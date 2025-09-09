नाशिक

Accident News : साक्री-शिर्डी महामार्गावर भीषण अपघात; दोन सख्या भावांसह तिघांचा जागीच मृत्यू

Three Dead in Satana Highway Accident : साक्री-शिर्डी राष्ट्रीय महामार्गावर सोमवारी सकाळी झालेल्या अपघातात दुचाकीवरील दोन भाऊ व एक व्यक्ती अशा तिघांचा जागीच मृत्यू झाला. हॉटेल अधिराजवळील तीव्र वळणावर हा अपघात झाला. हे तिघेही सटाणा शहरातील सुकडनाला भागातील रहिवासी होते.
वीरगाव/सटाणा: वनोली (ता. बागलाण) गावाजवळ साक्री-शिर्डी राष्ट्रीय महामार्गावर सोमवारी (ता. ८) सकाळी झालेल्या अपघातात दुचाकीवरील दोन भाऊ व एक व्यक्ती अशा तिघांचा जागीच मृत्यू झाला. हॉटेल अधिराजवळील तीव्र वळणावर हा अपघात झाला. हे तिघेही सटाणा शहरातील सुकडनाला भागातील रहिवासी होते.

