नाशिक

Satana News : शेतकरी संकटात असताना लाखो रुपयांची बॅनरबाजी; माजी आमदार चव्हाण यांची तीव्र नाराजी

बागलाणमध्ये भारतीप जनता पक्षाच्या पदाधिकारींकडून दुष्काळाचा उत्सव...
mla sanjay chavan

mla sanjay chavan

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सटाणा - बागलाण तालुक्यात भीषण दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झालेली असताना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याऐवजी दुष्काळ जाहीर झाल्याचे श्रेय घेण्यासाठी भाजपच्या पदाधिकारींकडून बॅनरबाजी सुरू असल्याची तीव्र नाराजी बागलाणचे माजी आमदार संजय चव्हाण यांनी व्यक्त केली आहे.

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