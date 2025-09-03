नाशिक

Devmamledar Yashwantrao Maharaj Jayanti : सटाणा येथे देवमामलेदार महाराजांचा २१० वा जन्मोत्सव उत्साहात साजरा

210th Birth Anniversary of Devmamledar Yashwantrao Maharaj : सटाणा येथील संत शिरोमणी देवमामलेदार यशवंतराव महाराजांच्या २१० व्या जन्मोत्सवानिमित्त मंदिरात सजावट व धार्मिक कार्यक्रमात भाविकांची मोठी उपस्थिती.
Updated on

सटाणा: बागलाण तालुक्याचे आराध्यदैवत असलेले येथील संत शिरोमणी देवमामलेदार श्री यशवंतराव महाराज यांचा २१० वा जन्मोत्सव देवस्थान ट्रस्टतर्फे मंगळवारी (ता.२) मोठ्या उत्साहात साजरा झाला. महाराजांच्या जीवनावरील ‘यशवंत लीलामृत’ या ग्रंथ पारायणासह विविध धार्मिक कार्यक्रम झाले. या वेळी मंदिर परिसर भाविकांच्या गर्दीने ओसंडून वाहत होता.

