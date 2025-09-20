नाशिक

Wani News : सप्तशृंगगडावर नवरात्रोत्सवाला प्रारंभ; भाविकांची गर्दी वाढणार

Saptashrungi Navratri Begins from 22nd September : नाशिक जिल्ह्यातील सप्तशृंगगडावर नवरात्रोत्सवाच्या तयारीसाठी मंदिर परिसर सजवण्यात आला असून, देवीच्या दर्शनासाठी भाविक मोठ्या संख्येने येतील अशी अपेक्षा आहे.
दिगंबर पाटोळे, सकाळ वृत्तसेवा
वणी: उत्तर महाराष्ट्राचे कुलदैवत व आद्यस्वंयभू शक्तिपीठ असलेल्या सप्तशृंगगडावर आदिमाया सप्तशृंगीदेवीच्या नवरात्रोत्सवास सोमवार (ता.२२) पासून सुरवात होत आहे. सोमवारी (ता. ६) कोजागरी उत्सव होईल. नवरात्र व कोजागरी उत्सवकाळात श्री सप्तशृंगी निवासिनी देवी ट्रस्टतर्फे विविध धार्मिक कार्यक्रम होणार आहेत.

