वणी ( नाशिक) : श्री सप्तशृंग निवासिनी देवी संस्थानच्या नवनियुक्त पाच विश्वस्तांच्या नियुक्तीचा आणि पदभाराचा प्रश्न अद्याप प्रलंबित असताना, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अपिलेट विभागाने संबंधित शासकीय व न्यायिक यंत्रणांना पत्र पाठविले आहे. न्यायालयाच्या २९ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या निकालाची सत्यप्रत पाठवून त्यानुसार आवश्यक कार्यवाही करण्याची विनंती या पत्राद्वारे करण्यात आली आहे. त्यामुळे यापूर्वी केलेल्या पाठपुराव्यानंतर आता तरी उच्च न्यायालयाच्या पत्रानुसार पदभार सोपविण्याची प्रक्रिया पूर्ण होणार का, याकडे भाविकांचे लक्ष लागले आहे..उच्च न्यायालयाच्या सहाय्यक निबंधकांनी १७ नोव्हेंबर २०२६ रोजी हे अधिकृत पत्र जारी केले आहे. रिट याचिका क्रमांक ५०६८/२०२६ मधील २९ ऑक्टोबरच्या निकालाची सत्यप्रत जोडून संबंधित अधिकाऱ्यांना निकालाची नोंद घेण्याची व पुढील कार्यवाही करण्याची विनंती पत्रात करण्यात आली आहे. हे पत्र महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीचे विशेष अधिकारी, नाशिकचे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा सप्तशृंगी निवासिनी देवी ट्रस्टचे अध्यक्ष आणि उच्च न्यायालयाच्या निबंधकांकडे पाठविण्यात आले आहे. तसेच निकालाची ही प्रत विष्णू वारुंगसे, डॉ. राजेंद्र वराडे, दिलीपकुमार देशमुख, अॅड. राहुल खुटाडे आणि डॉ. कांचन देसले या पाचही नवनियुक्त विश्वस्तांना माहितीस्तव पाठविण्यात आली आहे.. पाठपुराव्यानंतरही पदभाराची प्रतीक्षाउच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर ३० ऑक्टोबर रोजी नवनियुक्त विश्वस्तांनी निकालाची ऑनलाइन प्रत जोडून संबंधित कार्यालयांकडे पदभाराबाबत पत्र सादर केले होते. त्यानंतर २ नोव्हेंबर रोजी पदभार स्वीकारण्याची संमती देत तातडीने सभा बोलविण्याची मागणीही करण्यात आली होती. प्रत्यक्ष कार्यालयात जाऊन पाठपुरावा करूनही प्रशासकीय पातळीवर नियुक्तीची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नव्हती..अध्यक्षपदाच्या अधिकारांची पार्श्वभूमीसप्तशृंगी निवासिनी देवी ट्रस्टच्या व्यवस्थापनासाठी १९६५ मध्ये निश्चित केलेल्या योजनेनुसार सात विश्वस्तांचे मंडळ कार्यरत आहे. स्थापनेपासून नाशिकचे जिल्हा न्यायाधीश तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हे ट्रस्टचे पदसिद्ध अध्यक्ष म्हणून काम पाहत होते. मात्र, शासनाच्या विधी व न्याय विभागाने २९ मे २०२६ रोजी महाराष्ट्र शासन राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध करून महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम कलम ८ (२) व ५० ब (ब) अन्वये ट्रस्टचे सर्व अधिकार आणि कर्तव्ये पार पाडण्याचे निर्देश नाशिकच्या वरिष्ठ धर्मादाय सहआयुक्तांना दिले आहेत. तेव्हापासून नाशिकचे सहधर्मादाय आयुक्त विवेक सोनूने यांच्याकडे ट्रस्टच्या अध्यक्षपदाचा पदभार आहे. तर कळवणचे तहसिलदार हे पदसिध्द विश्वस्त आहे.आता उच्च न्यायालयाच्या सहाय्यक निबंधकांनीच निकालाची सत्यप्रत पाठवून कार्यवाहीची विनंती संबधीत यंत्रणांना केल्याने पुढील प्रक्रियेला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे. पाच विश्वस्तांचा पदभार निश्चित होऊन संस्थानच्या विकासकामांना गती मिळावी आणि भाविकांच्या सोयीसुविधांशी संबंधित प्रश्न मार्गी लागावेत, अशी अपेक्षा भाविकांमधून व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.