Accident News: सप्तशृंगगडावर ज्योत आणण्यासाठी निघालेल्या मंडळाच्या गाडीचा अपघात; एक ठार, 11 जखमी

लखमापूर (बा.)/वणी: सप्तशृंगगडावर ज्योत आणण्यासाठी जात असलेले भिलकोट (ता. मालेगाव) येथील नवरात्रोत्सव मंडळाच्या कार्यकर्त्यांचे महिंद्र वीरो वाहन नांदुरी- सप्तशृंगगड घाटात गणपती टप्प्याजवळील वळणावर पलटी होऊन एकजण ठार, तर इतर अकरा जण गंभीर जखमी झाले..भिलकोट येथील शाकंभरी नवरात्रोत्सव मित्रमंडळाचे ३५ ते ४० कार्यकर्ते दोन वाहनांनी दरवर्षाप्रमाणे सप्तशृंगगडावर ज्योत पेटवून भिलकोट येथे घेऊन जाण्यासाठी रविवारी (ता. २१) सकाळी अकराला भिलकोट येथून वाहनाने निघाले होते. त्यातील एक वाहन महिंद्र वीरो हे घाट चढत असताना गणपती टप्प्यावरील वळणावर चालकाचा ताबा सुटल्यावर पलटी झाले. त्यात वाहनात बसलेले २०-२५ कार्यकर्ते वाहनातून फेकले गेले. .उमेश धर्मा सोनवणे (१७) हा युवक वाहनाखाली दाबला गेल्याने त्याचा मृत्यू झाला. वाहनात बसलेल्यांपैकी मोहन भाईदास मोरे, रवींद्र नाना सोनवणे, प्रवीण हिरामण सोनवणे, दादाभाऊ गोरख भवर, अशोक नाना सोनवणे, साईनाथ सुखदेव सोनवणे, बबलू गुणाजी सोनवणे, बादल संजीव सोनवणे, किरण एकनाथ सोनवणे व सुनील श्रावण सोनवणे यांच्यासह काही कार्यकर्ते किरकोळ जखमी झाले आहेत. .Nashik Navratri Festival : नवरात्रीत नाशिकमध्ये पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त, साध्या वेशातील पथके तैनात.जखमींना तातडीने १०८ व सप्तशृंगी निवासिनी देवी ट्रस्टच्या रुग्णवाहिकेने वणी येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. जखमींवर डॉ. शुभम रासवे, १०८ रुग्णवाहिकेचे डॉ. योगेश मांटे यांनी उपचार केले. यातील दोन कार्यकर्त्यांना फ्रॅक्चर असून, इतर कमी प्रमाणात जखमी असून, त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.