Wani News : सप्तशृंगगडावर नवरात्रोत्सवाला प्रारंभ; भाविकांची गर्दी वाढणार

वणी: उत्तर महाराष्ट्राचे कुलदैवत व आद्यस्वंयभू शक्तिपीठ असलेल्या सप्तशृंगगडावर आदिमाया सप्तशृंगीदेवीच्या नवरात्रोत्सवास सोमवार (ता.२२) पासून सुरवात होत आहे. सोमवारी (ता. ६) कोजागरी उत्सव होईल. नवरात्र व कोजागरी उत्सवकाळात श्री सप्तशृंगी निवासिनी देवी ट्रस्टतर्फे विविध धार्मिक कार्यक्रम होणार आहेत..प्रतिवर्षाप्रमाणे श्री सप्तशृंगीदेवीचा शारदीय नवरात्रोत्सव व यात्रा २२ सप्टेंबर अर्थात आश्विन शुद्ध एकपासून ते आश्विन शुद्ध १० अर्थात विजयादशमी (ता.२)दरम्यान चालणार आहे. कावडयात्रा अर्थात कोजागरी पौर्णिमा उत्सव ६ ते ८ ऑक्टोबरपर्यंत होत आहे. या कालावधीत श्री सप्तशृंगी निवासिनी देवी ट्रस्टतर्फे तसेच विविध धर्मिक संस्थांतर्फे धार्मिक कार्यक्रम होणार आहेत..याच कालावधीत विविध सेवाभावी संस्था गडावर व गडाकडे येणाऱ्या मार्गांवर भाविकांना सेवा देण्यासाठी सज्ज होत आहे. सोमवारी (ता.२२) श्री भगवतीची पंचामृत महापूजा सकाळी सातला होणार आहे. सकाळी साडेनऊला घटस्थापना होऊन नवरात्रोत्सवास प्रारंभ होईल..नवरात्रोत्सव काळात दररोज सकाळी सातला श्री भगवतीची पंचामृत महापूजा होईल. मंगळवारी (ता.३०) दुर्गाष्टमीला दुपारी चारला श्री भगवती पालखी पूजन व पालखी मिरवणूक अर्थात नगरप्रदक्षणा होईल. नवरात्रोत्सवाचा मुख्य दिवस असलेल्या बुधवारी (ता. १) ऑक्टोंबर आश्विन शुध्द महानवमीच्या दिवशी सकाळी सातला पंचामृत महापूजा, दुपारी साडेतीनला न्यासाच्या कार्यालयात ध्वजाचे पूजन झाल्यानंतर ध्वजाचे मानकरी दरेगावचे गवळी पाटील पूजन, कुटुंबीयाकडे ध्वजसुपूर्द केला जाईल..त्यानंतर ध्वजाची सवाद्य मिरवणूक निघेल. सायंकाळी पाचला श्री. भगवती मंदिर सभामंडपात शतचंडी याग, होमहवन व पूजा होणार आहे. याच दिवशी रात्री बाराला श्री भगवती शिखरावर कीर्तीध्वजाचे मानकरी दरेगावचे गवळी पाटील ध्वजारोहण करतील..गुरुवारी (ता.२) आश्विन शुध्द दशमी अर्थात विजयादशमीला सकाळी सातला श्री भगवती पंचामृत महापूजा तसेच सकाळी दहाला शतचंडी याग व पूर्णाहुती होईल. त्यानंतर पारंपरिक पद्धतीने गडावर दसरा साजरा करण्यात येईल. ग्रामस्थांतर्फे शतचंडीयागास न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मानकरी व निश्चित केलेल्या प्रतिनिधीच्या उपस्थितीत परंपरेनुसार बळी देण्यात येईल. गडावर सोमवारी (ता.६) कोजागरी पौर्णिमा उत्सवास प्रारंभ होईल..Weather Warnings : खवळलेल्या समुद्रात देवगडजवळ नौका बुडाली; हवामानाचा फटका, आणखी किती दिवस अशीच स्थिती राहणार.या दिवशी सकाळी सातला पंचामृत महापूजा होऊन दुपारी साडेबारा ते रात्री साडेआठपर्यंत महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश या राज्यातून ठिकठिकाणावरुन कावडीधारकांनी आणलेले जल श्री भगवती मंदिरात स्वीकारले जाईल, त्यानंतर श्री. भगवतीचा रात्री ९ ते बारापर्यंत जलाभिषेक पंचामृत महापूजा होणार आहे. मंगळवारी (ता.७) सातला पंचामृत महापूजा होईल. सकाळी ९.१७ ला कोजागरी पौर्णिमा समाप्ती होईल. बुधवारी (ता.८) रात्री आठला शांतिपाठ होऊन महाप्रसादाच्या वाटपाने कोजागरी उत्सवाची सांगता होणार आहे..