Nashik Dwarka Circle : नाशिकच्या द्वारका परिसरातील वाहतूक कोंडी फुटणार! सारडा सर्कल ते काठे गल्ली भुयारी मार्गाच्या खोदकामाला सुरुवात

Excavation Begins for Sarda Circle–Kathe Galli Underpass : नाशिकमधील सारडा सर्कल ते काठे गल्ली सिग्नलदरम्यान भुयारी मार्गाच्या कामासाठी आयडीबीआय बँकेजवळ खोदकाम सुरू करण्यात आले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
जुने नाशिक: सारडा सर्कल ते काठे गल्ली सिग्नलपर्यंत भुयारी मार्ग साकारण्यात येत आहे. मंगळवारी (ता.३) मार्गाच्या खोदकामास मुहूर्त लागला. पुणे रोडवरील काठे गल्ली सिग्नल जवळील आयडीबीआय बँकेसमोरील मार्गापासून खोदकामास सुरुवात करण्यात आली.

