Accident News : साक्री-शिर्डी महामार्गावर भीषण अपघात; दोन सख्या भावांसह तिघांचा जागीच मृत्यू

वीरगाव/सटाणा: वनोली (ता. बागलाण) गावाजवळ साक्री-शिर्डी राष्ट्रीय महामार्गावर सोमवारी (ता. ८) सकाळी झालेल्या अपघातात दुचाकीवरील दोन भाऊ व एक व्यक्ती अशा तिघांचा जागीच मृत्यू झाला. हॉटेल अधिराजवळील तीव्र वळणावर हा अपघात झाला. हे तिघेही सटाणा शहरातील सुकडनाला भागातील रहिवासी होते. .ताहाराबादकडून येणारी नंदुरबार–वसई एसटी बस (एमएच ४१ एलएक्स ८८४९) व समोरून येणारी दुचाकी (एमएच १८ बीएस ४१२४) यांची समोरासमोर धडक झाली. धडकेचा जोर इतका प्रचंड होता, की दुचाकीवरील तिघांचा ताबा सुटून वाहन थेट बसच्या पुढच्या चाकाला धडकले. आवाज इतका मोठा होता, की काही क्षणात परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले..या अपघातात विकी दयाराम माळी (वय १९), रोशन दयाराम माळी (२०) हे दोघे भाऊ आणि गोविंद काळू पवार (अंदाजे ५०, तिघेही रा. ताहाराबाद रोड, सुकडनाला, सटाणा) यांचा जागीच मृत्यू झाला. धडकेनंतर मृतदेहांची अवस्था इतकी भीषण होती की ते अक्षरशः छिन्नविछिन्न झाले. मोटारसायकलचा वेग एवढा प्रचंड होता की तिचा अर्धा भाग थेट बसच्या इंजिनमध्ये अडकला..अपघात घडताच परिसरातील शेतकरी घटनास्थळी धावून आले. त्यांनी तातडीने सटाणा पोलिसांना माहिती दिली. पोलिस निरीक्षक योगेश पाटील, वीरगाव येथील ज्ञानेश्वर देवरे, तसेच सटाणा कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक डॉ. राहुल सोनवणे यांनी घटनास्थळी पोहोचून परिस्थिती नियंत्रणात आणली. .घटनास्थळी उपस्थित राहून मृतदेह विच्छेदनाकरिता पाठविण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते व रुग्णकल्याण समितीचे श्यामकांत बगडाने, मंगेश खैरनार, नाना मोरकर यांनी मदत केली. दरम्यान, अपघातामुळे महामार्गावर जवळपास एक किलोमीटरपर्यंत वाहतूक ठप्प झाली होती. पोलिसांनी तातडीने वाहतूक सुरळीत केली..भरधाव बस आणि खड्डेया अपघातानंतर पुन्हा एकदा नंदुरबार, नवापूर व साक्री आगाराच्या एसटी बस नेहमीच भरधाव येत असल्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. प्रवाशांना वेळेत पोहोचविण्याच्या नावाखाली चालकांचा वेग नियंत्रणाबाहेर जात असून, छोट्या वाहनधारकांचा जीव धोक्यात येत आहे. त्यातच काही महिन्यांपूर्वी तयार झालेल्या साक्री- शिर्डी राष्ट्रीय महामार्गावरील निकृष्ट दर्जाच्या कामामुळे महामार्गावर मोठ्या प्रमाणात खड्डे निर्माण झाले आहेत. हे खड्डे वाहनधारकांसाठी अक्षरशः मृत्यूचे आमंत्रण ठरत आहेत..Gangapur Accident : गंगापूर-वैजापूर मार्गावर जीप-दुचाकी अपघातात तीन जणांचा मृत्यू.स्थानिक नागरिकांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त करीत, 'या महामार्गावर रोज होणारे अपघात थांबविण्यासाठी पोलिस आणि महामंडळ प्रशासनाने तरी किती जीव गेल्यावर जागे व्हायचे?' असा सवाल उपस्थित केला आहे.