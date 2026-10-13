Saptashrungi Devi Templ: सप्तशृंगी गडावर अन्न प्रशासनाचा छापा; ५.६२ लाखांची १,४०८ किलो मिठाई नष्ट, दर्शनाला जाणाऱ्यांनो सावधान..

वणी (वाशिक) : शारदीय नवरात्रोत्सवानिमित्त श्री सप्तशृंगी देवीच्या दर्शनासाठी गडावर येणाऱ्या लाखो भाविकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने अन्न व औषध प्रशासनाने विशेष तपासणी मोहीम राबविली. या मोहिमेत १३ अन्न आस्थापनांवर कारवाई करण्यात आली असून, १८ अन्न नमुने विश्लेषणासाठी संकलित करण्यात आले. तसेच असुरक्षित वातावरणात वाहतूक व साठवणूक केलेला आणि आवश्यक लेबल मजकूर नसलेला एकूण १ हजार ४०८.७ किलो पामतेलयुक्त मावासदृश्य मिठाईचा साठा नष्ट करण्यात आला. या साठ्याची किंमत सुमारे ५ लाख ६२ हजार ९० रुपये असल्याची माहिती अन्न व औषध प्रशासनाने दिली..Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...नवरात्रोत्सवाच्या काळात सप्तशृंगी गडावर भाविकांची मोठी गर्दी होत असल्याने मिठाई, पेढा प्रसाद आणि इतर खाद्यपदार्थांची विक्री मोठ्या प्रमाणावर होते. या पार्श्वभूमीवर भाविकांना सुरक्षित, स्वच्छ आणि दर्जेदार अन्नपदार्थ उपलब्ध व्हावेत, या उद्देशाने प्रशासनाने गडावरील विविध अन्न आस्थापनांची तपासणी केली. अन्नपदार्थांची गुणवत्ता, स्वच्छता, साठवणूक, वाहतूक आणि हाताळणी या बाबींची पाहणी करत नियमांचे उल्लंघन आढळलेल्या ठिकाणी आवश्यक कार्यवाही करण्यात आली..पाच लाखांहून अधिक किमतीचा साठा नष्टतपासणीदरम्यान पामतेलयुक्त मावासदृश्य मिठाईची वाहतूक व साठवणूक असुरक्षित आणि अस्वच्छ वातावरणात होत असल्याचे, तसेच अन्नपदार्थांवर कायद्यानुसार आवश्यक लेबल मजकूर नमूद नसल्याचे आढळले. अन्नपदार्थांच्या सुरक्षिततेबाबत निर्माण होणारा संभाव्य धोका लक्षात घेऊन जनआरोग्याच्या हितासाठी हा साठा नष्ट करण्यात आला. एकूण १,४०८.७ किलो मिठाईची किंमत ५ लाख ६२ हजार ९० रुपये इतकी आहे.अन्नपदार्थांवरील लेबल, त्यांची योग्य साठवणूक आणि स्वच्छ वातावरणात हाताळणी या बाबी ग्राहकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या आहेत. त्यामुळे सण-उत्सव आणि यात्रांच्या काळात खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांनी नियमांचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले..पेढा विक्रेत्यांना मार्गदर्शनअन्न व औषध प्रशासनाचे सह आयुक्त मंगेश माने यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि सहायक आयुक्त, परिमंडळ चार, संदीप देवरे यांच्या नेतृत्वाखाली ही मोहीम राबविण्यात आली. मोहिमेदरम्यान देवरे यांनी पेढा विक्रेत्यांशी संवाद साधत त्यांच्या अडचणी व शंकांचे निरसन केले. अन्न व्यवसायासाठी आवश्यक असलेले परवाने व नोंदणी, स्वच्छता, अन्नपदार्थांची योग्य साठवणूक आणि सुरक्षित हाताळणी याबाबत विक्रेत्यांना माहिती देण्यात आली.अन्न व्यवसायिकांनी अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम, २००६ तसेच त्याअंतर्गत लागू नियम व विनियमांचे काटेकोर पालन करावे. आवश्यक परवाना किंवा नोंदणी घेऊनच व्यवसाय करावा आणि अन्नपदार्थांची गुणवत्ता व स्वच्छता याबाबत कोणतीही तडजोड करू नये, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले..अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा सहभागया मोहिमेत अन्न सुरक्षा अधिकारी एस. जी. मंडलिक, एस. एस. तोरणे, चेतन परदेशी, प्रतीक भड, सोनल पाडळे, अक्षय गाडेकर, वैभव गर्दे आणि संकेत येलमामे यांनी सहभाग घेतला. नमुना सहाय्यक सचिन झुर्डे आणि विजय पगारे यांनीही कामकाज केले. ग्रामपंचायत, सप्तशृंगी देवी संस्थान आणि रोपवेच्या कर्मचाऱ्यांनी मोहिमेसाठी सहकार्य केले..नियमित तपासणीची अपेक्षाधार्मिक स्थळांवर भाविकांची मोठी गर्दी होत असल्याने तेथे विक्री होणाऱ्या खाद्यपदार्थांची गुणवत्ता आणि स्वच्छता सुनिश्चित करणे महत्त्वाचे आहे. सप्तशृंगी गडावर राबविण्यात आलेल्या या मोहिमेमुळे अन्नसुरक्षेच्या नियमांचे पालन करण्याबाबत विक्रेत्यांमध्ये जागरूकता वाढण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. अशा तपासणी मोहिमा इतर धार्मिक स्थळे आणि यात्रांच्या ठिकाणीही नियमितपणे राबवाव्यात, अशी मागणी भाविक व ग्रामस्थांकडून होत आहे..UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी... अन्नपदार्थांची सुरक्षितता, स्वच्छता आणि गुणवत्ता याबाबत नियमित तपासणी सुरू राहणार असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आस्थापनांविरुद्ध नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल. भाविकांना सुरक्षित व निर्भेळ अन्नपदार्थ उपलब्ध करून देण्यासाठी अन्न व्यवसायिकांनी प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन अन्न व औषध प्रशासनाने केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.