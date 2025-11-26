नाशिक

Wani News : सप्तशृंगी गड रस्त्याचे काम पाच महिन्यांपासून ठप्प; नांदुरी ग्रामस्थ शुक्रवारी छेडणार रास्ता रोको आंदोलन

CRIF-Funded Saptashrungi–Nanduri Road Work Stuck for 5 Months : सप्तशृंगी गड-नांदुरी घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाचे काम गेल्या पाच महिन्यांपासून वेगवेगळ्या कारणांमुळे रखडल्याने, ग्रामस्थांनी काम त्वरित सुरू करण्याच्या मागणीसाठी शुक्रवारी (ता. २८) नांदुरी येथे रास्ता रोको आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
वणी: श्री सप्तशृंगी गड- नांदुरी घाट रस्त्याच्या कॉक्रीटीकरणासह घाट लांबीतील संरक्षक भिंतींच्या कामाला गेल्या पाच महिन्यांपासून वेगवेगळ्या कारणांनी विलंब होत असून, सदर काम त्वरित सुरू करण्याच्या मागणीसाठी सप्तशृंगी गड ग्रामस्थांकडून शुक्रवारी (ता.२८) रास्ता रोको आंदोलन छेडण्यात येणार असल्याचे पत्र आदिवासी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना देण्यात आले आहे.

