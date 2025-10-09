Satana Municipal Election

नाशिक

Satana Municipal Election : सटाणा पालिकेवर महिला राज! आरक्षण सोडतीत सर्वाधिक जागा महिलांसाठी

Reservation Draw Conducted for Satana Municipal Election : नगरसेवकांची प्रभागनिहाय आरक्षण सोडत मुख्य निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा बागलाणचे प्रांताधिकारी महेश शेलार यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या आरक्षणाचा महिलांना मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार आहे.
सटाणा: येथील पालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी नगरसेवकांची प्रभागनिहाय आरक्षण सोडत मुख्य निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा बागलाणचे प्रांताधिकारी महेश शेलार यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या आरक्षणाचा महिलांना मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार आहे.

