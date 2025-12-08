Wani Accident : भीषण अपघात: वणी गडावरील भवरीनाला येथे इनोव्हा ९०० फूट दरीत कोसळली; सहा भाविक जागीच ठार, घाट सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह

वणी: पिंपळगाव बसवंत येथील बिल्डींग बांधकाम साहित्याचे व्यावसायिक कीर्तिकुमार पटेल हे पत्नीसह सासू सासऱ्यांना इनोव्हा कारने वणी गडावर देवदर्शनासाठी घेऊन जात असताना मंकी पॉईटजवळील भवरीनाला भागात ओव्हरटेकच्या प्रयत्नात घाटाच्या संरक्षण भिंतीस धडक देत त्यांची कार सुमारे ९०० फूट दरीत कोसळली. या अपघातात कारमधील तीन महिला व तीन पुरुषांचा मृत्यू झाला. सायंकाळी पाचच्या सुमारास हा अपघात झाला. पाच तासांच्या अथक प्रयत्नानंतर सहाही जणांचे मृतदेह दरीतून बाहेर काढण्यास यश आले आहे..पिंपळगाव बसवंत (चिंचखेड चौफुली) येथील कीर्तिकुमार हिंमतलाल पटेल (५२) यांच्या घरात आठ दिवसाच्या अंतराने मुलगा, पुतणी व भाची यांचे विवाह सोहळे थाटात झाले. घरी आलेल्या पाहुण्यांना देवदर्शन घडवून आणण्यासाठी रविवारी (ता.७) दुपारी एकच्या दरम्यान पत्नी रसिला पटेल (४९), चुलत सासरे विठ्ठलभाई मावजीभाई पटेल (६१), चुलत सासू प्रेमलताबेन विठ्ठलभाई पटेल (६०, रा. मेघपर (बोरीची) कच्छ, गुजरात), सासरे पचान करमशी पटेल (७२) व सासू मणिबेन पचन पटेल (६९, रा. निगडी, पुणे) व चालक बबलूसह त्र्यंबकेश्वर येथे इनोव्हा कारने (एमएच १५/ बीएन ०५५५) ने गेले होते. त्यांच्या सोबत घरातील मुलांचे दुसरे वाहनही होते. .त्र्यंबकेश्वर येथे दर्शनानंतर मुलांची गाडी नाशिकला थांबून कीर्तिकुमार यांचा वाहनचालकही नाशिकला थांबल्याने ते स्वत: कार चालवत गडाकडे निघाले. त्यांची कार नांदुरी ते सप्तशृंगगडाच्या धोकादायक भागाचे चढण व वळण पूर्ण केल्यानंतर काहीसा सरळ असलेल्या रस्त्यावर ओव्हरटेकच्या प्रयत्नात आठशे फूट खोल दरीत कोसळली..कार दरीत कोसळलेली पाहून रस्त्याने जाणारे थांबले अन् त्यांनी तातडीने गडावर कळविले. त्यानंतर सभोवताली असलेल्या भाविकांनी, सप्तशृंगगड ग्रामस्थ, नांदुरी ग्रामस्थ तसेच सप्तशृंगी निवासिनी देवी विश्वस्त मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेत बचावकार्य सुरू केले. कळवण, अभोणा व वणी पोलिस दलातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. निसरडी अन् खोल जागा, काटे, दगडांचा खच आणि अंधारामुळे मदतकार्यात अडचण येत होती. अंधारामुळे वाहनांच्या आणि आपत्ती निवारण पथकाच्या बॅटरीच्या उजेडात शोधकार्य सुरू ठेवण्यात आले..प्रशासनाने जनरेटर आणून अपघातस्थळी प्रकाशयोजना करण्याचा प्रयत्न केला. रात्री उशिरापर्यंत सहाही मृतदेह शोधण्यात यश आले. ते वणी येथील ग्रामीण रुग्णालयात आणण्यात आले. या दुर्दैवी प्रकाराबद्दल पिंपळगाव बसवंत शहराबरोबरच परिसरात हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे. झालेल्या अपघाताबद्दल घाटरस्त्याच्या सुरक्षिततेबाबत प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे..मुख्यमंत्र्यांकडून शोक व्यक्त‘सप्तश्रृंगगड घाटातील अपघात अतिशय दुर्दैवी आहे. सर्व मृतांना मी भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो. त्यांच्या कुटुंबीयांच्या दुःखात आम्ही सहभागी आहोत. मृतदेह बाहेर काढण्यासाठी मदतकार्य सुरू आहे. या भाविकांच्या वारसांना पाच लाख रुपयांचे आर्थिक सहाय्य राज्य सरकारतर्फे देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘एक्स’वर म्हटले आहे..Shocking News : इंजिनिअरिंगच्या विद्यार्थ्याने संपवले जीवन; चिठ्ठीत लिहिले- आता मी हरलोय, माझं शरीर अन् वस्तू....अपघातानंतरची स्थितीघाटात प्रचंड वाहतूक कोंडी, बघ्यांच्या गर्दीमुळे घाट वाहतुकीसाठी बंदघटनास्थळी खासदार भास्कर भगरेंसह पोलिस अधीक्षक पाटील उपस्थितसहाय्यक जिल्हाधिकारी अकुनुरी नरेश, उपविभागीय पोलिस अधिकारी किरण सूर्यवंशी मदतकार्यास मार्गदर्शन करीत होतेसप्तशृंगगड ट्रस्टचे अधिकारी, ग्रामपंचायत पदाधिकारी, ग्रामस्थ मदतकार्यातदोन क्रेनच्या मदतीने मृतदेह दोरखंड बांधून बाहेर काढलेट्रस्टची आपत्ती व्यवस्थापन टीम, रोप वे प्रशासन, स्थानिक कार्यकर्त्यांची मदतअग्निशमक दलाचे जवान, पोलिस, वन विभाग, आरोग्य विभागाचीही मदतवणी ग्रामीण रुग्णालयात नातेवाइकांचा आक्रोश, ग्रामस्थांची गर्दी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.