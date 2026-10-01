Satana News : शेतकरी संकटात असताना लाखो रुपयांची बॅनरबाजी; माजी आमदार चव्हाण यांची तीव्र नाराजी

सटाणा - बागलाण तालुक्यात भीषण दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झालेली असताना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याऐवजी दुष्काळ जाहीर झाल्याचे श्रेय घेण्यासाठी भाजपच्या पदाधिकारींकडून बॅनरबाजी सुरू असल्याची तीव्र नाराजी बागलाणचे माजी आमदार संजय चव्हाण यांनी व्यक्त केली आहे..बागलाण तालुक्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर माजी आमदार संजय चव्हाण यांच्या येथील संपर्क कार्यालयात बैठक झाली. यावेळी तालुक्यातील शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती, पाणीटंचाई, दुष्काळी सवलती व शासनाकडून अपेक्षित मदत याबाबत चर्चा करण्यात आली. बैठकीत यावेळी बोलताना माजी आमदार चव्हाण म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर अनावश्यक खर्च टाळण्याचे आवाहन केले होते..मात्र त्यांच्याच पक्षाच्या पदाधिकारींकडून लाखो रुपये खर्चून दुष्काळाचा आनंदोत्सव साजरा केला जात असल्याचे चित्र दुर्दैवी आहे. दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी शेतकरी संघटना, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षासह विविध राजकीय पक्ष आणि कार्यकर्त्यांनी सातत्याने आंदोलने व मागण्या केल्या. मात्र शासनाकडून बागलाणचा दुष्काळी तालुक्यांच्या यादीत समावेश होताच त्याचे श्रेय घेण्यासाठी तालुक्यातील गावोगावी लाखो रुपयांचे बॅनर लावण्याची स्पर्धा सुरू झाली आहे. शेतकरी संकटात असताना दुष्काळाचा उत्सव साजरा करण्याऐवजी त्यांना प्रत्यक्ष मदत मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नांची खरी गरज आहे..या बैठकीस राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे तालुकाध्यक्ष केशव मांडवडे, कार्याध्यक्ष संजय पवार, शहराध्यक्ष भारत काटके, शहर कार्याध्यक्ष मनोज छोटू सोनवणे, चेतन वणीस, मयूर अहिरे, पोपटराव सोनवणे, विलास सोनवणे, स्वप्नील सोनवणे, झिपरू सोनवणे, जनार्दन सोनवणे, साहेबराव सोनवणे, सुभाष झाल्टे, युवराज निकुंभ, कल्याणसिंग वाघ, सुरेश सोनवणे, बाळासाहेब देवरे, रणजीत ठाकरे, बाळासाहेब चव्हाण, पोपट चव्हाण आदी उपस्थित होते..दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात अश्रू असताना दुष्काळ जाहीर झाल्याचा आनंदोत्सव कसला..? मुख्यमंत्र्यांनी अनावश्यक खर्च टाळण्याचे आवाहन केले असताना भाजपच्या पदाधिकारींकडून लाखो रुपये खर्चून बॅनरबाजी होत आहे. दुष्काळ ही राजकीय जाहिरात करण्याची संधी नसून शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी संवेदनशीलतेने काम करण्याची संधी आहे.- केशव मांडवडे, तालुकाध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.