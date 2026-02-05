Crime News : मुद्रा कर्जाच्या नावाखाली बागलाणमधील १३५ महिलांना गंडा; सात महिन्यांपासून फरार आरोपीला बेड्या

सटाणा: बागलाण तालुक्यात लघुउद्योगासाठी मुद्रा कर्ज मंजूर करून देण्याचे आमिष दाखवून महिलांची लाखो रुपयांची फसवणूक करणाऱ्या शुभम प्रकाश देवरे (रा.सोयगाव, मालेगाव) या संशयितास सटाणा पोलिसांनी अटक केली आहे. संशयित आरोपीस सटाणा न्यायालयात हजर केले असता न्यायमूर्तींनी त्याला १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली असून त्याची रवानगी कारागृहात करण्यात आली आहे..मुंजवाड (ता. बागलाण) येथील रत्ना राजेंद्र शेवाळे यांनी स्वतःसह तालुक्यातील मुंजवाड, दऱ्हाने, पिंपळदर, मोरेनगर, मळगाव, मुल्हेर, चौंदाणे आणि जायखेडा येथील एकूण १३५ महिलांची फसवणूक झाल्याप्रकरणी २६ मे २०२५ ला सटाणा पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती..तक्रारीनुसार, रत्ना शेवाळे या कंधाणे फाटा येथे भाजीपाला दुकानावर असताना शुभम देवरे त्यांच्या संपर्कात आला. त्याने महिलांना लघुउद्योग सुरू करण्यासाठी एक लाख रुपयांचे मुद्रा कर्ज मंजूर करून देण्याचे तसेच त्यावर ३५ टक्के अनुदान मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले. या आश्वासनावर विश्वास ठेवून १३५ महिलांनी प्रत्येकी ४ हजार रुपयांप्रमाणे एकूण ५ लाख ४० हजार रुपये संशयितांकडे जमा केले. .आधार कार्ड, पॅन कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुकच्या झेरॉक्स प्रती आणि दोन फोटोही आरोपीने घेतले. एका महिन्यात कर्ज मंजूर होऊन रक्कम थेट खात्यात जमा होईल, असे सांगून त्याने महिलांना विश्वासात घेतले होते. मात्र, कर्ज मंजूर झाले नाही आणि जमा केलेली रक्कमही परत करण्यात आली नाही..Pune News : सुंदर पुण्यासाठी ‘शहर परिवर्तन कक्ष’, आयुक्त, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत पहिली बैठक संपन्न; दर महिन्याला आढावा घेतला जाणार.महिलांनी वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता आरोपीने उडवा-उडवीची उत्तरे दिली. त्यामुळे फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच महिलांनी पोलिसांत धाव घेतली. पोलीस निरीक्षक योगेश पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस हवालदार मधुकर मोरे, विशाल जाधव, पोलीस नाईक नितीन जगताप आणि पोलीस अंमलदार सिकंदर कोळी यांच्या पथकाने सात महिन्यांपासून फरार असलेल्या संशयिताचा शोध घेत सापळा रचून त्याला अटक केली. सुरुवातीला न्यायालयाने तीन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली होती. आज पुन्हा न्यायालयात हजर केले असता त्यास न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास सटाणा पोलिस करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.