोत्सवाची विधीपूर्ण समाप्ती होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.