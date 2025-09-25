Wani News : 'जय अंबे'च्या जयघोषात सप्तशृंगगडावर भाविकांचा महासागर; नवरात्रोत्सवाचा उत्साह शिगेला

वणी: ‘सोहळा गाजतो तृतीया उषःकाळी, काकडा चौघडे वाजे जगदंबा जागती... पंचामृत गंध स्नाने माता तोषीली, शृंगार मांडुनी अष्टदशभुजा पुजिली...’ अशा स्तोत्रमधुर वातावरणात सप्तशृंगगडावर शारदीय नवरात्रोत्सवाच्या तिसऱ्या माळेस भाविकांचा महासागर उसळला. सुमारे तीस हजार भक्त माता भगवतीच्या चरणी नतमस्तक होत ‘जय अंबे’च्या घोषात सामील झाले..देवीच्या तिसऱ्या शक्तीचे नाव चंद्रघंटा असून, तिचे स्वरूप शांतीपूर्ण, परोपकारी आणि राक्षसविनाशी मानले जाते. नवरात्रीच्या तिसऱ्या दिवशी या देवीची पूजा-अर्चा केल्याने आध्यात्मिक शक्ती प्राप्त होते, असे धार्मिक शास्त्र सांगते. ब्रह्मा, विष्णू आणि महेश यांच्या शक्तींचा संगम असलेले हे रूप भाविकांसाठी दिव्य अनुभूती देणारे आहे..बुधवारी (ता. २४) पावसाळी वातावरण असले, तरी पावसाने उघडीप घेतल्यामुळे गडाच्या दिशेने भक्तांचा ओघ वाढत गेला. आदिशक्तीच्या या दिवशी भगवतीला राणी रंगाची भरजरी पैठणी नेसविण्यात आली. ट्रस्टच्या कार्यालयातून अलंकारांची मिरवणूक काढून देवीला सुवर्णालंकार परिधान करण्यात आले. यात डायमंडजडित सोन्याचे मंगळसूत्र, सोन्याची वज्रटिक, पुतळ्यांचे गाठले, मयूर हार, नथ, कर्णफुले, पायातील सोन्याचे पाऊल, चांदीचा कमरपट्टा व मुगुट यांचा समावेश होता..तिसऱ्या माळेची पंचामृत महापूजा श्री सप्तशृंग निवासिनी देवी ट्रस्टच्या विश्वस्त मनज्योत पाटील यांनी परिवारासमवेत केली. या वेळी विश्वस्त ॲड. ललित निकम, व्यवस्थापक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुदर्शन दहातोंडे, कार्यकारी अधिकारी भगवान नेरकर, कार्यालयीन अधीक्षक प्रकाश जोशी, इस्टेट कस्टोडियन प्रकाश पगार, जनसंपर्क अधिकारी भिकन वाबळे, मंदिर विभागप्रमुख विश्वनाथ बर्डे, पर्यवेक्षक सुनील कासार आदी उपस्थित होते..Sambhaji Bhide Video : दांडिया खेळणे म्हणजे हांडगेपणा; दुर्गामाता दौडीवेळी संभाजी भिडेंचे वक्तव्य.भाविकांसाठी सुविधाउत्सव कालावधीत विश्वस्त संस्था भाविकांच्या सेवेत तत्पर आहे. धर्मार्थ रुग्णालयात मोफत उपचाराची सोय उपलब्ध असून, आरोग्य विभागाचे कर्मचारी कार्यरत आहेत. राम टप्पा व गणपती मंदिर परिसरात प्राथमिक उपचारासाठी मविप्र रुग्णालयाच्या डॉक्टरांचा चमू नियुक्त करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.