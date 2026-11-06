Nashik News: सप्तशृंगी गडावर दुर्दैवी घटना! २७ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू, जामशेत-अभोणा परिसरात हळहळ, मृत्यूपूर्वीचा व्हिडिओ आला समोर...

वणी (नाशिक) : सप्तशृंगी गडावरील शीतकड्यावरून उडी मारून अभोणा येथील एका तरुण व्यावसायिकाने जीवन संपवल्याची अत्यंत दुर्दैवी घटना समोर आली आहे. राहुल भाऊराव सावळे (वय २७, रा. जामशेत, ता. कळवण) असे मृत तरुणाचे नाव आहे. दिवाळी सणाच्या काळात घडलेल्या या घटनेमुळे जामशेत व अभोणा परिसरात मोठी हळहळ व्यक्त होत आहे..Kolhapur Education Officer: कोल्हापूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर निलंबित; आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवर शासनाचा मोठा निर्णय.याबाबतची माहीती अशी की, राहुल सावळे हा मागील सुमारे १५ दिवसांपासून घराबाहेर होता. कौटुंबिक कारणांमुळे तो घरातून निघून गेला असला, तरी कुटुंबीय त्याच्या संपर्कात होते. दरम्यान, गुरुवारी (ता. ५) रात्री साडेआठ ते दहाच्या सुमारास राहुल हा सप्तशृंगी गडावर आल्याची माहिती त्याच्या मित्राने फोन करून दिली. .मित्राने त्याची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला; मात्र तो काहीही न ऐकता तेथून निघून गेला. गडावरील नागरिकांनीही एका तरुणाला शीतकड्याकडे जाताना पाहिले होते. रात्रीच्या वेळी दाट अंधार व अंधाराची अडचण असल्यामुळे तात्काळ शोध घेणे शक्य झाले नाही..शुक्रवारी (ता. ६) सकाळी कुटुंबीयांनी व परिसरातील नागरिकांनी शेतकऱ्यांच्या पायवाटेने भातोडे शिवारातील फॉरेस्ट जंगल परिसरात व शीतकड्याखाली शोध घेतला असता, राहुल गंभीर जखमी अवस्थेत आढळून आला. त्याच्या हातापायांसह डोक्याला गंभीर दुखापत झाली होती. त्याला तातडीने खासगी रुग्णवाहिकेतून वणी ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले; मात्र वैद्यकीय तपासणीनंतर डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. या प्रकरणी वणी पोलीस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...आत्महत्येपूर्वीचा व्हिडिओ -.मृत्यूपूर्वी राहुल सावळे याने स्वतःचा एक व्हिडिओ तयार केला होता, ज्यामध्ये त्याने आपल्या या टोकाच्या कृत्याची सर्व जबाबदारी स्वतःवर घेत सर्वांची माफी मागितल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. मात्र, या आत्महत्येमागचे नेमके कारण अद्याप समजू शकलेले नाही. राहुल सावळे हा अभोणा येथे रेडियम व्यावसायिक म्हणून काम करत होता. त्याचा स्वभाव अत्यंत शांत आणि मनमिळाऊ होता. त्याच्या अचानक जाण्याने जामशेत आणि अभोणा परिसरात तीव्र शोककळा पसरली असून, पोलीस या प्रकरणाचा पुढील कसून तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.