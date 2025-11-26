Wani News : सप्तशृंगी गड रस्त्याचे काम पाच महिन्यांपासून ठप्प; नांदुरी ग्रामस्थ शुक्रवारी छेडणार रास्ता रोको आंदोलन

वणी: श्री सप्तशृंगी गड- नांदुरी घाट रस्त्याच्या कॉक्रीटीकरणासह घाट लांबीतील संरक्षक भिंतींच्या कामाला गेल्या पाच महिन्यांपासून वेगवेगळ्या कारणांनी विलंब होत असून, सदर काम त्वरित सुरू करण्याच्या मागणीसाठी सप्तशृंगी गड ग्रामस्थांकडून शुक्रवारी (ता.२८) रास्ता रोको आंदोलन छेडण्यात येणार असल्याचे पत्र आदिवासी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना देण्यात आले आहे..केंद्रीय मार्ग निधी (सीआरआयएफ) योजनेअंतर्गत श्रीक्षेत्र सप्तशृंगी गड- नांदुरी- अभोणा- कनाशी- मानूर- आलियाबाद मार्ग (राज्यमार्ग २१) कि.मी. ०/०० ते १०/०० या अंतरातील रस्त्याच्या सुधारणा कामासाठी जवळपास पन्नास कोटींचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले आहे. हे काम सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग क्र.४, कळवण यांच्या नियंत्रणाखाली जे. एन. आय. कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. या खासगी कंपनीमार्फत सुरू आहे..पहिल्या टप्प्यात रोपवे गेट परिसर ते धोंड्या कोंड्याची विहीर या दरम्यानच्या रस्त्याचे, गडावरील पठारी भागातील तसेच मंकी पॉइंटच्या पुढे काही ठिकाणी रस्त्याच्या एका किंवा दोन्ही बाजूंचे सिमेंट-कॉक्रीटीकरण पूर्ण झाले. घाटातील काही धोकेदायक ठिकाणी पडझड झालेल्या संरक्षक भिंतीचीही पुनर्बांधणी करण्यात आली. .पहिल्या टप्प्यातील कामाला काहीसा वेग होता; मात्र एप्रिलमधील चैत्रोत्सवादरम्यान दहा- बारा दिवस काम बंद राहिले. त्यानंतर कंपनीच्या प्लांटमध्ये झालेला बिघाड, सुट्ट्यांतील भाविकांची गर्दी आणि मेअखेरपर्यंत संथगतीने झालेले थिन व्हाइट टॉपिंगचे काम यामुळे कामाची गती मंदावली..मे महिन्याच्या मध्यापासून सुरू झालेला अवकाळी पाऊस आणि ऑक्टोबरअखेरपर्यंत कायम राहिलेल्या सततच्या पावसामुळे जवळपास सहा महिन्यांपासून काम ठप्प झाले आहे. काम अपूर्ण अवस्थेत बंद पडल्याने घाट रस्त्यावर रात्रीच्या वेळी दाट धुक्यामुळे दृश्यता कमी होते व वाहने चालविणे अत्यंत धोकादायक ठरत आहे. त्यामुळे छोटे–मोठे अपघातही घडत असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे..१३ नोव्हेंबर रोजी ग्रामस्थांनी रस्ता त्वरित सुरू करण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी व सार्वजनिक बांधकाम विभागास निवेदन दिले होते. तसेच १७ नोव्हेंबरला रस्ता रोको आंदोलनाचा इशाराही दिला होता. यावर प्रतिसाद देताना आदिवासी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कळवणचे कार्यकारी अभियंता उमेश पाटील यांनी सहा महिन्यांपासून सुरू असलेला पाऊस, नवरात्रोत्सव–दिवाळीमधील गर्दी तसेच ठेकेदाराचा कॉंक्रीट प्लांट सलग चार महिने बंद राहिल्याने तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्याचे सांगितले होते. .Satara Accident: ट्रॅव्हल्सच्या अपघातात एक ठार, दोन गंभीर जखमी; पुणे-पंढरपूर महामार्गावरील बरड येथील घटना, चालकाचे नियंत्रण सुटल अन्...पर्यायी उपाययोजना, खड्डे भरणे, बाजुपट्ट्या समतल करणे, डेलिनेटर बसविणे अशा सुरक्षिततेसंबंधी कामे करण्यात आल्याचेही त्यांनी नमूद केले. तसेच सर्व तांत्रिक अडचणी दूर झाल्याने तीन दिवसांत प्रत्यक्ष काम सुरू करण्यात येईल, असे लेखी स्वरूपात आश्वासन देण्यात आले होते. त्यानंतर ग्रामस्थांनी प्रस्तावित आंदोलन स्थगित केले होते. मात्र, आठ दिवस उलटूनही प्रत्यक्ष रस्त्याचे काम सुरू न झाल्याने दिशाभूल व फसवणूक झाल्याची भावना ग्रामस्थांत निर्माण झाली आहे. त्यामुळे मंगळवारी (ता.२५) पुन्हा एकदा सार्वजनिक बांधकाम विभागास निवेदन देत शुक्रवारी (ता.२९) नांदुरी येथे रस्ता रोको आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला. निवेदनावर उपसरपंच संदीप बेनके, विजय कासार, गणेश वाघ, मच्छींद्र भिसे, काळू चौरे, सचिन जिरेमाळी, जयेश दीक्षित, अमोल दीक्षित आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.