Nashik News: सप्तशृंगी देवी संस्थानच्या विश्वस्त निवडीचा मार्ग मोकळा; मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती आदेश रद्द केला

वणी (नाशिक) : साडेतीन शक्तीपीठांपैकी स्वयंभू शक्तीपीठ असलेल्या सप्तशृंगी निवासिनी देवी संस्थानच्या पाच विश्वस्तांच्या निवड प्रक्रियेला स्थगिती देण्यास कारणीभूत ठरलेले पत्र आणि त्यानुषंगाने नाशिक जिल्हा न्यायालयाने काढलेला आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी (ता. २९) रद्द केला. तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्तीच्या निर्देशांनुसार पत्र पाठविल्याचा दावा करण्यात आला असला, तरी त्यासाठी आवश्यक प्रशासकीय मंजुरी घेतल्याचे कोणतेही अभिलेखावर नसल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने विशेष अधिकारी श्रीमती अंजू शेंडे यांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर ताशेरे ओढले. मुख्य न्यायमूर्तीच्या नावाचा वापर करून संबंधित पत्र काढण्यात आल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने ही कृती कायद्याच्या विरोधात आणि गंभीर अनुचित असल्याचे म्हटले आहे. न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने यासंदर्भात दाखल रिट याचिका मंजूर केली. विश्वस्त निवडीची प्रक्रिया रोखण्याबाबतचे पत्र कायदेशीरदृष्ट्या टिकू शकत नसल्याचे स्पष्ट करत ते रद्द करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला..Success Story: पतीचा दुबईत अभियांत्रिकीचा ठसा, पत्नीची परदेशात तंत्रज्ञान क्षेत्रात झेप; कांडगे दाम्पत्याची प्रेरणादायी यशोगाथा.सप्तशृंगी निवासिनी देवी ट्रस्टच्या व्यवस्थापनासाठी सात विश्वस्तांचे मंडळ असावे, अशी तरतूद १९६५ मध्ये जिल्हा न्यायालयाने निश्चित केलेल्या योजनेत आहे. त्यानुसार नाशिकचे जिल्हा न्यायाधीश हे विश्वस्त मंडळाचे पदसिद्ध अध्यक्ष, तर उर्वरित पाच विश्वस्तांची नियुक्ती जिल्हा न्यायाधीशांकडून करण्याची तरतूद होती. या पाच जागांसाठी १९ सप्टेंबर २०२५ रोजी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यास सुमारे ६२५ अर्ज प्राप्त झाले. अर्जाची छाननी करून १७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी पात्र आणि अपात्र उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यानंतर ४ ते १२ मार्चदरम्यान मुलाखतींची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. १२ मार्च २०२६ रोजी पाच उमेदवारांची विश्वस्तपदासाठी शिफारस करण्यात आली. या यादीत अॅड. राहुल अशोक खुटाडे, विष्णू त्र्यंबक वारुंगसे, डॉ. राजेंद्र सुरेश वाराडे, दिलीपकुमार दुबलाजी देशमुख आणि डॉ. कांचन रमेश देसले यांचा समावेश होता..१४ मार्चला पत्र; निवड प्रक्रिया थांबलीमहाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियमातील प्रस्तावित बदलाच्या पार्श्वभूमीवर, नियुक्ती प्रक्रिया पुढे नेण्यापूर्वी उच्च न्यायालयाशी सल्लामसलत करणे आवश्यक होते, असा उल्लेख करत तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्तीच्या निर्देशांनुसार विशेष अधिकारी अंजू शेंडे यांनी १४ मार्च २०२६ रोजी नाशिकच्या प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांना ई-मेल पाठविला. त्यात शिफारस केलेल्या विश्वस्तांची यादी संकेतस्थळावरून हटवून पुढील आदेशापर्यंत स्थगित ठेवण्यास सांगण्यात आले होते. या पत्राच्या आधारे नाशिकच्या प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांनी त्याच दिवशी निवड यादी संकेतस्थळावरून हटविण्याचा आणि पुढील प्रक्रिया स्थगित ठेवण्याचा आदेश काढला. परिणामी, निवड झालेल्या पाच उमेदवारांनी या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले..कलम ५०-ब लागू होण्याची तारीख महत्त्वाचीयाचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. ए. वाय. साखरे यांनी युक्तिवाद करताना, विश्वस्त निवडीची प्रक्रिया सुरू झाली आणि १२ मार्च २०२६ रोजी शिफारस यादी प्रसिद्ध झाली, त्या वेळी महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियमातील नव्या कलम ५०-बच्या अंमलबजावणीची तारीख राज्य शासनाने अधिसूचित केलेली नव्हती, याकडे लक्ष वेधले.