Wani News पावसामुळे उत्पन्नाला फटका! नवरात्रोत्सवात एसटीच्या तिजोरीत ११ लाखांची घट, कोजागिरीने दिलासा

वणी: आद्यस्वयंभू शक्तिपीठ सप्तशृंगी देवीच्या नवरात्रोत्सव आणि कोजागिरी उत्सवात एसटी महामंडळाच्या कळवण आगाराने दोन लाख ५८ हजार ५९२ भाविक प्रवाशांची यशस्वीपणे वाहतूक करत सवलतीसह ८८ लाख ४४ हजार ५०८ रुपयांचे उत्पन्न मिळवले आहे. यंदा नवरात्रोत्सवात झालेल्या पावसाने गर्दीवर परिणाम केल्यामुळे उत्पन्नात मोठी घट झाली असली, तरी कोजागरी पौर्णिमेच्या वाढलेल्या गर्दीने आगाराला काहीसा दिलासा मिळाला आहे..यावर्षी नवरात्रोत्सवात झालेल्या पावसामुळे भाविकांच्या गर्दीवर परिणाम झाल्याने मागील वर्षांच्या तुलनेत नवरात्रोत्सवातील उत्पन्नात ११ लाख ७६ हजार १०० रुपयांनी घट झाली आहे, तर कोजागरीला गर्दी वाढल्याने उत्पन्नात १ लाख ८८ हजार ३१५ रुपयांनी वाढ झाली आहे. गडावरील घाट रस्ता वळणावळणाचा असल्याने वळणावळणाचा व अरुंद असल्याने वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी नांदुरी ते सप्तशृंग गड घाट रस्ता खासगी वाहनांसाठी बंद ठेवण्यात आला होता. या दरम्यान, केवळ एसटीच्या बसेसने वाहतूक केली. २२ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर दरम्यान नवरात्रोत्सव आणि ५ ते ७ ऑक्टोबर या कालावधीत झालेल्या कोजागिरी उत्सवात कळवण आगाराने सरासरी प्रतिदिन ४० बसेसचा वापर केला..राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे विभाग नियंत्रक किरण भोसले, विभागीय वाहतूक अधिकारी कल्याणी ढगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कळवण आगार प्रमुख राहुल बोरसे, नांदगाव आगार प्रमुख हेमंत पगार, सहाय्यक वाहतूक अधिकारी वसंत लोहारे व सहकारी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी निर्विघ्न प्रवास घडवला. मात्र, पावसामुळे नांदुरी व सप्तशृंगी गडावर तात्पुरत्या बसस्थानकात झालेल्या चिखलामुळे आणि अपुऱ्या निवाराशेडमुळे भाविकांचे हाल झाले..Bhaskar Bhagare : ११ कोटींच्या कामात निकृष्ट दर्जा; लासलगाव रेल्वेस्थानकावर खासदार भगरे यांची तीव्र नाराजी, रेल्वे मंत्रालयाकडे तक्रार करणार.६१ हजाराने भाविकांची संख्या घटलीनवरात्रोत्सवात ५ हजार ४३४ बस फेऱ्यांद्वारे १ लाख ९९ हजार ४८७ प्रवाशांची, तर कोजागरी उत्सवात १ हजार २६७ फेऱ्यांद्वारे ५९ हजार १०५ प्रवाशांची, अशा एकूण २ लाख ५८ हजार ५९२ भाविकांची वाहतूक केली. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यावर्षी ६० हजार ६९० भाविकांची कमी वाहतूक झाल्याने उत्पन्नात ९ लाख ८७ हजार ७८५ रुपयांनी घट झाली आहे..