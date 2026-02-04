Nashik Dwarka Circle : नाशिकच्या द्वारका परिसरातील वाहतूक कोंडी फुटणार! सारडा सर्कल ते काठे गल्ली भुयारी मार्गाच्या खोदकामाला सुरुवात

जुने नाशिक: सारडा सर्कल ते काठे गल्ली सिग्नलपर्यंत भुयारी मार्ग साकारण्यात येत आहे. मंगळवारी (ता.३) मार्गाच्या खोदकामास मुहूर्त लागला. पुणे रोडवरील काठे गल्ली सिग्नल जवळील आयडीबीआय बँकेसमोरील मार्गापासून खोदकामास सुरुवात करण्यात आली..द्वारका भागातील वाहतूक कोंडी कायमस्वरूपी सुटावी. यासाठी राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळातर्फे सारडा सर्कल ते काठे गल्ली सिग्नलपर्यंत भुयारी मार्ग साकारला जात आहे. मंगळवारी प्रत्यक्षात मार्गाच्या खोदकामास सुरुवात करण्यात आली आहे. काठे गल्ली सिग्नल येथील आयडीबीआय बँक येथून मंगळवारी सकाळी आठला खोदकामास सुरुवात करण्यात आली. भुयारी मार्गाच्या बाजूस असणाऱ्या भिंतीचे काम सर्वप्रथम करण्यात येणार असल्याने त्या अनुषंगाने खोदकाम सुरू झाले आहेत. .भिंत उभारणी झाल्यानंतर एका बाजूने हलकी वाहने सुरू ठेवण्यात येतील आणि दुसऱ्या बाजूने भुयारी मार्गाचा रस्ता खोदण्याचे काम सुरू करण्यात येणार आहे. दरम्यान मोठ्या उंचीचे बॅरिकेटिंग उभारण्याचे कामही सुरू झाले आहे. त्यानिमित्ताने शालीमारकडून द्वारकाकडे जाणारी वाहतूक सारडा सर्कल येथे बॅरिकेटिंग लावून बंद करण्यात आली आहे..काठे गल्ली सिग्नलकडून द्वारकाकडे येणारी वाहतूक बॅरिकेटिंग लावण्याच्या कामासाठी बंद करण्यात आली आहे. दिवसभर काम आणि वाहतूक दोन्ही सुरू होते. सायंकाळी द्वारकाकडे जाणारी वाहतूक थांबविण्यात आली. त्यामुळे पर्यायी मार्गांवर वाहतूक कोंडी झाली. बॅरिकेटिंग काम पूर्ण झाल्यानंतर सर्वच बाजूचे भुयारी मार्गाचे काम एकाच वेळी सुरू करण्यात येणार आहे. त्यात खोदकाम करण्यासह उच्च दाबाच्या तारींचे काम स्थलांतर करणे, ड्रेनेज पाइपलाइन टाकणे. .अशा विविध कामांचा समावेश आहे. खोदकाम सुरू असलेल्या ठिकाणी ट्रॅफिक वॉर्डनची नियुक्ती करण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात काम सुरू झाल्याने बुधवारी (ता.४) रोजी अवजड वाहनांना पूर्णपणे बंदी असणार आहे. दहा ते पंधरा दिवस हलक्या वाहनांसाठी वाहतूक सुरू राहील. त्यानंतर त्यांचीही वाहतूक पूर्णपणे बंद करण्यात येणार असल्याचे वाहतूक शाखेच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले..Gokul Dudh Sangh : कोल्हापूर जिल्ह्याचे सहकार सत्ता केंद्र,‘गोकुळ’च्या निवडणुकीचे बिगुल पुढील आठवड्यात; अंतर्गत हालचालींना वेग.सारडा सर्कल भागात वाहतूक कोंडीसारडा सर्कल भागात मोठ्या उंचीचे बॅरिकेडींग लावण्यासाठी खांब उभे केले जात आहेत. त्यानिमित्ताने येथील द्वारकाकडे जाणारी वाहतूक मंगळवारी सायंकाळी बंद करण्यात आली होती. अचानक वाहतूक बंद होऊन नॅशनल ऊर्दू हायस्कूल मदिना चौकमार्गे वाहतूक वळविण्यात आल्याने वाहनचालकांची तारांबळ उडाली. त्यामुळे सारडा सर्कल चौकात मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी झाली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.