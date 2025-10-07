नाशिक

Wani News : सप्तशृंगगडावर ‘कोजागरी’चा उत्साह! लाखो भाविकांच्या जयघोषात आदिमायेचं दर्शन

Saptashrungi Kojagari Festival Celebrations in Wani : वणीजवळील सप्तशृंगी गडावर कोजागरी पौर्णिमेनिमित्त लाखो भाविकांची गर्दी झाली होती. कावडधारक व पदयात्रेकरूंच्या जयघोषात देवीला सुवर्णालंकारांनी सजवण्यात आले.
दिगंबर पाटोळे, सकाळ वृत्तसेवा
वणी: लाखो भाविकांच्या उत्साही गर्दीतून येणारा सप्तशृंगीचा जयघोष... घुंगराचा छनछनाट व डफ-ताशांचा निनाद... अशा भक्तिमय वातावरणात सोमवारी (ता. ६) गडावर ‘कोजागरी’चा उत्साह होता. शेकडो मैलांवरून अनवाणी आलेल्या कावडधारक व पदयात्रेकरूंच्या गर्दीने गड बहरून गेला होता.

