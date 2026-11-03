Satana Bribery Case: वडिलांच्या मालमत्तेवर वारस नोंद करण्यासाठीही लाच! सटाण्यातील सरकारी अधिकारी एसीबीच्या ताब्यात, नेमकं काय घडलं..

सटाणा : शासकीय कार्यालयांमधील भ्रष्टाचाराचे प्रकार थांबण्याचे नाव घेत नसल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले असून, सटाणा येथील भूमी अभिलेख विभागाच्या उपअधीक्षकाला अवघ्या ५०० रुपयांची लाच स्वीकारताना नाशिक लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने रंगेहाथ पकडले. देवेंद्र मधुकर भावसार (वय ५१) असे लाच स्वीकारताना पकडण्यात आलेल्या उपअधीक्षकाचे नाव असून, सोमवार (ता.२) रोजी सायंकाळी सव्वा सातच्या दरम्यान सटाणा येथीलभूमी अभिलेख कार्यालयात ही कारवाई करण्यात आली. या कारवाईमुळे तालुक्यातील शासकीय कार्यालयांमध्ये खळबळ उडाली आहे..Success Story: रायगडच्या लेकीची आकाशाला गवसणी! सानिका पांगारेची विमान क्षेत्रात भरारी, शिष्यवृत्तीची साथ अन् जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी.याबाबत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार महेंद्र बाळकिसन भन्साळी (वय ४८, रा. सटाणा) यांच्या मयत वडिलांच्या नावे असलेल्या नेहरू रोड, कोर्ट गल्ली, सटाणा येथील भूमापन क्रमांक ७९९ मधील वडिलोपार्जित घराच्या मिळकतीवर वारसाहक्काने स्वतःचे नाव नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू होती. या वारस नोंदीचे काम करून देण्याच्या मोबदल्यात भूमी अभिलेख विभागाचे उपअधीक्षक देवेंद्र मधुकर भावसार यांनी तक्रारदाराकडे ५०० रुपयांच्या लाचेची मागणी केल्याची तक्रार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे करण्यात आली होती..तक्रारीच्या अनुषंगाने दि. २८ ऑक्टोबर रोजी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने पंचांसमक्ष लाच मागणीची पडताळणी केली. त्यानंतर काल सोमवार (ता.२) रोजी सायंकाळी तक्रारदार महेंद्र भन्साळी हे भूमी अभिलेख कार्यालयात गेले असता, त्यांनी वारस नोंदीचे काम पूर्ण झाले आहे का, अशी विचारणा केली. त्यावेळी संबंधित लोकसेवक भावसार यांनी काम झाल्याचे सांगितले. त्यानंतर कामाच्या मोबदल्यात बक्षीस म्हणून ५०० रुपये स्वीकारत असताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने सापळा रचून देवेंद्र भावसार यांना रंगेहाथ पकडले..या प्रकरणी सटाणा पोलीस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८८ च्या कलम ७ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलीस निरीक्षक विकास शिवाजी लोंढे यांच्या फिर्यादीवरून ही कारवाई करण्यात आली असून, पोलीस निरीक्षक सुवर्णा हांडोरे या प्रकरणाचा पुढील तपास करीत आहेत..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी... दरम्यान, वारसाहक्काने स्वतःच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेवर नाव नोंदविण्यासारख्या कायदेशीर कामासाठीही लाचेची मागणी होत असल्याचा हा प्रकार शासकीय यंत्रणेतील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा ठरला आहे. अवघ्या ५०० रुपयांच्या लाचेच्या प्रकरणामुळे भूमी अभिलेख विभागाच्या कारभाराची चर्चा सटाणा शहरात सुरू झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.