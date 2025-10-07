Wani News : सप्तशृंगगडावर ‘कोजागरी’चा उत्साह! लाखो भाविकांच्या जयघोषात आदिमायेचं दर्शन

वणी: लाखो भाविकांच्या उत्साही गर्दीतून येणारा सप्तशृंगीचा जयघोष... घुंगराचा छनछनाट व डफ-ताशांचा निनाद... अशा भक्तिमय वातावरणात सोमवारी (ता. ६) गडावर ‘कोजागरी’चा उत्साह होता. शेकडो मैलांवरून अनवाणी आलेल्या कावडधारक व पदयात्रेकरूंच्या गर्दीने गड बहरून गेला होता. .दुपारनंतर तृतीयपंथियांच्या भक्तिभावाने निघालेल्या छबिना मिरवणुकीने आदिमायेच्या कोजागरी पौर्णिमेच्या उत्सवाला उधाण आले. सुमारे लाखभर भाविकांनी आदिमायेचे दर्शन घेतल्याचा अंदाज आहे..‘कोजागरी’च्या पूर्वसंध्येलाच सप्तशृंगगडावर येणारे सर्व मार्ग कावडधारक व पदयात्रेकरूंच्या गर्दीने ओसंडून वाहत होते. नांदुरी ते सप्तशृंगगड रस्ता खासगी वाहनांसाठी बंद केलेला नसल्याने संपूर्ण घाट रस्त्यात खासगी वाहनांमुळे कोंडी निर्माण झाल्याने वाहने चार ते पाच तास अडकून पडली होती. त्यामुळे भाविकांना मनस्ताप सहन करावा लागला..सोमवारी (ता. ६) पहाटेपासूनच कावडधारक व पदयात्रेकरूंची गर्दी वाढल्याने भाविकांच्या दर्शनासाठी बाऱ्या लागल्या होत्या. सकाळी सातला देवीच्या सुवर्णालंकारांचे विधीवत पूजन करून मिरवणूक काढण्यात आली. सकाळची पंचामृत महापूजा देवीच्या पुरोहितांतर्फे करण्यात आली..आदिमायेस आज आकाशी रंगाचे महावस्त्र नेसवून सोन्याचा मुकुट, चांदीचा कमरपट्टा, सोन्याची नथ, कर्णफुले, पावले, वज्रटिक, मंगळसूत्र, पुतळं गाठले, हार, मयूरहार आदी आभूषणे चढवत साजशृंगार करण्यात आला होता. सकाळी दहापासूनच कावडधारकांनी आणलेले जल अभिषेक पूजेसाठी ‘व्हीआयपी’ दरवाजाने स्वीकारले जात होते..देशभरातून आले कावडधारककावडधारकांनी नाशिक जिल्ह्यासह पुणे, भीमाशंकर, अहिल्यानगर, शहादा, पिंपळनेर, असलोद, साक्री, दोंडाईचा, तसेच मध्य प्रदेशातील खंडवा, इंदूर, उज्जैन, गुजरातमधील दमण, ओंकारेश्वर, वापी, सुरत आदी ठिकाणांहून गोदावरी, भीमा, मुळा, मुठा, चंद्रभागा, प्रवरा, तापी, नर्मदा, नार, क्षिप्रा तसेच अरबी समुद्राचे जल तसेच महाराष्ट्रातील विविध तीर्थक्षेत्रांचे कावडीने आणलेले तीर्थ स्वीकारण्यात येत होते..आदिमायेच्या दर्शनाने तृप्तीशेकडो किलोमीटरवरून आलेले हजारो पदयात्रेकरू व कावडधारक भाविक रांगेतील दीर्घ प्रतीक्षेनंतरही उत्साहाने गड चढून जात होते. पौर्णिमेच्या चंद्रप्रकाशात आदिशक्ती, आदिमाया सप्तशृंगीची तेजोमय, प्रफुल्लित, आश्वासक मूर्ती पाहून लाखो भाविक आदिमायेच्या चरणी नतमस्तक होत गड सोडत होते. दरम्यान, मोफत महाप्रसादाचा सुमारे १५ हजारांवर भाविकांनी लाभ घेतला..Ladki Bahin Yojana: eKYC नाही तर दिवाळीचा हप्ता मिळणार नाही? लाडक्या बहिणींची चिंता मिटली, महत्त्वाची अपडेट वाचा.रात्री बाराला महाभिषेकगर्दी लक्षात घेता ट्रस्टने मंदिरातून एक मिनिटास ४० ते ५० भाविक दर्शन घेऊन बाहेर पडतील, अशी व्यवस्था केली होती. रात्री नऊला पुरोहितांच्या मंत्रघोषात आदिमायेच्या अभिषेक महापूजेस प्रारंभ झाला. जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा सप्तशृंगीदेवी ट्रस्टचे अध्यक्ष अभय लाहोटी यांच्या हस्ते अभिषेक महापूजा करण्यात आली. रात्री बाराला देवीचा महाअभिषेक करण्यात येऊन नववस्त्र व साजशृंगार करीत महाआरती करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.