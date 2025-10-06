नाशिक

Wani News : सप्तशृंगगडावर आज रंगणार कोजागरीचा महासोहळा; कावड यात्रेसह तृतीयपंथीयांचा छबिना उत्सव

Thousands Gather at Saptashrungi for Kojagiri Pournima Festival : सप्तशृंगगडावर कोजागरी पौर्णिमेला तृतीयपंथीयांचा मेळावा भरतो. त्यासाठी राज्यभरातील तृतीयपंथीय दाखल होत आहेत. गडावरील शिवालय तलावालगत अर्धनारी नटेश्‍वराचे मंदिर आहे.
Saptashrungi Gad

Saptashrungi Gad

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

वणी: सप्तशृंगगडावर कोजागरी पौर्णिमा उत्सव, कावड यात्रा व सामान्य भाविकांसाठी आकर्षण असलेला तृतीयपंथीयांचा मेळा अर्थात छबिना उत्सव सोमवारी (ता. ६) साजरा होणार आहे. राज्यासह परराज्यांतून आलेले ३० हजारांवर कावडधारक, हजारावर तृतीयपंथीय (किन्नर) व लाखावर सामान्य भाविकांच्या उपस्थितीत हा सोहळा रंगेल.

Loading content, please wait...
Wani
Nashik
maharashtra
festival
vani
Transgenders
community
saptashrungi Devi Temple
Kojagir-Purnima
saptarang
Tourism

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com