नाशिक

Saptashrungi Devi Templ: सप्तशृंगी गडावर अन्न प्रशासनाचा छापा; ५.६२ लाखांची १,४०८ किलो मिठाई नष्ट, दर्शनाला जाणाऱ्यांनो सावधान..

Saptashrungi Temple Food Inspection 18 Samples Collected: सप्तशृंगी देवीच्या दर्शनाला जाणाऱ्यांनो, लक्ष द्या! गडावर मिठाईचा मोठा साठा नष्ट
Nashik Food Safety News Action Against 13 Food Establishments at Saptashrungi Gad During Navratri Festival Inspection

Nashik Food Safety News Action Against 13 Food Establishments at Saptashrungi Gad During Navratri Festival Inspection

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दिगंबर पाटोळे : सकाळ वृत्तसेेवा
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वणी (वाशिक) : शारदीय नवरात्रोत्सवानिमित्त श्री सप्तशृंगी देवीच्या दर्शनासाठी गडावर येणाऱ्या लाखो भाविकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने अन्न व औषध प्रशासनाने विशेष तपासणी मोहीम राबविली. या मोहिमेत १३ अन्न आस्थापनांवर कारवाई करण्यात आली असून, १८ अन्न नमुने विश्लेषणासाठी संकलित करण्यात आले. तसेच असुरक्षित वातावरणात वाहतूक व साठवणूक केलेला आणि आवश्यक लेबल मजकूर नसलेला एकूण १ हजार ४०८.७ किलो पामतेलयुक्त मावासदृश्य मिठाईचा साठा नष्ट करण्यात आला. या साठ्याची किंमत सुमारे ५ लाख ६२ हजार ९० रुपये असल्याची माहिती अन्न व औषध प्रशासनाने दिली.

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