या कलमानुसार विश्वस्त नियुक्तीचे अधिकार जिल्हा न्यायाधीशांकडून धर्मादाय आयुक्तांकडे हस्तांतरित होणार होते. मात्र, संबंधित तरतूद लागू करण्याची तारीख अधिसूचित न झाल्याने त्या वेळी विश्वस्त नियुक्तीचे अधिकार जिल्हा न्यायाधीशांकडेच होते, असे उच्च न्यायालयाच्या निबंधकांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातही नमूद होते. नंतर राज्य शासनाने २७ एप्रिल २०२६ रोजी अधिसूचना काढून कलम ५०-ब १ मे २०२६ पासून लागू केले. त्यानंतर २ जून २०२६ रोजी संस्थानचा कार्यभार धर्मादाय आयुक्तांकडे सोपविण्यात आल्याची नोंद न्यायालयासमोरील प्रतिज्ञापत्रात आहे..मुख्य न्यायमूर्तीच्या मंजुरीचा अभिलेखच नाहीया प्रकरणातील सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे १४ मार्चच्या पत्राला तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्तीची मंजुरी होती का, हा होता. न्यायालयाने २७ ऑक्टोबरच्या सुनावणीतही याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. मुख्य न्यायमूर्ती किंवा संबंधित न्यायाधीशांच्या समितीकडून प्रशासकीय आदेश मिळविण्यासाठी रजिस्ट्रीकडून अधिकृत प्रस्ताव सादर करणे आणि त्यास मंजुरी मिळाल्यानंतरच आदेश कळविणे, अशी प्रस्थापित कार्यपद्धती असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. मात्र, या प्रकरणात असा कोणताही प्रस्ताव सादर केल्याचा किंवा तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्तीची पूर्वमंजुरी घेतल्याचा अभिलेख सादर करण्यात आला नाही. २९ ऑक्टोबरच्या सुनावणीदरम्यान विशेष अधिकारी अंजू शेंडे यांच्यातर्फे उपस्थित ज्येष्ठ विधिज्ञ शरण जगतियानी आणि अन्य प्रतिवादींच्या वकिलांनाही याबाबत समाधानकारक स्पष्टीकरण देता आले नाही. तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्तीची मंजुरी घेतलेली नव्हती, असे त्यांच्या सूचनेवरून न्यायालयाला सांगण्यात आले. विशेष अधिकाऱ्यांनी प्रतिज्ञापत्रात संबंधित पत्र तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्तीच्या निर्देशांनुसार तयार करून त्यांच्यासमोर अंतिम मंजुरीसाठी ठेवले होते, असा दावा केला होता. मात्र, त्यास पुष्टी देणारा कोणताही अभिलेख उपलब्ध नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. केवळ तोंडी निर्देशांचा हवाला देऊन अशा स्वरूपाचे पत्र काढण्याचे समर्थन करता येणार नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले..Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.विशेष अधिकाऱ्याच्या कृतीवर न्यायालयाचे ताशेरेन्यायालयाने विशेष अधिकाऱ्याच्या प्रतिज्ञापत्रातील स्पष्टीकरण अमान्य करताना, मुख्य न्यायमूर्तीच्या नावाचा वापर करून संबंधित पत्र काढण्यात आल्याचे स्पष्ट निरीक्षण नोंदविले. अशा कृतीला कायदेशीर मान्यता दिल्यास उच्च पदावरील कार्यालयाच्या प्रतिष्ठेचा गैरवापर करणाऱ्या कृतीला प्रोत्साहन मिळेल, असे न्यायालयाने म्हटले. संबंधित कृती गंभीर अनुचित असून, त्यातून गंभीर गैरवर्तनाचा प्रश्नही उद्भवू शकतो, असे न्यायालयाने नमूद केले. मात्र, या निकालात संबंधित कृतीबाबत स्वतंत्र शिस्तभंगाची अंतिम शिक्षा जाहीर केलेली नसून, न्यायालयाने प्रकरणातील पत्र आणि त्यावर आधारित स्थगिती आदेशाच्या कायदेशीर वैधतेवर निर्णय दिला आहे. संपूर्ण प्रकरणातील कागदपत्रे आणि दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद विचारात घेतल्यानंतर, विशेष अधिकाऱ्याने १४ मार्च २०२६ रोजी पाठविलेले पत्र कायदेशीरदृष्ट्या टिकू शकत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यानुसार संबंधित पत्र आणि नाशिकच्या प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांनी त्याच दिवशी काढलेला निवड प्रक्रिया स्थगित ठेवण्याचा आदेश रद्द करण्यात आला. याचिका मंजूर करताना न्यायालयाने खर्चाबाबत कोणताही आदेश दिला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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