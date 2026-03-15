Wani News : सप्तशृंगी निवासिनी देवी ट्रस्टच्या विश्वस्त निवडीला उच्च न्यायालयाची स्थगिती; ग्रामस्थ आक्रमक!

वणी: श्री सप्तश्रृंगी निवासिनीदेवी ट्रस्टच्या नवीन विश्वस्त मंडळाच्या पाच विश्वस्तांची जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांनी जाहीर केलेली निवड उच्च न्यायालयाने पुढील आदेशापर्यंत स्थगित केली आहे. दरम्यान, या निवडीवर स्थानिक ग्रामस्थांनी आक्षेप घेत 'पेसा' कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचा दावा करीत सोमवारी (ता. १६) ग्रामसभा बोलविली. तसे पत्रही जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविले आहे..सप्तशृंगी निवासिनीदेवी ट्रस्टचे प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश एस. डी. जगमलानी यांनी १२ मार्च २०२६ ला २०२६-२०३१ या पाच वर्षांसाठी नवीन विश्वस्तांची घोषणा केली होती. त्यात ॲड. राहुल खुटाडे (नाशिक), विष्णू वारुंगसे (नाशिक), डॉ. राजेंद्र वराडे (नाशिक रोड), दिलीपकुमार देशमुख (कळवण/नाशिक), डॉ. कांचन देसले (नाशिक) यांची निवड झाली होती. ही निवड जाहीर झाल्यानंतर दोन दिवसांत उच्च न्यायालयाने जिल्हा न्यायाधीशांना ई-मेल करत या निवडीला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली. .जिल्हा न्यायालयाने तातडीने तसा सुधारित आदेश निर्गमित केला आहे. या नवीन आदेशानुसार जिल्हा न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेली नव्या विश्वस्त निवडीची यादी मागे घेण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाच्या पुढील आदेशापर्यंत या प्रक्रियेला स्थगिती देण्यात आली आहे. जिल्हा न्यायाधीश एस. डी. जगमलानी यांनी या निर्णयाची प्रत सप्तशृंगीदेवी ट्रस्टचे अध्यक्ष, सहधर्मादाय आयुक्त आणि न्यायालयीन विभागाला पाठविली आहे..'पेसा' कायदा उल्लंघनाचा दावानूतन विश्वस्त मंडळाची नियुक्ती करताना 'पेसा' कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करण्यात आले असून, ग्रामसभेला अंधारात ठेवल्याचा दावा ग्रामपंचायत प्रशासनाने केला आहे. 'पेसा'तील तरतुदींनुसार आदिवासी क्षेत्रातील कोणत्याही संस्थेवर किंवा ट्रस्टवर नियुक्ती करताना ग्रामसभेची मान्यता अनिवार्य असते. .विश्वस्तांच्या नावाचा प्रस्ताव प्रथम ग्रामसभेत मांडून बहुमताने मंजूर करणे आवश्यक असते. या प्रकरणात ग्रामसभेचा कोणताही ठराव घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे याप्रश्नी कायदेशीर लढा देऊ, असे प्रशासक रमेश पवार यांनी पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे. यावर चर्चा करण्यासाठी १६ मार्चला सकाळी अकराला सप्तशृंগগड येथे विशेष ग्रामसभा होणार आहे.