Satana News : अवकाळीनंतर आता 'थंडी'चा तडाखा! सटाणा-बागलाणचा पारा 11 अंशांवर, नागरिकांना हुडहुडी भरली.

सटाणा: अवकाळी पावसाच्या संकटानंतर आता बागलाण तालुक्यासह सटाणा शहरात थंडीचा कडाका वाढला आहे. दोन दिवसांपासून किमान तापमानात लक्षणीय घट झाल्याने नागरिकांना हुडहुडी भरली आहे..उत्तर भारतातून आलेल्या शीतलहरींच्या प्रभावामुळे नाशिक जिल्ह्यात थंडीचा कडाका चांगलाच वाढला असून सटाणा शहर व बागलाण तालुक्यातील तापमानात मोठी घट झाली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून किमान तापमानाचा पारा सतत घसरत असल्याने पहाटेच्या वेळी गारठा जाणवत आहे. आज पहाटे शहराचे किमान तापमान सरासरी ११ ते १२ अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले, जे हंगामातील सर्वात कमी तापमान आहे. अचानक वाढलेल्या थंडीमुळे सकाळी आणि संध्याकाळी रस्त्यांवर वर्दळ कमी दिसून येत आहे..तालुक्याच्या ग्रामीण भागात शेतीकामासाठी सकाळी लवकर बाहेर पडणाऱ्या शेतकऱ्यांना आणि मजुरांना या थंडीचा मोठा फटका बसत आहे. शहरी भागातही चहाच्या टपऱ्यांवर आणि चौकांत नागरिकांच्या शेकोट्यांभोवती गर्दी वाढली आहे. वाढत्या थंडीच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी कपाटातील उबदार कपडे, स्वेटर घालून बचावासाठी तयारी केली जात आहे. हवामानातील बदलामुळे आणि पारा घसरल्यामुळे शहरासह ग्रामीण भागात उबदार कपड्यांची मागणी वाढली असून दुकानदारांकडे ग्राहकांची गर्दी दिसून येत आहे. अनेक ठिकाणी शेकोट्या पेटवून नागरिक थंडीपासून बचाव करताना दिसत आहेत..अवकाळी पावसानंतर आता आलेल्या थंडीच्या लाटेमुळे बागलाण तालुक्यातील जनजीवन काही प्रमाणात विस्कळीत झाले आहे. सध्याची हवामानाची स्थिती पाहता, पुढील काही दिवस थंडीची लाट कायम राहण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे. रात्रीच्या तापमानात आणखी घट होण्याची शक्यता असल्याने नागरिकांनी आवश्यक काळजी घेण्याचे आवाहन आरोग्य विभागाकडून करण्यात आले आहे. या तीव्र थंडीमुळे लहान मुलांच्या आणि वयोवृद्धांच्या आरोग्याची विशेष काळजी घेण्याची गरज आहे..Gadhinglaj News: भाजपचे ठरेना, राष्ट्रवादी-जनता दलाची रस्सीखेच रंगात; गडहिंग्लजमध्ये राजकीय समीकरणे गुंतागुंतीत!.थंडीच्या या दिवसांत लहान मुले, वयोवृद्ध आणि दमा किंवा हृदयरोगी रुग्णांनी विशेष काळजी घ्यावी. सकाळी व रात्रीच्या वेळेत गरम कपडे वापरावेत, गरम पाणी प्यावे आणि शरीर उबदार ठेवणे अत्यावश्यक आहे. अचानक थंडीमध्ये बाहेर जाणे टाळावे, तसेच लक्षणे दिसल्यास विलंब न लावता वैद्यकीय सल्ला घ्यावा.”- डॉ. भूषण गांगुर्डे, एम.बी.बी.एस., एम.डी. (मेडिसीन), सटाणा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.