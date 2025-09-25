नाशिक

Wani News : 'जय अंबे'च्या जयघोषात सप्तशृंगगडावर भाविकांचा महासागर; नवरात्रोत्सवाचा उत्साह शिगेला

Spiritual Significance of Chandraghanta Devi on the Third Day : नाशिकजवळील सप्तशृंगगडावर शारदीय नवरात्रोत्सवाच्या तिसऱ्या माळेला सुमारे ३० हजार भाविकांनी देवीच्या दर्शनासाठी गर्दी केली. देवीला विविध सुवर्णालंकार आणि राणी रंगाची पैठणी परिधान करण्यात आली होती.
सकाळ वृत्तसेवा
वणी: ‘सोहळा गाजतो तृतीया उषःकाळी, काकडा चौघडे वाजे जगदंबा जागती... पंचामृत गंध स्नाने माता तोषीली, शृंगार मांडुनी अष्टदशभुजा पुजिली...’ अशा स्तोत्रमधुर वातावरणात सप्तशृंगगडावर शारदीय नवरात्रोत्सवाच्या तिसऱ्या माळेस भाविकांचा महासागर उसळला. सुमारे तीस हजार भक्त माता भगवतीच्या चरणी नतमस्तक होत ‘जय अंबे’च्या घोषात सामील झाले.

