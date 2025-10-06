Wani News : सप्तशृंगगडावर आज रंगणार कोजागरीचा महासोहळा; कावड यात्रेसह तृतीयपंथीयांचा छबिना उत्सव

वणी: सप्तशृंगगडावर कोजागरी पौर्णिमा उत्सव, कावड यात्रा व सामान्य भाविकांसाठी आकर्षण असलेला तृतीयपंथीयांचा मेळा अर्थात छबिना उत्सव सोमवारी (ता. ६) साजरा होणार आहे. राज्यासह परराज्यांतून आलेले ३० हजारांवर कावडधारक, हजारावर तृतीयपंथीय (किन्नर) व लाखावर सामान्य भाविकांच्या उपस्थितीत हा सोहळा रंगेल. .सप्तशृंगगडावर कोजागरी पौर्णिमेला तृतीयपंथीयांचा मेळावा भरतो. त्यासाठी राज्यभरातील तृतीयपंथीय दाखल होत आहेत. गडावरील शिवालय तलावालगत अर्धनारी नटेश्वराचे मंदिर आहे. मूर्तीचे अर्धे शरीर हे शिवाचे व अर्धे शरीर हे देवीचे असल्याने तृतीयपंथीय देवीच्या पूजनाबरोबर ‘कोजागरी’ला आई सप्तशृंगीचा जागर करण्यासाठी हजारोंच्या संख्येने दाखल होतात..गेल्या काही वर्षांत तृतीयपंथीयांकडून (किन्नर) सप्तशृंगगडावर ‘कोजागरी’चा उत्सव धूमधडाक्यात साजरा होत आहे. तृतीयपंथीयांचा धार्मिक विधी ‘कोजागरी’ला सर्व तृतीयपंथीयांचे प्रमुख स्वतंत्रपणे शिष्यगणांसह शिवालय तलावावर स्नान करून सोबत आणलेल्या देवीच्या मूर्तींना शास्त्रोक्तपणे अभिषेक करतात..त्यानंतर गटप्रमुख अर्थात गुरूंना लिंब चढवून (लिंबाची पाने) शिवालय तलावालगत अर्धनारी नटेश्वराचे दर्शन करून पूजाविधी करतात. त्यानंतर प्रत्येक गुरूंना शिष्य दूध, चंदन, हळद, कुंकू, तसेच गुलाबजलाने अभिषेक करतात. पुढे सर्वांनी स्वत:चा साजशृंगार करून गटप्रमुखांचा (कडुलिंबाची माळ आणि इतर) साजशृंगार करीत त्यांची मंदिराच्या पहिल्या पायरीपर्यंत डफांच्या निनादात सवाद्य मिरवणूक काढण्यात येते. .यात तृतीयपंथीयांसह सामान्य भाविक सहभागी होतात. सायंकाळी सातच्या सुमारास छबिना मिरवणुकीस प्रारंभ होतो. प्रत्येक गटातील सदस्य शृंगार करून स्वतंत्रपणे छबिन्याची अर्थात सप्तशृंगीमाता, यल्लमा माता व आपल्या कुलदेवीच्या मूर्तीची मिरवणूक काढली जाते. तिचा शेवट पहिल्या पायरीवर होऊन सर्व गटप्रमुखांसह शिष्य मंदिराच्या गाभाऱ्यात जाऊन देवीचे दर्शन घेतात. सोबत आणलेली साडीचोळी, नैवेद्य तसेच साजशृंगार देवीच्या चरणी अर्पण करतात. भूतलावरील सर्व प्राणिमात्रांना सुखी ठेव, अशी प्रार्थना करून निरोप घेतात..असा होतो नव्यांचा दीक्षाविधीछबिना मिरवणूक संपल्यावर गुरू-शिष्यांचा रात्री मेळावा भरतो. यात त्यांच्या गुरूला शिष्यांकडून भेट देण्याची परंपरा आहे. यात नवीन शिष्याला दीक्षा दिली जाते. यासाठी इच्छुक भाविकांचा चौक भरला जातो. देवीच्या मूर्तीला हळद-कुंकू लावले जाते. इच्छुक भाविकाला शुचिर्भूत करून हळद लावली जाते व त्याला गुरूच्या उजव्या मांडीवर बसवून गुरुमंत्र दिला जातो. यानंतर रात्रभर जागर करून देवीच्या गीतांचे गायन केले जाते..Kojagiri Pournima 2025: सुपरमून आज; चांदोबा होणार मोठा, कोजागिरी पौर्णिमेचा उत्साह, सोबत दोन ग्रहांची युती.शेकडो वर्षांची परंपरा राखून माझे हजारो शिष्य तसेच आठ हजारांवर सर्वसामान्य शिष्य भक्तगणांसह सोमवारी आदिमायेच्या दरबारात आदिमायेचा जागर करणार आहेत. सकाळी नऊपासून कोजागरी पौर्णिमा समाप्तीपर्यंत विविध धार्मिक विधी होतील. छबिना मिरवणुकीसाठी नाशिक येथील ढोलपथक, हलगी, संबळ पथक असेल.- महामंडलेश्वर पायल नंदगिरी, किन्नर आखाडाप्रमुख.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.