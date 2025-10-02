Wani News : नवरात्रोत्सवात महानवमीचा उत्साह शिगेला; मध्यरात्री देवीच्या शिखरावर कीर्तिध्वज फडकला

वणी: महाकाली, महालक्ष्मी व महासरस्वतीच्या त्रिगुणात्मक स्वरूपात विराजमान असलेल्या सप्तशृंगी देवीच्या नवरात्रोत्सवातील महानवमी बुधवारी (ता. १) मोठ्या जल्लोषात पार पडली. नवरात्रातील सर्वोच्च क्षण म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या दिवशी मध्यरात्री सप्तशृंगी मंदिराच्या शिखरावर भगवतीचा कीर्तिध्वज डौलाने फडकला..आज दिवसभर पावसाची उघडीप मिळाल्याने गडावर भाविकांची गर्दी वाढली होती. सकाळपासूनच गड परिसर ‘सप्तशृंगी माते की जय’, ‘भगवती माते की जय’ अशा जयघोषाने दुमदुमून गेला होता. डफांचा गजर आणि पुरोहितांचा मंत्रोच्चार यामुळे गडाचे वातावरण भक्तिमय झाले. .धुक्याच्या व गारव्याच्या आल्हाददायक वातावरणात सकाळी महाआरती व आकर्षक सजावटीने उत्सवाला प्रारंभ झाला. गाभाऱ्यात मयूरांसह फुलांची सजावट करण्यात आली होती. तथापि, यंदा सर्वत्र झालेल्या नुकसानकारक पावसामुळे अपेक्षेपेक्षा भाविकांची गर्दी कमी दिसून आली. याचा परिणाम देवस्थानाशी निगडित व्यावसायिकांवरही जाणवला..बुधवारी सकाळी जिल्हाधिकारी जलज शर्मा व सप्तशृंग निवासिनी देवी ट्रस्टचे विश्वस्त भूषणराज तळेकर यांनी सपत्नीक पंचामृत महापूजा केली. ट्रस्टच्या मुख्यालयातून अलंकारांची सवाद्य मिरवणूक काढण्यात आली. भगवतीला पिवळ्या रंगाचे भरजरी वस्त्र परिधान करून गाभाऱ्यात भव्य सजावट करण्यात आली. ही सजावट देणगीदार भाविक वासुदेव सोनवणे यांच्यामार्फत करण्यात आली होती..महानवमीनिमित्त शिखरावरील कीर्तिध्वज मानकरी गवळी परिवाराच्या हस्ते फडकवण्यात आला. दुपारी देवीची महाआरती झाली. त्यानंतर साडेतीनला ट्रस्टच्या मुख्यालयात विश्वस्त संस्थेचे अध्यक्ष तथा जिल्हा न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अभय लाहोटी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत कीर्तिध्वजाची विधीवत पूजा करण्यात आली. .या वेळी प्रभारी उपविभागीय अधिकारी महेश शेलार, तहसीलदार रोहिदास वारुळे, उपविभागीय पोलिस अधिकारी किरणकुमार सूर्यवंशी, पोलिस निरीक्षक खगेंद्र टेंभेकर, विश्वस्त अॅड. ललित निकम, ट्रस्टचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुदर्शन दहातोंडे, कार्यकारी अधिकारी भगवान नेरकर, महसूल मंडल अधिकारी विलास पगार यांच्यासह गवळी परिवारातील ध्वजमानकरी व मान्यवर उपस्थित होते..Dussehra Tradition: रावण-मेघनाथाला पळवून पळवून ठार केले; १७३ वर्षांची परंपरा असलेला UP तील अनोखा दसरा.यापूर्वी दुपारी दीडला मंदिर सभामंडपात विश्वस्त अध्यक्ष अभय लाहोटी यांच्या हस्ते शतचंडी यागास प्रारंभ झाला. या वेळी पुरोहित घनश्याम दीक्षित, शेखर देशमुख, श्रीकांत दीक्षित, धनंजय दीक्षित, मिलिंद प्रमोद दीक्षित, मिलिंद राजेंद्र दीक्षित आदी पुरोहितांसह मंदिर प्रशासनाचे अधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.