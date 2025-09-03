Devmamledar Yashwantrao Maharaj Jayanti : सटाणा येथे देवमामलेदार महाराजांचा २१० वा जन्मोत्सव उत्साहात साजरा

सटाणा: बागलाण तालुक्याचे आराध्यदैवत असलेले येथील संत शिरोमणी देवमामलेदार श्री यशवंतराव महाराज यांचा २१० वा जन्मोत्सव देवस्थान ट्रस्टतर्फे मंगळवारी (ता.२) मोठ्या उत्साहात साजरा झाला. महाराजांच्या जीवनावरील ‘यशवंत लीलामृत’ या ग्रंथ पारायणासह विविध धार्मिक कार्यक्रम झाले. या वेळी मंदिर परिसर भाविकांच्या गर्दीने ओसंडून वाहत होता..एका शासकीय अधिकाऱ्याचे मंदिर असणे ही संपूर्ण देशभरातील एकमेव घटना असेल. अशा या देवमामलेदार श्री यशवंतराव महाराजांचा पुण्यतिथी व जन्मोत्सव दरवर्षी देवस्थान ट्रस्टतर्फे मोठ्या उत्साहात साजरे केले जातात. आज पहाटे ट्रस्टचे उपाध्यक्ष रमेश सोनवणे, कुसूमताई सोनवणे, सचिव हेमंत तुकाराम सोनवणे, लताबाई सोनवणे यांच्या हस्ते महापूजा होउन जन्मोत्सवास सुरुवात झाली. .यंदाचे महाराजांच्या जन्मोत्सवाचे २१० व्या वर्षाचे औचित्य साधून मंदिर सुगंधी फुलांनी सजावण्यात आले होते. जन्मोत्सवानिमित्त देवस्थान ट्रस्टतर्फे दुपारी १२ ते २ दरम्यान महाप्रसादाचे आयोजन करण्यात आले होते. आज दिवसभर मंदिरात महाराजांचे दर्शन घेण्यासाठी मोठी गर्दी होती. दर्शनासाठी भाविकांच्या रांगा लागल्या होत्या..Nashik Ganeshotsav : डीजे नाही, लेझर नाही: गणेशोत्सव मंडळांना पोलिसांचा कडक इशारा.दरम्यान, जन्मोत्सवाचे औचित्य साधून देवस्थानतर्फे सप्ताहात देवमामलेदारांच्या जीवनावर यशवंत लीलामृत ग्रंथपारायण सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. वारकरी संप्रदायाचे अनिल मुळे (नाशिक) यांनी पोथीवाचन केले. या सोहळ्यास रोटरीच्या उपप्रांतपाल प्रियंका बागड, देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष भालचंद्र बागड, उपाध्यक्ष रमेश सोनवणे, सचिव हेमंत सोनवणे, विश्वस्त रमेश देवरे, सुनील खैरनार, सुरेश खैरनार, प्रविण पाठक, विलास सोनवणे आदी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.