Wani News : सप्तशृंगी निवासिनीचा दरबार सुनासुना: परतीच्या पावसाने नवरात्रोत्सवाचा उत्साह कमी

वणी: 'शुभ दिन सप्तमीचा सप्तशृंगी शांभावी... उग्ररूपा नटली स्वभक्ता तोषवी... पुष्प गंध अलंकारे जगदंबा देखणी... जयतु हे माते सप्तशृंग निवासिनी...' आदिमायेच्या शारदीय नवरात्रोत्सात परतीच्या पावसाने बाधा आणली तरी वर्षानुवर्षे सप्तमीस आदिमायेचे दर्शन घेण्यासाठी पावसाची तमा न बळगता गडावर भाविक दाखल झाले होते. यात महिला भाविकांनी सप्तशती पारायण करीत आदिमायेची आराधना केली..उत्तर महाराष्ट्रात परतीच्या पावसाने थैमान घातल्याने त्याचा परिणाम आदिशक्ती सप्तशृंगीमातेच्या नवरात्रोत्सवावरही झाला आहे. गेले तीन दिवस पावसामुळे भाविकांची संख्या काहीशी रोडावली असली तरी आज पावसाने उसंत घेतल्याने पुन्हा गर्दी वाढली आहे. जिल्ह्यासाठी हवामान खात्याने रेड अलर्ट दिल्याने प्रशासनाने भाविकांना गडावर जाताना विशेष सतर्कता बाळगण्याची सूचना केली होती. .पंचमीपासून नवमीपर्यंत धार्मिकदृष्ट्या विशेष महत्त्व असते. मात्र पावसाने नवरात्रोत्सवाला पर्यायाने देवस्थानालाही फटका बसला आहे. देवस्थानांवर विसंबून असलेल्या लहान-मोठ्या व्यावसायिकांनाही परतीच्या पावसाने आर्थिक नुकसानीची झळ सोसावी लागली. शनिवारी (ता. २७) सायंकाळपासून सुरू झालेल्या पावसाने रविवारीही भाविकांची मोठी गैरसोय झाली..सोमवारी (ता. २९) सप्तमीची पंचामृत महापूजा श्री सप्तशृंग निवासिनी देवी ट्रस्टचे विश्वस्त डॉ. प्रशांत देवरे व देणगीदार भाविक भूपेश जैन यांनी सपत्नीक केली. त्यानंतर श्री भगवतीची महानैवेद्य आरती दिंडोरीप्रणीत श्री स्वामी समर्थ सेवा मार्गाचे प्रमुख अण्णासाहेब मोरे यांनी सपत्नीक केली. परतीच्या पावसामुळे सप्तमीला देवीचा दरबार सुनासुना होता. सप्तमीला अपेक्षेप्रमाणे भाविकांच्या गर्दीने फुलणारा गाभारा, सभामंडप हा पावसामुळे ओस पडल्याचे दिसून आला. .सप्तमीला भाविकांची गर्दी रोडावल्याचे चित्र होते. नांदुरी येथे तात्पुरत्या स्वरूपात उभारण्यात आलेल्या बसस्थानकावरही भाविकांची गर्दी रोडावल्याचे चित्र होते. याचा फटका महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळालाही बसला. एकूणच नवरात्रोत्सवातील भाविकांचा उत्साह पावसामुळे कमी झाला. असे असले तरी काही भाविक पावसाची तमा न बाळगता गडावर प्लॅस्टिकच्या घोंगड्या, छत्र्यांचा आश्रय घेत दाखल झाले होते. .महापूजेप्रसंगी व्यवस्थापक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुदर्शन दहातोंडे, कार्यकारी अधिकारी भगवान नेरकर, कार्यालयीन अधीक्षक प्रकाश जोशी, इस्टेट कस्टोडियन प्रकाश पगार, जनसंपर्क अधिकारी भिकन वाबळे, सहायक मंदिर विभागप्रमुख विश्वनाथ बर्डे, मंदिर पर्यवेक्षक सुनील कासार उपस्थित होते.