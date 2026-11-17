सटाणा - दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीचा प्रस्ताव तब्बल २२ महिन्यांपासून शासनदरबारी प्रलंबित असल्याने अखेर राज्यभरातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. सुधारित वेतनश्रेणीच्या मागणीसाठी आज मंगळवार (ता.१७) पासून राज्यव्यापी बेमुदत संप पुकारण्यात आला असून, सटाणा न्यायालयातील सर्व कर्मचारीही या संपात सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे न्यायालयाच्या दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे..आज सकाळी येथील न्यायालयातील सर्व कर्मचार्यांनी संपात सहभाग घेत शासनविरोधात धरणे आंदोलन केले. यावेळी बोलताना कर्मचार्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाने दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीच्या मागणीचा अभ्यास करण्यासाठी विशेष समिती गठित केली होती. या समितीने सर्व बाबींचा सविस्तर विचार करून वेतनवाढीसंदर्भातील परिपूर्ण अहवाल ३१ जानेवारी २०२५ रोजी शासनाच्या विधी व न्याय विभागाकडे सादर केला. मात्र, हा प्रस्ताव गेल्या २२ महिन्यांपासून मुख्यमंत्र्यांच्या स्तरावर मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. वारंवार पाठपुरावा करूनही शासनाकडून निर्णय होत नसल्याने आम्हा सर्व कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली असल्याचे सांगितले..दुय्यम न्यायालयीन कर्मचारी हे न्यायव्यवस्थेच्या दैनंदिन कामकाजाचा महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहेत. न्यायालयीन प्रक्रिया सुरळीत ठेवण्यात त्यांची भूमिका महत्त्वपूर्ण असतानाही त्यांच्या वेतन व सेवाविषयक प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत असल्याची भावना कर्मचाऱ्यांमध्ये आहे. प्रलंबित मागण्यांमुळे आर्थिक नुकसानासह मनोबलावरही परिणाम होत असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे..महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी संघटना महासंघ, गट-क, स्टेनोग्राफर असोसिएशन, बेलीफ महासंघ आणि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ यांच्या नेतृत्वाखाली सर्व संवर्गांतील कर्मचारी या संपात सहभागी झाले आहेत. विशेष म्हणजे राज्यातील विविध वकील संघटना तसेच न्यायिक अधिकारी संघटनेनेही संपाला पाठिंबा दर्शविला आहे..३१ जानेवारी २०२५ च्या उच्च न्यायालयाच्या विशेष समितीच्या अहवालाचा विचार करून प्रलंबित प्रस्तावाला तातडीने मंजुरी द्यावी आणि सुधारित वेतनवाढीचा शासन निर्णय निर्गमित करावा, अशी कर्मचाऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे. मागण्यांवर ठोस निर्णय होईपर्यंत बेमुदत संप सुरू ठेवण्याच्या भूमिकेवर कर्मचारी ठाम आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.