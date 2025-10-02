नाशिक

Wani News : नवरात्रोत्सवात महानवमीचा उत्साह शिगेला; मध्यरात्री देवीच्या शिखरावर कीर्तिध्वज फडकला

Saptashrungi Mahaanavami Celebrations Begin : सप्तशृंगी देवीच्या नवरात्रोत्सवातील महानवमी बुधवारी मोठ्या जल्लोषात पार पडली. नवरात्रातील सर्वोच्च क्षण म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या दिवशी मध्यरात्री सप्तशृंगी मंदिराच्या शिखरावर भगवतीचा कीर्तिध्वज डौलाने फडकला.
वणी: महाकाली, महालक्ष्मी व महासरस्वतीच्या त्रिगुणात्मक स्वरूपात विराजमान असलेल्या सप्तशृंगी देवीच्या नवरात्रोत्सवातील महानवमी बुधवारी (ता. १) मोठ्या जल्लोषात पार पडली. नवरात्रातील सर्वोच्च क्षण म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या दिवशी मध्यरात्री सप्तशृंगी मंदिराच्या शिखरावर भगवतीचा कीर्तिध्वज डौलाने फडकला.

