नाशिक

Accident News: सप्तशृंगगडावर ज्योत आणण्यासाठी निघालेल्या मंडळाच्या गाडीचा अपघात; एक ठार, 11 जखमी

Tragic Road Accident on Saptashrungi Ghat Road : नवरात्रोत्सव मंडळाच्या कार्यकर्त्यांचे महिंद्र वीरो वाहन नांदुरी- सप्तशृंगगड घाटात गणपती टप्प्याजवळील वळणावर पलटी होऊन एकजण ठार, तर इतर अकरा जण गंभीर जखमी झाले.
Road Accident

Road Accident

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

लखमापूर (बा.)/वणी: सप्तशृंगगडावर ज्योत आणण्यासाठी जात असलेले भिलकोट (ता. मालेगाव) येथील नवरात्रोत्सव मंडळाच्या कार्यकर्त्यांचे महिंद्र वीरो वाहन नांदुरी- सप्तशृंगगड घाटात गणपती टप्प्याजवळील वळणावर पलटी होऊन एकजण ठार, तर इतर अकरा जण गंभीर जखमी झाले.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
festival
accident
road accident
accident case
saptashrungi Devi Temple
saptarang
Navratri

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com