नाशिक

Satana News : अवकाळीनंतर आता 'थंडी'चा तडाखा! सटाणा-बागलाणचा पारा 11 अंशांवर, नागरिकांना हुडहुडी भरली.

Cold Wave Hits Satana and Baglan Taluka : सटाणा व बागलाण तालुक्यात थंडीच्या तीव्र लाटेमुळे नागरिक शेकोट्या आणि उबदार कपड्यांमध्ये दिसत आहेत; आरोग्य विभागाने काळजी घेण्याचा सल्ला दिला आहे.
Winter Alert

Winter Alert

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सटाणा: अवकाळी पावसाच्या संकटानंतर आता बागलाण तालुक्यासह सटाणा शहरात थंडीचा कडाका वाढला आहे. दोन दिवसांपासून किमान तापमानात लक्षणीय घट झाल्याने नागरिकांना हुडहुडी भरली आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
baglan
Weather
Temperature
Winter
health

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com