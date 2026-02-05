नाशिक

Crime News : मुद्रा कर्जाच्या नावाखाली बागलाणमधील १३५ महिलांना गंडा; सात महिन्यांपासून फरार आरोपीला बेड्या

Satana Police Arrest Accused in Mudra Loan Scam : मुद्रा कर्ज मंजुरीचे आमिष दाखवून महिलांची फसवणूक करणाऱ्या आरोपीस सटाणा पोलिसांनी अटक करून न्यायालयात हजर केले.
sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
सटाणा: बागलाण तालुक्यात लघुउद्योगासाठी मुद्रा कर्ज मंजूर करून देण्याचे आमिष दाखवून महिलांची लाखो रुपयांची फसवणूक करणाऱ्या शुभम प्रकाश देवरे (रा.सोयगाव, मालेगाव) या संशयितास सटाणा पोलिसांनी अटक केली आहे. संशयित आरोपीस सटाणा न्यायालयात हजर केले असता न्यायमूर्तींनी त्याला १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली असून त्याची रवानगी कारागृहात करण्यात आली आहे.

