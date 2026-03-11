Saptashrungi Temple : भाविकांसाठी आनंदाची बातमी! आता 24 तास घेता येणार सप्तश्रृंगी मातेचे दर्शन; पण 'या' एका नियमामुळे प्रवासात होणार मोठा बदल

Saptashrungi Temple Chaitra Festival : नाशिक जिल्ह्यातील भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या सप्तश्रृंगी देवी मंदिरात (Saptashrungi Devi Temple) दरवर्षीप्रमाणे यंदाही होणाऱ्या चैत्रोत्सवासाठी प्रशासनाने व्यापक नियोजन केले आहे. २६ मार्च ते ८ एप्रिल या कालावधीत होणाऱ्या चैत्रोत्सवादरम्यान मंदिर भाविकांसाठी २४ तास खुले ठेवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय नियोजन बैठकीत घेण्यात आला असून यात्रेसाठी येणाऱ्या भाविकांची मोठी गर्दी लक्षात घेऊन विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत..यात्रेदरम्यान गडावर होणारी संभाव्य गर्दी आणि वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी गडावर खासगी वाहनांना बंदी घालण्यात येणार आहे. भाविकांच्या वाहनांसाठी Nanduri येथे विशेष वाहनतळाची व्यवस्था करण्यात येणार असून तेथून पुढे भाविकांना नियोजित वाहतुकीद्वारे गडावर जाण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे..Vidarbha Unseasonal Rain Alert : नागपूरकरांनो, सावधान! पुढच्या 48 तासांत निसर्ग मोठा खेळ मांडणार; हवामान विभागाचा 'हा' इशारा वाचला का?.तसेच पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने प्लास्टिक पिशव्यांवर पूर्ण बंदी घालण्याचा निर्णयही प्रशासनाने घेतला आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यावसायिकांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशाराही देण्यात आला आहे..Kolhapur Sarpanch Missing : जंगलात सापडले जळालेले अवशेष, त्यांच्या मागे तोंडाला मास्क घालून बसलेली 'ती' व्यक्ती कोण? पाटगावचे माजी सरपंच आहेत तरी कुठं? घातपाताचा संशय.दरम्यान, चैत्रोत्सव काळात लाखो भाविक गडावर दर्शनासाठी येण्याची शक्यता लक्षात घेऊन सुरक्षा, वाहतूक व्यवस्था, स्वच्छता आणि आरोग्य सुविधा याबाबत प्रशासनाकडून काटेकोर नियोजन करण्यात येत आहे. यात्रेचा कालावधी सुरळीत पार पडावा यासाठी पोलीस, महसूल, आरोग्य व इतर विभाग समन्वयाने काम करणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.